Suspendieron al juez federal Gastón Salmain, lo enviaron a juicio político y quedaría detenido por corrupción

Gastón Salmain, juez federal de Rosario, enfrentará un juicio político

El juez federal de Rosario, Gastón Salmain, fue suspendido este miércoles por el Consejo de la Magistratura y perdió los fueros que, hasta ahora, le habían permitido evitar la prisión preventiva que le dictó la Justicia cuando lo procesó por un caso de corrupción. Además, el Plenario del organismo decidió por unanimidad enviarlo a juicio político para debatir su destitución.

Salmain podría quedar detenido en las próximas horas, según indicaron a Infobae fuentes judiciales. Quien debe dar la orden de ejecutar la preventiva es el juez Carlos Vera Barros, subrogante del Juzgado Federal N° 4 de Rosario.

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El magistrado acusado de “vender” fallos a cambio de coimas tiene en trámite una apelación de su orden de detención, y anteriormente ya había conseguido que, si lo capturan, le permitan cumplir su arresto en prisión domiciliaria. En ese caso pasaría sus días monitoreado con una tobillera electrónica.

El Consejo de la Magistratura le imputó a Salmain un “mal desempeño en sus funciones” por dos hechos separados.

Por un lado está la causa Attila -por la que quedaría detenido-, donde el juez suspendido está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. A cambio de una coima de 200.000 dólares, habría firmado un fallo a pedido de un financista para permitirle el acceso a 10 millones de dólares a valor oficial mientras había cepo y brecha cambiaria.

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El plenario del Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad el juicio político de Gastón Salmain

El segundo cargo contra Gastón Salmain es por haber ocultado en su currículum que lo habían echado del Poder Judicial en 2002 por ofrecer una coima para direccionar un expediente.

Los consejeros kirchneristas hicieron reparos sobre este punto. El diputado nacional Rodolfo Tailhade advirtió que no estaban de acuerdo con acusarlo por esa irregularidad durante el concurso para convertirse en juez porque el reglamento solo exige informar sanciones en los últimos diez años, y su cesantía había ocurrido antes de ese período.

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Al ser inescindible una acusación de la otra, los consejeros peronistas dejaron a la vista sus diferencias con el dictamen del senador Luis Juez, pero acompañaron con su voto afirmativo.

Por su parte, el consejero y abogado César Grau pidió que Salmain siga cobrando su sueldo mientras esté suspendido: “Tiene familia, tiene que mantener su sustento, y un juez está inhabilitado para volver a la profesión o ejercer el comercio”, alegó.

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Gastón Salmain junto a su abogado, Yamil Castro Bianchi

En la Comisión de Acusación, el senador Juez estuvo a cargo del dictamen con el que Salmain enfrentará a un Jurado de Enjuiciamiento.

“Tengo una idea de lo que debe ser un juez federal y él está bastante lejos de ese ideal”, había dicho Luis Juez sobre el magistrado rosarino antes de que se apruebe su dictamen.

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Y agregó: “Estamos hablando de un magistrado enormemente sospechado. Nos quiso hacer creer que se confabuló toda la justicia federal de Rosario, los fiscales, las camaristas, el juez, todo el mundo se puso de acuerdo para ponerlo en este apriete”.

Sucede que Salmain sostiene en su defensa que el financista con el que se habría complotado, Fernando Whpei, mintió al delatarlo cuando declaró como imputado colaborador. Su abogado, Yamil Castro Bianchi, también postuló que el caso es consecuencia de una férrea interna en el Poder Judicial, por la cual tiene previsto pedir que se cite como testigos para el juicio político a altos funcionarios judiciales, incluido el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, según le anticipó el letrado a Infobae.

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