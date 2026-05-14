Juicio por Odebrecht: continúa la ronda de alegatos con la defensa del ex vicepresidente de CAMMESA

Juicio Odebrecht: continúa la ronda de alegatos con la defensa del ex vicepresidente de CAMMESA

La defensa de Luis Beuret, el exvicepresidente de CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.), presentará este jueves su alegato en el juicio que investiga las irregularidades detectadas en la contratación de la empresa Odebrecht para la ampliación de los gasoductos Gas del Norte (TGN) y la Transportadora Gas del Sur (TGS).

La exposición estará a cargo del doctor Gastón María Abrutín Suárez, quien se descuenta que presentará argumentos contra la acusación del fiscal Diego Luciani, quien le endilgó a Beuret haber cooperado con un plan para mostrar como legal todo el proceso de selección de Odebrecht.

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A través de su requerimiento, el Ministerio Público Fiscal solicitó para el ex funcionario de CAMMESA 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarlo partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

Julio De Vido

Durante las próximas audiencias continuarán presentando sus alegatos las defensa del exministro de Planificación Federal Julio de Vido y del exsubgerente de CAMMESA, Julio Armando Bragulat.

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La acusación

Para la fiscalía los imputados “diseñaron una coreografía administrativa para conectar a CAMMESA con la empresa beneficiaria, eliminando la competencia y convirtiendo a Odebrecht en la adjudicataria de un multimillonario contrato que superó los 900 millones dólares”.

Según su hipótesis, crearon una nueva reglamentación que modificó el rol de las prestatarias y permitió desviar las contrataciones a las empresas. En consecuencia, de acuerdo a la fiscalía, todo el poder sobre las obras quedó concentrado en el exministro de Planificación Julio De Vido, el secretario de Energía, Daniel Cámeron , y el subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar.

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Los fiscales indicaron también que los cambios bases del concurso habrían permitido “la posibilidad de seleccionar al proveedor de bienes y/o servicios al propio criterio del adjudicatario”, con el único objetivo de concretar la contratación de la empresa Odebrecht.

Sobre el rol específico de Luis Beuret, señalaron que fue el encargado de concretar la supuesta simulación de competencias. También se ocupó de manifestar ante el directorio de CAMMESA que podían supervisar esa contratación, ya que que la experiencia de la compañía estaba basada en energía eléctrica.

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La defensa

En la primera etapa de los alegatos de las defensas, el defensor público oficial, Santiago Finn, pidió la absolución del exsecretario de Energía, Daniel Cámeron, y del subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar.

Alegatos Odebrecht (fiscales.gob.ar)

Al presentar sus argumentos ante el Tribunal Oral Federal 2, Finn sostuvo que “ni Daniel Cámeron, ni Folgar, ni el ex ministro Julio De Vido tenían intereses personales” en la selección de las empresas que harían las obras.

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Afirmó que en esta causa no se probaron sobreprecios, ni sobornos ni direccionamiento de contratación. Indicó además que “la fiscalía no comprendió que las normas que se aplicaban para realizar estas obras estaban basadas en la emergencia energética”.

De acuerdo al punto de vista de la defensa, “la emergencia energética" está mencionada en todos los decretos, leyes y actos administrativos investigados en el debate oral. Agregó también que “nada permite cuestionar la legalidad, razonabilidad y legitimidad de las normas”.

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