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La Justicia dejó firme la prisión perpetua para la mujer que golpeó, asfixió y enterró a su bebé en un descampado de Ostende

La Corte Suprema rechazó por inadmisible el último recurso de la defensa de Claudia Alejandra Ayala. Ella está condenada por el homicidio de su hijo Benjamín, cometido en octubre de 2015

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El operativo en octubre de 2015 en la localidad de Ostende, partido de Pinamar, donde se investigó el crimen del bebé de un año y medio, asesinado por su madre
El operativo en octubre de 2015 en la localidad de Ostende, partido de Pinamar, donde se investigó el crimen del bebé de un año y medio, asesinado por su madre

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la prisión perpetua para Claudia Alejandra Ayala condenada por el homicidio agravado por el vínculo de su hijo Benjamín, de un año y medio, cometido en la localidad bonaerense de Ostende, en octubre de 2015.

La decisión final fue firmada por las autoridades del máximo tribunal, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Según la información oficial del Poder Judicial nacional, la Corte no trató el fondo del planteo porque consideró “inadmisible” la presentación extraordinaria realizada por la defensa de la mujer.

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De esta forma quedaron firmes los fallos anteriores: la condena dictada en el juicio oral, su ratificación por el Tribunal de Casación bonaerense y el rechazo unánime del recurso de inaplicabilidad de ley por parte de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Cómo fue el crimen

De acuerdo con la causa, el crimen ocurrió entre el mediodía del 17 de octubre de 2015 y la medianoche del 18 de octubre de 2015 en el partido de Pinamar.

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Allí, Ayala mató al niño con un golpe en la cabeza que le provocó un traumatismo craneoencefálico con fractura de la base del cráneo y después le causó una asfixia mecánica, antes de enterrar el cuerpo en un descampado cercano. Benjamín no tenía documento de identidad: su cuerpo fue hallado dos días después.

En una primera versión, Ayala señaló como autor a Leonardo Aguilera, el padre del niño y dio detalles sobre cómo, según ese relato, se había cometido el crimen. A partir de esa acusación se montó un operativo para detenerlo.

El padre del bebé que fue falsamente acusado por Ayala por la muerte del niño ocurrida en octubre de 2015
El padre del bebé que fue falsamente acusado por Ayala por la muerte del niño ocurrida en octubre de 2015 (Facebook)

El hombre señalado era un músico de una banda de cumbia que trabajaba como techista y era padre de tres hijos. Afirmó que no conocía a Ayala, que no encontraba explicación para la imputación y que ese día había estado con su madre en una localidad vecina.

No obstante, ella no pudo explicar por qué no efectuó la denuncia policial, por qué (si su ex pareja había agredido y tirado al descampado al menor) ella no lo llevó inconsciente a un hospital y por qué el cadáver apareció en un lugar distinto al señalado por la mujer.

Al mismo tiempo, el hombre pudo demostrar con varios testigos que no había estado en Ostende durante todo el fin de semana. Testimonios incorporados al expediente confirmaron esa coartada y vecinos declararon que Ayala “no se controlaba con las agresiones” y que “golpeaba y maltrataba constantemente” a sus hijos.

Alcohólica, golpeadora y asesina

Estaba tan en pedo ayer que no sé si lo regalé o no”. Esa fue la aberrante respuesta que Ayala, de por entonces 22 años, le dio a un vecino que le preguntó por Benjamín, el bebé de un año y medio que apareció muerto en un descampado de Ostende.

Los vecinos vivían angustiados porque -según contaron- ella tomaba mucho alcohol, maltrataba y encerraba al niño para que no la molestara. No había sido una vez, sino varias las que lo descuidó y ni siquiera le daba de comer, según las fuentes vecinales recabadas por la Justicia.

Ayala vivía en una casa junto a sus dos hijos y su madre, quien estuvo bajo investigación para determinar si tuvo algún grado de participación en el hecho. El cadáver de Benjamín, el más chico, fue hallado el lunes a la mañana en un descampado de dos manzanas ubicado en la esquina de Dante y Gaona, a tres cuadras de la ruta provincial 11 y a 25 del mar, en Ostende, partido de Pinamar.

La joven de 22 años que asesinó a su hijo en octubre de 2015
La joven de 22 años que asesinó a su hijo en octubre de 2015 (Facebook)

Un hombre que pasó por el predio vio el cuerpo y se comunicó con la comisaría local, por lo que policías se trasladaron hasta el lugar y constataron que se trataba de un niño fallecido, con lesiones por golpes en el rostro, la garganta y los brazos, que quedaron prácticamente desmembrados por los animales de la zona.

Ese cuadro probatorio llevó a su detención y posterior procesamiento. En el juicio oral fue declarada autora del homicidio y recibió la pena prevista para el homicidio agravado por el vínculo, figura del Código Penal que estableció la prisión perpetua.

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