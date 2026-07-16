Judiciales

Juicio de los Cuadernos: inspectores de la ex AFIP declaran sobre la investigación que se hizo partir del listado del arrepentido Clarens

El juicio oral a Cristina Kirchner y otros 85 acusados por el supuesto esquema de cobro de sobornos se reanudó con nuevos testimonios ante el Tribunal Oral Federal 7, en la última audiencia previa a la feria judicial

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El juicio por el caso de los “Cuadernos de la corrupción” se reanudó este jueves con nuevos testimonios de inspectores de la ex AFIP actual ARCA ante el Tribunal Oral Federal 7, en la última audiencia prevista ante el inicio de la feria judicial de invierno.

Se refirieron al trabajo que les encomendaron durante la investigación del caso: rastrear dinero en efectivo sacado por caja en bancos por parte de empresarios acusados, en coincidencia con fechas de supuesto pago de sobornos consignadas en un listado que el arrepentido financista Ernesto Clarens entregó a la Justicia.

La semana próxima no habrá audiencias, en tanto los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli habilitaron la segunda semana del receso invernal y habrá tres jornadas de juicio en los tribunales federales de Retiro.

En el debate oral donde se juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios de su gobierno y empresarios se analiza en esta etapa el trabajo de investigación hecho por la ex AFIP sobre los ahora acusados, en base a requerimientos judiciales que recibieron entre 2018 y 2019.

En pocas líneas:

14:34 hsHoy

El testigo ratificó informe sobre extracciones en efectivo por u$s 2.041.000 entre 2008 y 2009

Al empleado de ARCA Bejarano se le exhibió un informe sobre las empresas del grupo Roggio y ratificó su contenido: da cuenta de extracciones en dólares por un total de 2.041.000 en efectivo por parte de dos apoderados de Roggio SA entre marzo de 2008 y septiembre de 2009 “no pudiéndose determinar el destino final de los mismos”. Ese documento estuvo hasta ahora bajo secreto fiscal.

Al concluir su declaración se dispuso un cuarto intermedio de 15 minutos.

14:16 hsHoy

Declara el inspector que fiscalizó al grupo Roggio

Tras concluir la declaración del testigo Ruiz, continúa la del empleado de la ex AFIP Enrique Bejarano, quien estuvo a cargo como parte del área de investigación de la regional Córdoba de investigar al grupo Roggio, en base a la manda judicial que se recibió desde el juzgado federal a cargo del ya fallecido Claudio Bonadio.

Se trataba de ver “si se podía determinar o presumir un financiamiento espurio” en base a esa orden. “Lo que más recuerdo fue el retiro de dinero en efectivo con un cheque en ventanilla, fue lo que más nos llamó la atención”.

13:30 hsHoy

Comienza a declarar el segundo testigo del día y habla del listado del arrepentido Clarens

Se trata de Martín Ruiz, quien también trabajó en dar respuesta a los pedidos de informes del juzgado en 2019. “Tuvimos que buscar algunos pagos referidos a empresas”.

“Teníamos que buscar el apareamiento entre esos pagos proporcionados y extracciones o pagos por ventanilla que estaban en extractos bancarios”, dijo en relación al rastreo de los pagos ilegales que figuraban en el listado del arrepentido Ernesto Clarens.

13:19 hsHoy

Las extracciones de dinero efectivo, el listado del arrepentido Clarens y la hipótesis de los caramelos

El testigo recuerda que se detectaron extracciones en efectivo por ventanilla y cobros de cheques por ventanilla por parte de empresarios acusados en fechas coincidentes con supuesto pago de coimas aportadas en un listado por el arrepentido financista Ernesto Clarens. Lo hizo al ver un informe que firmó con un cuadro al respecto.

La AFIP, una vez que el dinero sale del banco, no puede conocer su destino y se pierde la trazabilidad de los fondos, reiteró.

Ante una pregunta de un abogado defensor respondió que no estaba prohibido hacer una operación de cheque y retirar por ventanilla. “No hay forma de saber a qué se destinaba. Pero si usted va a comprar un auto no lo puede pagar en efectivo”, ejemplificó.

Otro abogado insistió en preguntar si la ex AFIP podía determinar para qué se usó ese efectivo. “¿Pudo haberse destinado para comprar caramelos, para tenerlo en su casa, para un millón de hipótesis?“, insistió el letrado. ”Si", respondió el testigo.

12:56 hsHoy

El testigo da detalles sobre operaciones con proveedores apócrifos que buscan evitar mostrar al verdadero beneficiario de los fondos

El testigo Sarciat, inspector de fiscalización de ARCA, explica en el juicio que “el hecho de tener operaciones con proveedores apócrifos” deriva en que ya no figure " el verdadero beneficiario del importe" facturado y se utiliza a “los fines de simular una salida que realmente no hubo” de dinero.

También ratificó al igual que otros testigos del organismo, que el dinero que sale por caja de un banco en efectivo no es rastreable. “Es muy obvio que si uno se maneja en efectivo trata de que no quede registro de lo que está haciendo”.

“En la generalidad si usted paga un auto en efectivo, es pausible que no esté registrada la operación, va a tener las sanciones correspondientes, no puede hacerlo. Si saca un millón de dólares en efectivo es lo mismo”.

Además dio detalles sobre la fiscalización hecha a la empresa Esuco.

12:24 hsHoy

El Tribunal escucha a otro empleado de la ex AFIP que trabajó en el rastreo de financiamiento “espurio”

El juicio a CFK y otros 85 acusados se reanudó este jueves con el testigo Federico Sarciat, empleado de la ex AFIP actual ARCA. Responde preguntas de la fiscalía y recordó que trabajó en 2018 en un equipo que dio respuesta a un oficio judicial sobre la causa Cuadernos donde se requirió investigar “dos cuestiones, ver si había posibilidad de financiamiento espurio y después tendiente a ver el movimiento de fondos de esas empresas”.

“Se analizaron los proveedores apócrifos que tenían esas empresas”, detalla el testigo ante el Tribunal Oral Federal 7. Además los “movimientos de fondos de compra y venta de divisas”.

12:15 hsHoy

Cuadernos: Casación reimplantó el bloqueo de fondos de una cuenta en Suiza y propiedades de uno de los acusados

La Cámara Federal de Casación Penal tomó esa medida en relación al empresario Juan Carlos De Goycoechea, uno de los sometidos a juicio en el caso

Juan Carlos de Goycoechea en los tribunales de Comodoro Py (Manuel Cortina)
Juan Carlos de Goycoechea en los tribunales de Comodoro Py (Manuel Cortina)

La Cámara Federal de Casación Penal reimplantó el bloqueo de fondos de una cuenta en Suiza y propiedades de uno de los empresarios juzgados en la causa Cuadernos, y revocó una decisión del tribunal oral que había reemplazado esa medida por el embargo de una suma fija.

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