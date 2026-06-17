Judiciales

Deberá indemnizar a sus vecinos porque los pintores que trabajaban en su casa de Caballito les robaron

Una sentencia judicial determinó la responsabilidad concurrente entre los trabajadores que cometieron el robo y el propietario de la vivienda en refacción. El fallo aclara que la falta de intervención directa o el desconocimiento del dueño no lo eximen de la obligación legal de reparar el daño causado

Guardar
Google icon
Dos hombres pintan las paredes interiores de una habitación; uno sobre una escalera y el otro en el suelo. Hay cubos de pintura y lonas protectoras.
La Justicia Nacional en lo Civil ordenó una indemnización de diez millones de pesos tras un robo cometido por pintores en Caballito.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Justicia civil dictó sentencia en una causa que involucró a dos residentes del barrio porteño de Caballito y al propietario de una vivienda lindera. El tribunal resolvió que corresponde una indemnización millonaria por los daños y perjuicios derivados de un robo cometido por trabajadores contratados para realizar refacciones en la propiedad vecina.

La demanda fue presentada por una pareja, quienes reclamaron judicialmente más de dos millones de pesos. El conflicto surgió tras un robo ocurrido el 22 de octubre de 2021, cuando dos pintores ingresaron ilícitamente a la vivienda de los reclamantes desde la casa colindante, aprovechando su acceso como empleados del propietario de esa casa.

PUBLICIDAD

Según consta en la resolución, del Juzgado Nacional en lo Civil n.° 70, los trabajadores, que cumplían tareas de reparación y pintura en la vivienda lindera, accedieron a la propiedad de los reclamantes escalando un muro y extrayendo parte del techo vidriado de la cocina. Una vez dentro, revisaron el inmueble y sustrajeron una serie de pertenencias, incluida una suma de dinero en efectivo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El fallo estableció la responsabilidad objetiva del propietario por los daños ocasionados por trabajadores que realizaban refacciones en la vivienda vecina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fallo detalla que los autores del robo escaparon por la misma vía, alcanzaron la vía pública a través del inmueble contiguo y cargaron los objetos robados en un taxi. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de un edificio cercano, lo cual permitió identificar a los responsables.

PUBLICIDAD

En el proceso civil, el propietario de la vivienda donde trabajaban los autores del robo sostuvo que no podía responder por los hechos, alegando que el delito fue cometido de manera totalmente ajena al objeto del contrato de locación de servicios que lo unía a los pintores. No obstante, el tribunal rechazó esa defensa.

La jueza subrogante fundamentó su decisión en el artículo 1753 del Código Civil y Comercial de la Nación, que impone al principal una responsabilidad objetiva por los daños causados por quienes están bajo su dependencia o por las personas de las que se sirve para cumplir sus obligaciones, siempre que el daño ocurra en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La sentencia reconoció tanto el daño patrimonial como el daño moral sufrido por la pareja víctima, asignando una suma millonaria a cada uno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sentencia cita antecedentes que refuerzan la responsabilidad indirecta del principal, inclusive en situaciones donde el dependiente actúa abusando de sus funciones o incluso contrariando instrucciones. Se afirmó que, de no haber existido la relación laboral y la presencia de los empleados en el inmueble vecino, no habría sido posible ejecutar el hecho ilícito.

El expediente penal, que se tramitó previamente ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n.° 14 de la Capital, concluyó con la condena de los dos pintores por robo agravado por escalamiento. La sentencia penal produjo efectos de cosa juzgada en el proceso civil respecto de la existencia del hecho y la culpabilidad de los autores materiales.

Los reclamantes enumeraron en su demanda los bienes sustraídos, incluyendo una notebook, una aspiradora, varios pares de anteojos, zapatillas, un filtro de agua, un taladro, una cafetera, una valija, un parlante, prendas de vestir y dinero en efectivo. También señalaron los daños materiales sufridos en la vivienda, especialmente en el techo de la cocina.

Los autores del robo aprovecharon su acceso laboral para ingresar ilícitamente a la casa y sustraer bienes y dinero en efectivo. (Foto de archivo: Lucas Gómez La Rosa)
Los autores del robo aprovecharon su acceso laboral para ingresar ilícitamente a la casa y sustraer bienes y dinero en efectivo. (Foto de archivo: Lucas Gómez La Rosa)

El tribunal reconoció la verosimilitud del reclamo sobre los objetos robados y aceptó la tasación pericial, que fijó el valor de los elementos en más de tres millones de pesos a noviembre de 2024. En el fallo, la jueza asignó un monto actualizado de seis millones de pesos en concepto de daño patrimonial, dividido en partes iguales entre ambos reclamantes.

En cuanto al daño moral, la resolución consideró que la sustracción de bienes dentro del domicilio y la alteración de la tranquilidad del hogar justificaban la procedencia de la indemnización. Se estableció una reparación de dos millones de pesos para cada uno de los reclamantes, considerando el carácter resarcitorio de este rubro y el impacto emocional derivado del hecho.

El monto total de la condena ascendió a diez millones de pesos, suma que deberá ser abonada por los dos autores materiales del robo y por el propietario de la vivienda donde trabajaban, en calidad de responsable concurrente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las cámaras de seguridad registraron la secuencia del robo y permitieron identificar a los responsables, lo que fue clave en el proceso judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sentencia dispuso que la parte demandada deberá afrontar las costas del proceso, aplicando el principio objetivo de la derrota según las normas procesales. Además, se estableció un criterio mixto para el cálculo de los intereses, fijando una tasa anual del 8% desde la fecha del hecho hasta la sentencia y, a partir de entonces, la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

La jueza aclaró que los intereses se calcularán sobre los valores actuales de las indemnizaciones, para evitar distorsiones en el significado económico del capital de condena. La regulación de honorarios fue diferida hasta que la liquidación final quede firme.

La resolución concluyó ordenando el pago de las sumas establecidas en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de ejecución. A su vez, se mantuvo la responsabilidad concurrente de los condenados, quienes no comparecieron en el proceso civil tras la citación como terceros.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El tribunal aplicó el artículo 1753 del Código Civil y Comercial, reforzando la responsabilidad del principal aún si el empleado actúa abusando de sus funciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso resalta la aplicación de la responsabilidad objetiva del principal por los daños ocasionados por dependientes, aun cuando el hecho ilícito se haya producido con abuso de funciones o contrariando instrucciones.

Según la documentación judicial, la contundencia de la prueba penal y la identificación de los autores materiales fueron determinantes para la decisión civil. El fallo también subrayó la importancia de la relación de dependencia y la posibilidad de que la función encomendada haya sido el factor habilitante para la comisión del delito.

Temas Relacionados

Responsabilidad objetivaRobo agravadoDemanda judicialDaños y perjuiciosIndemnización judicialCódigo Civil y Comercial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fallo judicial: una supuesta infidelidad y un golpe de puño que le costó al agresor más de $31 millones

El tribunal determinó que no existió justificación legal alguna para el uso de la violencia física, lo que desestimó la estrategia del demandado. La sentencia ordena reparar de forma integral el daño moral, los gastos terapéuticos y la incapacidad laboral de la víctima

Fallo judicial: una supuesta infidelidad y un golpe de puño que le costó al agresor más de $31 millones

Se quedó sin frenos al llegar al peaje, chocó y el seguro dejó de responderle: la compañía deberá pagarle el valor total del vehículo

Un hombre protagonizó un accidente cuando sufrió una falla mecánica al llegar al peaje. A pesar de que la destrucción del vehículo fue absoluta, la aseguradora dilató la respuesta y no volvió a contestarle, lo que derivó en un proceso judicial que terminó con una sentencia que obliga a la compañía a abonar el valor de mercado del auto

Se quedó sin frenos al llegar al peaje, chocó y el seguro dejó de responderle: la compañía deberá pagarle el valor total del vehículo

Revés para Ariel Vallejo: Casación dejó firme el traslado de la causa Sur Finanzas

El tribunal rechazó el recurso extraordinario de Ariel Vallejo y avaló que el expediente quede en manos del juez Luis Armella en el juzgado 2 de Lomas de Zamora

Revés para Ariel Vallejo: Casación dejó firme el traslado de la causa Sur Finanzas

Casación rechazó un recurso de Facundo Manes y dejó firme el sobreseimiento de Santiago Caputo en la denuncia por amenazas

El máximo tribunal penal del país declaró inadmisible la apelación extraordinaria del ex legislador y confirmó la absolución del asesor presidencial por el incidente ocurrido durante la apertura de sesiones ordinarias de 2025

Casación rechazó un recurso de Facundo Manes y dejó firme el sobreseimiento de Santiago Caputo en la denuncia por amenazas

Presentaron nuevas denuncias contra Manuel Adorni por presunta falsedad ideológica en sus declaraciones juradas

Diputados de la Coalición Cívica, una ex vecina de Cristina Kirchner y una fundación impulsaron presentaciones judiciales. Los planteos podrían acumularse con la causa por enriquecimiento ilícito que ya tramita en Comodoro Py

Presentaron nuevas denuncias contra Manuel Adorni por presunta falsedad ideológica en sus declaraciones juradas

DEPORTES

Austria venció 3-1 a Jordania por el grupo de Argentina del Mundial 2026

Austria venció 3-1 a Jordania por el grupo de Argentina del Mundial 2026

El técnico de Argelia se rindió a los pies de Messi tras el triunfo de Argentina en el Mundial 2026: “La clase es para siempre”

El posteo de Messi tras su brillante actuación en el debut de Argentina en el Mundial ante Argelia: “Feliz por el comienzo”

La lupa sobre la falta de Messi en la victoria de Argentina ante Argelia: la foto que abrió el debate y qué dice el reglamento

16 frases de Scaloni tras la goleada de Argentina en el debut ante Argelia: de las dos caras de Messi a su emoción por la gente

TELESHOW

Agustín Bernasconi en “Lo de Pampita”: “Con Wanda Nara no pasó nada”

Agustín Bernasconi en “Lo de Pampita”: “Con Wanda Nara no pasó nada”

La familia de Gaspi aclaró los rumores sobre una supuesta colecta para llevar su cuerpo a Argentina

Muriel López Benítez, la pareja de Lisandro Martínez, contó su cábala para los partidos de Argentina: “Siempre nerviosa”

Así vivieron los famosos el triunfo de Argentina frente a Argelia en el Mundial

El insólito blooper de Marley al revelar el romance de Ian Lucas en vivo: “Era secreto”

INFOBAE AMÉRICA

Los líderes del G7 debatirán los riesgos de seguridad de la IA y las redes sociales en el cierre de la cumbre en Francia

Los líderes del G7 debatirán los riesgos de seguridad de la IA y las redes sociales en el cierre de la cumbre en Francia

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra Ucrania: al menos nueve muertos y más de 70 viviendas dañadas

Crisis en Cuba: las casas históricas de la isla penden de un hilo mientras la economía se derrumba

La Central Obrera Boliviana presentó al Gobierno de Rodrigo Paz una agenda de ocho puntos para impulsar la pacificación del país

Taiwán ratificó la “alianza estratégica” y el “excelente estado” de los lazos bilaterales con Paraguay