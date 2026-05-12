Judiciales

Sobreseyeron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, en una causa por delitos fiscales

El Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata declaró la prescripción del caso, dado que pasaron casi diez años sin avances. El financista es investigado en el entramado de presunta corrupción montado alrededor de la AFA

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Ariel Vallejos
Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas

El dueño del holding Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue sobreseído en la Justicia Federal de Mar del Plata en una causa donde era investigado por delitos fiscales. El caso prescribió luego de más de nueve años de inactividad.

El juez Santiago Inchausti, subrogante del Juzgado Federal N° 1 de la ciudad balnearia, dictó este martes la falta de acción en el expediente a partir del reclamo de la defensa y un dictamen favorable del fiscal Santiago Eyherabide.

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Vallejo era investigado por haber adoptado un rol de “contador o asesor” de dos personas entre fines del año 2015 y durante el año 2016. Se le imputó haber utilizado datos personales y claves fiscales para gestionar altas y modificaciones registrales, presuntamente a partir de su rol en una casa de cambio, con el fin de “disimular la real situación fiscal de los obligados”.

Dichas maniobras de alteración de soportes documentales o informáticos del fisco prevén penas de entre dos y seis años de cárcel.

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Para dictar la prescripción, la Justicia tomó como punto de partida en la causa el 31 de diciembre de 2016, cuando habría cesado la presunta conducta delictiva.

Vallejo recién fue llamado a indagatoria el 15 de octubre de 2025, por lo que “se advierte que el plazo de seis años previsto conforme el máximo de la escala penal aplicable transcurrió sin que mediara acto interruptivo válido”, resolvió el juez federal de Mar del Plata.

Además, Ariel Vallejo no registra antecedentes, un factor que, de lo contrario, podría haberlo mantenido sujeto al proceso.

Ariel Vallejo y Claudio "Chiqui" Tapia
Ariel Vallejo y Claudio "Chiqui" Tapia

El financista aún tiene múltiples causas abiertas en Comodoro Py y en la Justicia Federal de Lomas de Zamora, donde lo investigan por su actividad financiera y sus vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Este viernes, la fiscal federal de Lomas, Cecilia Incardona, le pidió al juez Luis Armella que amplíe la imputación a Vallejo por el presunto delito de administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, un cargo que se sumaría al de lavado de activos y asociación ilícita que ya pesan sobre el dueño de Sur Finanzas.

Su indagatoria por este caso se postergó para el próximo 26 de mayo.

La causa que tramita ante ese juzgado se inició a partir de una denuncia por estafa y lavado de la empresa Auriga League S.A., que le había otorgado al Club Atlético Banfield un préstamo de dos millones de euros que, según la denuncia, nunca fue devuelto. A partir de ese hecho, la investigación de Incardona fue desentrañando un esquema de mayor alcance que, según la acusación, operó de forma ininterrumpida entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.

El núcleo de la investigación es el holding Sur Finanzas, que habría montado una estructura ilegal para captar fondos de clubes de fútbol con dificultades de liquidez, otorgarles préstamos bajo condiciones usurarias y luego reciclar las ganancias obtenidas a través de un entramado de sociedades.

Allanaron un depósito de Sur Finanzas en Turdera
Allanaron un depósito de Sur Finanzas en Turdera

Las maniobras detectadas incluyen el descuento de cheques con tasas abusivas, la firma de contratos de mutuo con intereses que la fiscalía califica de usureros, la obligación de utilizar sistemas de pago propios de la firma y la celebración de contratos de sponsorización simulados —sin contraprestación real— que servían para justificar transferencias de dinero y darles apariencia lícita.

La figura del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, aparece en la causa como el nexo que le abrió a Vallejo las puertas del fútbol argentino.}

Según lo reconstruido por Infobae, fue Tapia quien facilitó el ingreso del financista al circuito de los clubes y le permitió posicionarse como proveedor de fondos para entidades con necesidades de liquidez. La investigación estableció que la propia AFA recomendó a entidades deportivas recurrir a Sur Finanzas para cubrir esas necesidades, y que la Liga Profesional de Fútbol llegó a depositar fondos de derechos televisivos en cuentas de la financiera. Sur Finanzas aparece en el expediente como fuente de préstamos para al menos 17 clubes.

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