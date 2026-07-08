Cuánto subieron los alquileres en el AMBA en junio y el dato que sorprendió al mercado

La oferta de departamentos en alquiler aumentó 287,9% respecto de noviembre de 2023 y marcó uno de los principales cambios del mercado inmobiliario

El mercado inmobiliario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitó junio con un escenario de contrastes. Mientras los precios de los alquileres continuaron en alza y los valores de venta mostraron movimientos diferenciados según el tipo de propiedad y la ubicación, otro indicador comenzó a modificar la dinámica del sector: la cantidad de departamentos disponibles para alquilar registró un fuerte incremento respecto de los niveles de fines de 2023.

Al mismo tiempo, la demanda de inmuebles en venta mostró las primeras señales de recuperación, en un contexto marcado por mejores condiciones para acceder al crédito hipotecario.

PUBLICIDAD

Los datos corresponden al relevamiento mensual elaborado por Mercado Libre y la Universidad de San Andrés (UdeSA), que sigue la evolución de los precios de venta y alquiler de las propiedades publicadas en la plataforma en CABA y el Gran Buenos Aires.

Evolución de los alquileres

En el segmento de alquileres, el estudio indicó que durante junio el precio de las casas aumentó 3,3% respecto de mayo, mientras que los departamentos registraron una suba mensual del 1,1% en el conjunto del AMBA. En la comparación con junio de 2025, los incrementos llegaron al 30,5% para las casas y al 24,1% para los departamentos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la evolución no fue uniforme en todas las zonas del área metropolitana.

En las casas, los precios de alquiler aumentaron 4,8% en GBA Norte, retrocedieron 2,9% en GBA Sur y avanzaron 7,7% en GBA Oeste respecto de mayo. En los departamentos, las variaciones fueron más moderadas: 1,6% en CABA, 1,6% en GBA Norte, 0,7% en GBA Sur y 0,8% en GBA Oeste.

PUBLICIDAD

La comparación interanual también mostró diferencias entre regiones. Los alquileres de casas aumentaron 29,3% en GBA Norte, 38,6% en GBA Sur y 31,8% en GBA Oeste.

La demanda de departamentos en venta en CABA creció 4,2% interanual durante mayo y mostró señales de recuperación vinculadas a mejores condiciones de financiamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la evolución de los precios, el informe puso el foco en un cambio que sobresalió sobre el resto de los indicadores. Durante junio, la oferta de departamentos en alquiler aumentó 287,9% respecto de noviembre de 2023, tomando como referencia los datos relevados hasta el 25 de junio. Ese incremento reflejó un crecimiento muy marcado del stock de inmuebles disponibles para alquilar dentro del AMBA.

PUBLICIDAD

El relevamiento también permitió observar cuáles fueron las zonas donde los alquileres mostraron los mayores movimientos durante junio. En el caso de las casas, La Matanza registró el mayor incremento mensual entre los municipios del conurbano, con una suba del 17,9%. Para los departamentos, Merlo encabezó el ranking con un aumento del 4,4%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires Puerto Madero presentó la mayor variación mensual del precio por metro cuadrado, con un incremento del 5%.

Comprar una propiedad

El mercado de compraventa también mostró movimientos durante junio. En el conjunto del AMBA, el precio mediano de venta por metro cuadrado aumentó 2,3% interanual en las casas y 2,7% en los departamentos.

PUBLICIDAD

Al desagregar los datos por región aparecieron diferencias importantes. En las casas, GBA Norte registró el mayor incremento interanual, con una suba del 9,6%, seguido por GBA Sur, con 2%. En cambio, CABA mostró una baja del 2,4% y GBA Oeste retrocedió 1%.

En los departamentos, todas las regiones registraron aumentos interanuales. GBA Sur lideró las subas con 5,1%, seguida por GBA Norte, con 4,4%. En CABA el incremento llegó al 3,3%, mientras GBA Oeste registró una variación del 2,9%.

PUBLICIDAD

El estudio también identificó diferencias entre municipios y barrios. En el caso de las casas ubicadas fuera de la Ciudad de Buenos Aires, Tigre registró la mayor variación interanual del precio de venta por metro cuadrado, con un incremento del 18%. Entre los departamentos del conurbano, Ezeiza encabezó las subas con un aumento del 13,3%. Dentro de CABA, Monte Castro presentó el mayor incremento interanual del precio de venta de departamentos, con una variación del 10,3%.