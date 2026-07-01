Judiciales

La secretaria de la Vocería Presidencial reveló que hizo más compras a nombre de Manuel Adorni

Gisela Kocsis declaró como testigo en Comodoro Py. También testificó un segundo funcionario, Luis Enrique Alujú, quien se reconoció como “un amigo de toda la vida” del exjefe de Gabinete

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Mujer con gafas de sol y abrigo oscuro en un pasillo largo de piso de madera. Al fondo entra luz. Persona de seguridad de espaldas a la izquierda. Extintor en la pared
Gisela Kocsis, empleada pública y ex secretaria privada de Manuel Adorni

Gisela Kocsis, quien se desempeñó como secretaria privada de Manuel Adorni mientras fue vocero presidencial, declaró este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py y admitió haber hecho más compras millonarias para el exjefe de Gabinete, que está bajo investigación por enriquecimiento ilícito.

La Justicia detectó que Adorni pedía prestadas tarjetas de crédito a empleados y funcionarios públicos que le respondían para que hagan compras por él, y luego les devolvía el dinero en efectivo. Se sospecha que era una forma de esconder gastos que no podría justificar con sus ingresos legales.

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El exvocero del presidente Javier Milei le encargó a su secretaria una compra de almohadas por $400.000 en junio de 2025. El mes anterior ya había puesto su nombre para adquirir un lavavajillas y un lavarropas Whirpool que costó $3.100.000, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, la testigo también confirmó el gasto de $8.183.303,25 en Rosen The Store, donde Adorni compró -siempre a través de su secretaria y sin dejar su nombre en ningún lado- sábanas y artículos de blanquería, que fueron para equipar su casa de fin de semana en el country Indio Cuá.

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En todos los casos Kocsis pagó con su tarjeta y el ex jefe de ministros le devolvió el dinero en efectivo. Se comprometió a entregar en tribunales la documentación necesaria para respaldar sus dichos.

“Yo me encargaba de las gestiones personales de Adorni”, contestó la secretaria cuando los funcionarios judiciales le preguntaron por las compras.

Así se retiró de Comodoro Py la testigo Gisela Kocsis

Este miércoles también declaró como testigo Luis Enrique Alujú, coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace, cargo que ocupa dentro de la Dirección de Planificación y Seguimiento de Campañas que, a su vez, funciona bajo la órbita de la subsecretaría de Vocería y Comunicación.

Este funcionario le prestó al exjefe de Gabinete dos tarjetas de crédito para la compra de un par de proyectores marca Epson para videojuegos, modelo Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, que costaron $1.831.795 cada uno. Los productos se entregaron en el departamento que Adorni tiene en la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

“Somos amigos de toda la vida”, indicó Alujú sobre su vínculo con Adorni. Para graficar la confianza entre ellos, hizo saber que hace 11 años tiene una extensión de una tarjeta de crédito que sería del recién salido del Gobierno, según dejó trascender una fuente al tanto de la declaración.

Hombre con traje oscuro, camisa blanca y corbata negra en un pasillo. Una mujer rubia con libreta y bolígrafo junto a él. Otras personas visibles
Luis Enrique Aluju, amigo de Manuel Adorni y funcionario de la Vocería Presidencial

Esta línea de investigación surgió a partir del peritaje del celular de Matías Tabar, el contratista que se encargó de la remodelación de la casa de Indio Cuá. Adorni gastó 245.000 dólares para modernizar esa propiedad.

En el teléfono del constructor los peritos encontraron una factura a nombre de Gisela Kocsis, correspondiente a la compra de blanquería.

Fue entonces que los investigadores revisaron los registros que tenían del usuario de Mercado Libre de Manuel Adorni y allí aparecieron las tarjetas de crédito de otros dos empleados de la Vocería Presidencial: Luis Enrique Alujú y Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales en la cartera que lleva la comunicación gubernamental.

Schiuma declaró el lunes en Comodoro Py y reconoció la operación con la que Adorni compró un monitor gamer Samsung Odyssey Oled G8, que tiene una calidad de 4K y es una de las opciones de más alta gama que ofrece esa marca. Costó $2.185.000.

Laura Schiuma, directora de Actividades Presidenciales en la subsecretaría de Vocería, en los pasillos de Comodoro Py
Laura Schiuma, directora de Actividades Presidenciales en la subsecretaría de Vocería, en los pasillos de Comodoro Py

Esta testigo también agregó que, cuando revisó los movimientos de la tarjeta Mastercard que le había prestado a su jefe, detectó gastos que desconocía y que habían sido rechazados por el banco, entre ellos un intento de compra de un Smart TV.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Laura Schiuma contó que conoce a Adorni desde hace 16 años, cuando ambos trabajaban en una concesionaria de Renault, donde ofrecían planes de ahorro.

Cuando fue designado vocero, la convocó para trabajar en Casa Rosada, reconoció la testigo. Buscaba “gente de confianza” para sumar a su equipo, declaró Schiuma.

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