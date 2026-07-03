Judiciales

La Ciudad de Buenos Aires asumirá causas por calumnias, abusos y secuestros tras el traspaso de delitos no federales

La ampliación incorpora también infracciones por propiedad intelectual, seguridad del tránsito, ejercicio ilegal de la veterinaria y protección de fauna silvestre, además de hechos vinculados a menores con intervención tutelar

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Juan Bautista Mahiques y Gabino Tapia
Juan Bautista Mahiques y Gabino Tapia

Los ministros Juan Bautista Mahiques y Gabino Tapia firmaron dos convenios para transferir a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires nuevas competencias penales sobre adultos y menores, en un paso que el gobierno porteño vinculó con la autonomía local iniciada en 1994 y que todavía requiere la aprobación del Congreso Nacional y la Legislatura porteña para entrar en vigencia.

La transferencia también incorpora a la órbita local la totalidad de los delitos no federales cometidos por menores de 14 años cuando corresponda una intervención tutelar, y por adolescentes de entre 14 y 18 años que resulten acusados. Después de esa aprobación legislativa, además, deberá completarse el traspaso de recursos para sostener el nuevo esquema judicial.

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Se trata del Cuarto convenio de transferencia progresiva de competencias penales del ámbito nacional a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Acuerdo de transferencia en materia Criminal y Correccional de menores. El nuevo esquema amplía el alcance de los tribunales porteños en causas que hasta ahora seguía administrando la Nación.

La Justicia porteña sumará competencias

Entre los delitos que pasarán a la Justicia local figuran los delitos contra el honor, como calumnias e injurias. También se incorporan hechos contra la integridad sexual, entre ellos abusos, corrupción de menores, promoción o facilitación y explotación de la prostitución, y rapto.

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Infografía de Infobae sobre delitos que asume la Justicia porteña con iconos de justicia, mapa de CABA, documento, prisionero, coche, libro, huella de animal y engranajes.
La Justicia porteña suma nuevos delitos y competencias en Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ampliación incluye además delitos contra la libertad, como reducción a la servidumbre, sustracción de menores, secuestro y amenazas. A ese listado se suman delitos contra la seguridad del tránsito y los medios de transporte.

La Ciudad de Buenos Aires también asumirá competencias sobre delitos previstos en la ley de propiedad intelectual. El convenio agrega infracciones vinculadas con la ley de medicina veterinaria, en particular el ejercicio ilegal de la profesión, y con la protección y conservación de la fauna silvestre.

Tapia sostuvo que “se le están transfiriendo a la Ciudad las competencias judiciales que le corresponden y que, 30 años después de nuestra autonomía, seguía administrando la Nación”. Luego agregó: “Con este nuevo convenio podremos seguir consolidando políticas públicas para recuperar el orden y la seguridad, una justicia eficiente y cercana para los porteños”.

El traspaso

El acuerdo firmado por Mahiques y Tapia abarca nuevas competencias penales sobre adultos y menores de edad. En materia juvenil, la transferencia comprende tanto los delitos no federales cometidos por menores de 14 años con intervención tutelar como los casos de adolescentes de entre 14 y 18 años acusados.

El Gobierno porteño presentó la firma como un nuevo hito en el proceso de autonomía de la ciudad. En esa línea, sostuvo que avanzar hacia una autonomía plena forma parte de una política central de la gestión de Jorge Macri.

La semana pasada, el presidente Javier Milei delegó en el Ministerio de Justicia la facultad de negociar y firmar acuerdos con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para avanzar en la transferencia de competencias penales desde la órbita nacional hacia la justicia porteña. La medida fue oficializada mediante el decreto 547/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

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