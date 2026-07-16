Dos ciudades de Santa Cruz dictaron asueto total para este jueves por el triunfo de Argentina ante Inglaterra

Pablo Carrizo, intendente de Caleta Olivia, fue el primero en tomar la iniciativa

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 tuvo su repercusión institucional en la Patagonia: los intendentes de Caleta Olivia y Pico Truncado, dos localidades de la provincia de Santa Cruz, decretaron asueto administrativo total para sus empleados municipales durante la jornada del jueves 16 de julio.

El triunfo de la albiceleste ante Inglaterra por 2 a 1 en las semifinales del torneo desencadenó las medidas. Argentina comenzó el partido abajo en el marcador, tras el gol de Anthony Gordon, pero la remontada llegó con los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, que sellaron el pase del equipo dirigido por Lionel Scaloni a la definición mundialista.

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La decisión en Caleta Olivia fue formalizada durante la noche del miércoles a través de un comunicado publicado en la página oficial de la intendencia. El documento lleva la firma del intendente Pablo Carrizo y corresponde al Decreto N° 1338/26. El texto aclara que “se deberán garantizar servicios esenciales” durante la jornada, por lo que ciertas áreas de la administración municipal tuvieron que continuar con sus tareas para los vecinos.

El comunicado oficial que emitiaron desde Caleta Olivia

En Pico Truncado, la determinación fue adoptada en paralelo por el intendente Pablo Anabalón, mediante el Decreto N.º 2413/26. Al igual que en la localidad vecina, la disposición establece la continuidad de los sectores vinculados a servicios esenciales, con el fin de asegurar las prestaciones necesarias para la población. Además, ya había dado asueto para la jornada en la que fue el partido.

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Ambas resoluciones generaron polémica en el plano político provincial, según indicaron medios locales. Las medidas se contraponen al discurso del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien en cada referencia a la situación y al futuro de la provincia coloca “el trabajo y la producción” como ejes de su gestión. La decisión de los dos jefes comunales fue leída, en ese marco, como una contradicción con la línea que impulsa el Ejecutivo provincial.

Con el pase a la final asegurado, Argentina enfrentará a España —que eliminó a Francia en la otra semifinal— en el partido que definirá al campeón del mundo. El encuentro está programado para el domingo 19 de julio.

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La Municipalidad de Pico Truncado también había dado asueto para el partido

En otras provincias, las decisiones similares que se habían tomado por los partidos del mundial correspondían a los días en los que se disputaba el encuentro de la Selección. Esta vez, fue al día siguiente.

Por ejemplo, el formoseño Gildo Insfrán declaró asueto administrativo para el miércoles en el que jugó Argentina-Inglaterra, al considerar que se trataba de un partido por “el torneo deportivo más importante a nivel mundial”.

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El Gobierno de Formosa oficializó el asueto desde las 15 mediante el Decreto Nº 140, firmado por el mandatario provincial, con el fin de que la población pueda acompañar a la selección nacional en un partido considerado de especial interés para la comunidad.

La norma dispuso el asueto para toda la administración pública provincial e instó a las municipalidades, comisiones de fomento, los Poderes Legislativo y Judicial, y a las entidades bancarias públicas y privadas con sede en la provincia, a adherirse a la disposición.

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El Gobierno del Chaco, por su parte, autorizó de forma excepcional la inasistencia del personal de la administración pública provincial que debía prestar servicios durante la tarde del miércoles.

La decisión se canalizó a través del Memorándum N.º 3 de la Secretaría General de la Gobernación, suscrito por Julio Ferro y dirigido a todos los ministerios y secretarías dependientes del Poder Ejecutivo provincial.

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De acuerdo con medios locales, el documento establece que se justificará la ausencia del personal del turno vespertino cuyo horario se superponga con el desarrollo del encuentro.