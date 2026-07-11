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Caso Skanska: el Tribunal Oral Federal 4 dará su veredicto en el juicio contra Julio De Vido y José López

La fiscalía pidió para ambos 5 años de prisión por presunto fraude y coimas en los contratos para ampliar los gasoductos. Además, por falta de pruebas, requirió la absolución de 17 de los 30 imputados

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el TOF 4 dará su veredicto en el juicio Skanska contra Julio De Vido y José López. Uno de los primeros escándalos de corrupción del kirchnerismo.
el TOF 4 dará su veredicto en el juicio Skanska contra Julio De Vido y José López. Uno de los primeros escándalos de corrupción del kirchnerismo.

El Tribunal Oral Federal 4 dará a conocer este lunes el veredicto del caso Skanska, uno de los primeros escándalos de corrupción que golpeó al kirchnerismo, por el presunto pago de coimas para beneficiar a la firma sueca con los contratos de ampliación de gasoductos.

Previamente, los imputados que aún no lo hicieron podrán expresar sus últimas palabras ante los jueces.

En este proceso están acusados el exministro de Planificación Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el exgerente general de Nación Fideicomisos S.A., Néstor Ulloa y otros 27 exfuncionarios y directivos de las empresas involucradas.

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Los fiscales Abel Córdoba y Joaquín Gaset sostuvieron en su alegato que existió un esquema de pagos ilegales a funcionarios del Estado, a cambio de orientar la licitación de las obras de Transportadora Gas del Norte y Transportadora Gas del Sur hacia Skanska.

Argumentaron que “la empresa consumó prácticas corruptas, en el sector crítico de infraestructura de la obra pública y adoptó el soborno como método de acceder a las licitaciones”.

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En la audiencia anterior, De Vido y López fueron los primeros imputados en pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal integrado por Jorge Gorini, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez.

Pedidos de pena

El Ministerio Público pidió 5 años de prisión para Julio De Vido, José López y Néstor Ulloa por administración fraudulenta y cohecho.

En tanto, para los directivos de Skanska requirió 4 años y 6 meses por cohecho activo, y para los responsables de Infinity Group, 4 años.

Juicio oral por “Skanska” - Julio de Vido
Tribunal Oral Federal 4, integrado por María Gabriela López Iñiguez, Jorge Gorini y Néstor Costabel (Adrián Escandar)

Se trata de Mario Piantoni, Gustavo Vago, Javier Azcárate, Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero, Roberto Zareba, Alfredo Norberto Greco y Adrián Félix López.

Para otros 17 imputados, los fiscales pidieron la absolución por considerar que no se acreditó su responsabilidad en los hechos.

El fiscal Gaset afirmó que los tres exfuncionarios actuaron de manera conjunta y coordinada en ambos proyectos (TGN y TGS) y garantizaron que las mismas empresas obtuvieran las obras. Direccionaron los concursos y escogieron la modalidad de concursos privados de manera injustificada.

Por su parte, Córdoba agregó en su acusación que la empresa “consumó prácticas corruptas, en el sector crítico de infraestructura de la obra pública y adoptó el soborno como método de acceder a las licitaciones.”

Las causas de De Vido

Durante la última etapa del juicio, Julio De Vido estuvo conectado vía remota desde su domicilio de Zárate, donde cumple arresto domiciliario por la Tragedia de Once.

En su intervención agradeció al tribunal la posibilidad de presenciar el juicio desde allí y recordó el problema cardíaco que sufrió hace un mes, cuando todavía estaba alojado en la cárcel de Marcos Paz.

El exministro de Planificación llega a esta definición con al menos cuatro condenas. Por la Tragedia de Once le dieron 4 años por administración fraudulenta, la única causa con condena firme por resolución de la Corte Suprema.

Por el caso de la compra de “trenes chatarra” recibió otros 4 años por defraudación a la administración pública; por los sobreprecios en la compra de GNL, 4 años de prisión e inhabilitación perpetua; y en relación a Odebrecht, hace dos semanas lo sentenciaron a 3 años de prisión en suspenso.

Asimismo, fue absuelto en la causa Vialidad, en el caso de la valija de Antonini Wilson y en el expediente por el subsidio a la novela Mamá Corazón, mientras que aún tiene pendientes las causas por enriquecimiento ilícito en relación al incremento patrimonial de él y su esposa, Cuadernos de las Coimas y Yacimientos Río Turbio.

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