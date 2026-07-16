Juicio de los Cuadernos: inspectores de la ex AFIP declaran sobre la investigación que se hizo partir del listado del arrepentido Clarens

El juicio por el caso de los “Cuadernos de la corrupción” se reanudó este jueves con nuevos testimonios de inspectores de la ex AFIP actual ARCA ante el Tribunal Oral Federal 7, en la última audiencia prevista ante el inicio de la feria judicial de invierno.

Se refirieron al trabajo que les encomendaron durante la investigación del caso: rastrear dinero en efectivo sacado por caja en bancos por parte de empresarios acusados, en coincidencia con fechas de supuesto pago de sobornos consignadas en un listado que el arrepentido financista Ernesto Clarens entregó a la Justicia.

La semana próxima no habrá audiencias, en tanto los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli habilitaron la segunda semana del receso invernal y habrá tres jornadas de juicio en los tribunales federales de Retiro.

En el debate oral donde se juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios de su gobierno y empresarios se analiza en esta etapa el trabajo de investigación hecho por la ex AFIP sobre los ahora acusados, en base a requerimientos judiciales que recibieron entre 2018 y 2019.