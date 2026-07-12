Judiciales

Las medidas que impulsa Alberto Fernández en la causa por violencia de género y que demorarían su llegada a juicio

La Cámara Federal porteña ordenó cumplir con los pedidos de la defensa. El tribunal de apelaciones le encomendó al juez Rafecas que reevalúe el procesamiento del expresidente una vez que tenga todas las pruebas reunidas

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alberto fernandez y fabiola yañez
Fabiola Yañez y Alberto Fernández.

Aunque no logró anular la causa por violencia de género hacia Fabiola Yañez, como pretendía, el expresidente de la Nación Alberto Fernández consiguió que la Cámara Federal le ordenara al juez Daniel Rafecas que produzca una serie de medidas de prueba que había pedido la defensa y que, hasta ahora, le fueron negadas.

Se trata de declaraciones, peritajes y análisis que podrían dar vuelta el procesamiento del exmandatario o demorar la eventual elevación a juicio de la investigación, que para el fiscal Ramiro González está concluida hace ya un año.

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Según plasmó en su fallo de esta semana el camarista Roberto Boico, “la instrucción -en un principio a cargo del juez Julián Ercolini- omitió producir importantes diligencias probatorias para tener por acreditado aquello en que fundó el procesamiento del imputado”.

Es por eso que la Cámara, con los votos de Boico y su par Eduardo Farah, le encomendaron a Rafecas avanzar con las medidas que pide la defensa de Alberto Fernández y que “con su resultado reevalúe la situación del imputado”. Esto implica revisar el procesamiento del expresidente y, en caso de ser necesario, modificarlo o revocarlo “de oficio” en primera instancia.

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A través de sus abogados, Alberto Fernández sostuvo que las pruebas que reclama son “indispensables para refutar la acusación” que enfrenta por amenazas y violencia física y psicológica.

Nuevas medidas

El juez Daniel Rafecas recibirá de parte de la defensa del exjefe de Estado -a cargo de los abogados Silvina Carreira y Yamil Castro Bianchi- un listado de medidas de prueba que ya habían sido ofrecidas en el expediente pero nunca se aceptaron. El titular del Juzgado Federal N° 3 de Comodoro Py evaluará la pertinencia de cada punto antes de ordenar su ejecución.

Daniel Rafecas
Daniel Rafecas, juez federal. (Foto: Matias Arbotto)

Cabe recordar que, en instancias anteriores, el fiscal González calificó de “absurdas” y “dilatorias” estas medidas pretendidas, bajo el criterio de que Fernández busca demorar la llegada del caso a juicio.

En primer lugar, la defensa propuso más declaraciones testimoniales. Alberto Fernández quiere que se cite a las personas que viajaron con Fabiola Yáñez a Misiones el 23 de junio de 2021, apenas unas horas después de haber sufrido un golpe en el ojo, según denunció.

Desde el entorno del expresidente indicaron que estos testigos pueden precisar si vieron una lesión, cómo era, si tenía inflamación, dolor o alguna marca visible, y qué explicación dio Yañez en ese momento.

La defensa también quiere volver a interrogar a los médicos que revisaron a la ex primera dama el 30 de junio de 2021. Walter Saavedra y Leandro Alem, quienes trabajaban en la Unidad Médica Presidencial, declararon haber visto la lesión, pero los abogados de Alberto Fernández quieren citarlos una vez más para que aclaren si podía deberse a un golpe accidental, a un golpe de puño o a un tratamiento estético.

Además, buscan que haya una pericia médica sobre el origen de la lesión ocular que sufrió Yañez. Este estudio pretendido por la defensa apunta a saber si el hematoma era compatible con un golpe, con plasma rico en plaquetas, inyecciones de peptonas u otro procedimiento estético, y si las fotos permiten determinar cuándo y cómo se produjo.

El expresidente también reclamó que declaren las psicólogas de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), María Laura Yacobino y María Virginia Salguero, quienes elaboraron un informe utilizado en la causa. También pidió citar a la psiquiatra Blanca Huggelmann, quien elaboró otro informe para la querella.

Por último, los abogados del exmandatario solicitaron una segunda pericia para obtener y analizar los chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez desde los teléfonos originales. Sucede que parte de los mensajes incorporados se obtuvieron desde archivos guardados en una computadora, no mediante una extracción directa de los celulares.

Ese peritaje, a criterio de la defensa, podría comprobar si los chats son auténticos, si están completos, cuándo fueron enviados, si hubo ediciones o eliminaciones y cuál era el contexto íntegro de las conversaciones.

Ramiro González, fiscal federal
Ramiro González, fiscal federal

El fiscal Ramiro González dio por acreditados en agosto de 2025 -cuando formuló su requerimiento de elevación a juicio- dos episodios de golpes físicos, agresiones psicológicas sistemáticas y un hecho de amenazas coactivas.

Entre el 21 y 22 de junio de 2021, en la habitación de la Quinta de Olivos, el presidente le habría dado un golpe de puño en la cara a Fabiola Yáñez, causándole un hematoma en el ojo. Previo al 12 de agosto de 2021, en el mismo lugar, la zamarreó provocándole lesiones en el brazo, según la acusación fiscal.

Asimismo, se le imputan maltratos sistemáticos entre 2016 y agosto de 2024, generándole daño psíquico. Y, finalmente, el expresidente habría presionado a su expareja para que no lo denuncie, aprovechando su vulnerabilidad emocional y su dependencia económica luego de mudarse a Madrid, España. El fiscal calificó este último episodio como un acto de “terrorismo psicológico”.

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