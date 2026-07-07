Judiciales

Reabren la causa por la compra del hotel Waldorf y ordenan investigar a un histórico socio de los Kirchner

La Cámara Federal de CABA revocó el sobreseimiento de Osvaldo Sanfelice y dispuso profundizar sobre el origen del dinero con que se compró la propiedad

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Revocaron el sobreseimiento de un histórico socio de los Kirchner, Osvaldo Sanfelice, en una causa que investiga de dónde salió el dinero para comprar un hotel porteño
Revocaron el sobreseimiento de un histórico socio de los Kirchner, Osvaldo Sanfelice, en una causa que investiga de dónde salió el dinero para comprar un hotel porteño

La Cámara Federal porteña revocó por “prematuro” el sobreseimiento de Osvaldo Sanfelice, histórico socio de la familia Kirchner, y ordenó reabrir la investigación sobre el origen de los fondos que usó para la compra del Hotel Waldorf en la ciudad de Buenos Aires.

La causa se inició en 2016 y analiza si Sanfelice actuó como presunto testaferro del fallecido ex presidente Néstor Kirchner al adquirir el Hotel Waldorf en 2009 “en comisión”, es decir, a nombre de un tercero no identificado, y con pagos en efectivo.

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El origen de los fondos

Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah de la sala II del Tribunal de Apelaciones ordenaron profundizar sobre el origen de los fondos utilizados por Sanfelice para la compra del paquete mayoritario de acciones del hotel.

Según se reconstruyó en la resolución a la que tuvo acceso Infobae, el 12 de diciembre de 2008 se suscribió un acuerdo de opción de compra por 100.000 dólares, seguido de la firma de un boleto de compraventa en abril de 2009 por el 88% de las acciones, con un compromiso de pago total de 1.750.000 dólares. Según el peritaje, “los pagos se realizaron en su totalidad durante 2009, aunque no existe documentación con fecha certera ni registro en la escribanía interviniente”. Posteriormente, Sanfelice aumentó su participación hasta alcanzar el 97,74% de la sociedad.

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El juez Martín Irurzun ordenó reabrir una investigación al empresario Sanfelice por la compra del hotel Waldorf como supuesto testaferro de los Kirchner
El juez Martín Irurzun ordenó reabrir una investigación al empresario Sanfelice por la compra del hotel Waldorf como supuesto testaferro de los Kirchner

La Unidad de Información Financiera fue aceptada como querellante en la causa y por eso apeló el sobreseimiento del empresario. Ahora deberá precisar las nuevas medidas que considera pertinentes para avanzar en la pesquisa, ya que sigue como único impulsor de la acusación.

En la apelación se puso en duda la “capacidad económica” del empresario para comprar el hotel del centro porteño y además se cuestionó que “haya actuado solo en un principio de la maniobra en representación de terceras personas para luego terminar de adquirir por sí mismo la propiedad. Esto no descartaría una hipótesis de la investigación: un presunto ‘lavado de activos en carácter de testaferro’”.

Una parte del caso vinculada al supuesto uso ficticio del hotel para facturar por una falsa ocupación de habitaciones y encubrir presuntos pagos de sobornos quedó descartada luego de una intensa investigación que llevó adelante el juez federal Daniel Rafecas, donde se comprobó que el lugar estuvo siempre en funcionamiento real. El cierre de esta parte de la causa no fue objetado por la querella en su apelación y quedó firme.

La denuncia que originó la causa judicial tuvo como hipótesis central que Sanfelice apareció como comprador y dueño del Hotel Waldorf en 2009 cuando, en realidad, habría actuado como presunto testaferro de Néstor Kirchner.

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