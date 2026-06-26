Ordenaron seguir investigando a Luis D’Elía por presunta discriminación

Ordenan reabrir investigación a Luis D´Elia

La Cámara Federal porteña revocó el archivo de una causa contra Luis D’Elía por posteos en redes sociales y declaraciones periodísticas que podrían ser discriminatorias y ordenó que la investigación continúe. La decisión se tomó luego que la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) apeló una decisión que cerró el caso por falta de impulso de la fiscalía, que tenía delegada la investigación.

En su fallo, los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah señalaron que aún no puede descartarse que los mensajes publicados por el dirigente en redes sociales y medios de comunicación constituyan un discurso de odio. “Al día de hoy no puede concluirse sin más que las frases de D’Elía constituyan un mero ejercicio de fundamentales libertades constitucionales y convencionales”, advirtió la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

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Discurso de odio

La DAIA fue admitida como querellante en el expediente, lo que le otorga la facultad de impulsar la acción penal y aportar elementos para sostener la investigación, evaluaron los jueces. Al apelar se argumentó que los dichos de D’Elía podrían configurar una infracción al artículo 3 de la ley 23.592, que sanciona actos discriminatorios. El tribunal destacó que la postura de la fiscalía, que había solicitado el archivo, no impide que siga el proceso mientras la parte querellante mantenga activa la causa.

La denuncia inicial había sido presentada por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien pidió investigar “diversas manifestaciones que Luis D’Elía había realizado a través de sus cuentas personales en las redes sociales TikTok (@luisangeldelia) y X (@Luis_Delia) y en una entrevista en Radio Belgrano AM 570” el 28 de febrero y el 19 y 21 de marzo pasados.

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La Cámara concluyó que “no puede descartarse de plano que algunas de esas frases, volcadas en medios públicos y explícitamente referidas al Estado judío, a las personas que profesan dicha fe y al trágico atentado que sufrió nuestro país con la explosión de la AMIA el 18 de julio de 1994 se enmarquen en un discurso de odio, alimento de estereotipos y estigmas, como el tipificado por el artículo 3 de la ley 23592”.

El camarista Martín Irurzun ordenó junto a su colega Eduardo Farah seguir investigando a Luis D'Elia

Los mensajes

Entre los mensajes y declaraciones bajo análisis, figuran frases que aludían a que “guerra regional va a durar mucho tiempo contra el sionismo criminal que destruyó Palestina, que hoy quema los bosques en la Patagonia, que hoy hipoteca la Argentina y que hoy saquean los minerales y las cosas extraordinarias que tienen nuestro país, la guerra contra el sionismo la hace toda la humanidad”.

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En otra publicación, D’Elía afirmó: “En este país, Milei es Estados Unidos, Israel y el sionismo, ¿Irán quién es? quien es Irán en la Argentina? yo soy Irán. Está? hoy posiblemente y lo digo con toda fuerza, con toda convicción, probablemente como hace 30 años hagan otro atentado en la Argentina para victimizarse, van a hacer un atentado en la Argentina porque la única que les queda es la victimización, y van a ser estos tipos nuevamente".