Juicio Cuadernos: los escritos de Centeno hablaban de “entregas de dinero”, declaró un periodista que vio los originales

El juicio oral por la causa de los Cuadernos de las coimas se reanudó hoy con las declaraciones testimoniales de los periodistas Santiago Nasra y Héctor María Guyot.

Los cuadernos “describían viajes de todo tipo, al principio tal vez eran viajes más cotidianos y después sobre el final se relataban viajes hablando de entregas de dinero y hablando de reuniones. Sobre todo entregas de dinero”, recordó Nasra durante su declaración que comenzó poco después de las 9 y se extendió hasta las 12.30. Luego la audiencia entró en cuarto intermedio por 20 minutos a la espera del siguiente testigo.

PUBLICIDAD

Entre otras preguntas, Nasra respondió al juez del Tribunal Oral Federal 7 Germán Castelli, quien pidió detalles sobre cómo sacaron fotos de los cuadernos originales antes de devolverlos a Oscar Bacigalupo porque se los reclamaba su autor, el remisero Oscar Centeno, en 2019. “Con un trípode para no cambiar el encuadre, hoja por hoja, los ocho cuadernos”, detalló el testigo.

Bacigalupo era el amigo a quien Centeno confió los originales de ocho cuadernos en una caja para que se los guarde y luego el primero los entregó al periodista Diego Cabot. Está convocado como testigo para el próximo jueves.

PUBLICIDAD

Al periodista Nasra también le exhibieron seis de los ocho originales que tiene la Justicia y le preguntaron si era ese material el que vio en el verano de 2018, cuando lo convocaron a integrar el equipo de trabajo que los analizó. La respuesta fue positiva.

La defensora del ex jefe de Centeno y ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta, Elizabeth Gómez Alcorta, consultó sobre el anillado y el estado de conservación, y si estaban en las mismas condiciones que en 2018. En concreto, sobre la tapa de uno que aparece invertida, el periodista manifestó que no recordaba haberlo advertido en ese momento.

PUBLICIDAD

Los cuadernos originales de Centeno son exhibidos al testigo en la audiencia

Nasra narró ante el Tribunal Oral Federal 7 que en enero de 2018 era pasante de tecnología en el diario La Nación cuando lo convocó el periodista Diego Cabot para colaborar con la investigación a raíz de los originales de los cuadernos que había recibido. Al igual que su colega Candela Ini que declaró la semana pasada, dijo que días más tarde les informó que el autor era Oscar Centeno y que era “allegado al Ministerio de Planificación”. El periodista recordó que Cabot les comentó que el contenido le resultaba “cada vez más verosímil”.

El periodista Nasra responde preguntas del abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, en una nueva audiencia del juicio Cuadernos

Su función fue sistematizar el contenido, cargar datos en una planilla de Excel y de manera eventual chequear alguna patente de auto escrita por Centeno en los cuadernos en registros públicos.

PUBLICIDAD

El testigo respondió preguntas de la fiscalía, de la querella de la Unidad de Información Financiera y luego de las defensas y de los jueces del Tribunal. Por parte del remisero arrepentido Centeno, su defensa quiso saber si tuvieron “permiso de la fuente, es decir, del autor, para publicar el material”, algo que el periodista manifestó no conocer.

La abogada de Baratta, Gómez Alcorta, le marcó a su vez dos supuestas contradicciones entre sus declaraciones y el testigo las aclaró. “Tanto Diego Candela como yo fotocopiamos los originales de los cuadernos y trabajamos sobre las copias. En algunas reuniones Diego tenía los originales de los cuadernos y en otras no; se trabajaba sobre las fotocopias”, había dicho inicialmente al declarar en la instrucción del caso.

PUBLICIDAD

Luego aclaró: “Si yo dije originalmente que los tres los fotocopiamos, habré querido decir que como equipo de trabajo. Ahora, cuando me preguntan sobre la operación específica de cada uno, las fotocopias las sacó Diego y las fotos los tres”.

También explicó: “Sobre juntarnos, me referí a cuando yo transcribía material sobre los originales, pero pudo haber habido alguna reunión también sin los cuadernos”.

PUBLICIDAD

Sobre el estado del material, recordó que en septiembre de 2018 vio “palabras tachadas con lapicera”, aunque aclaró que en ese momento no le llamó la atención. Además, ante otra pregunta respondió que “no se habló de hacer copias certificadas de los cuadernos”.

El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, pidió acercarse para ver los originales de los cuadernos, que se guardan en el Tribunal

También relató que en enero y febrero de 2018 supo qué había pasado con los originales de los cuadernos: “Diego me contó que los tuvo que devolver y después recuerdo haber leído en los medios que Centeno dijo que los había quemado”. “También me enteré por los medios que aparecieron un año después, de nuevo por leerlo en información periodística”, agregó.

PUBLICIDAD

“No se transcribía lo que estaba tachado”, en los cuadernos, contestó ante una pregunta del abogado defensor de la ex presidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi.

La marcha del juicio

El TOF 7 tiene pendiente de resolución pedidos de incorporación de prueba y los desistimientos de testigos que fueron considerados necesarios luego de las declaraciones de los periodistas Diego Cabot y Candela Ini durante las últimas audiencias.

PUBLICIDAD

En su dictamen oral, la fiscal Fabiana León rechazó las medidas solicitadas por las defensas al considerar que, en muchos casos, ya habían sido denegadas anteriormente.

Fiscal federal Fabiana León

El representante de la querella por la Unidad de Información Financiera adhirió a la postura del Ministerio Público Fiscal. Respecto de la lista de testigos, la fiscalía propuso por escrito una reducción de la nómina, mientras que el defensor público del remisero arrepentido y autor de los cuadernos, Oscar Centeno, desistió de la declaración del financista Leonardo Fariña porque, según expresó, “no tiene ningún interés en interrogarlo”.

Dos declaraciones clave, la de Hilda Horovitz, ex pareja de Centeno, autor de los manuscritos en los que se detalló el supuesto circuito de recolección de sobornos pagados por empresarios de la obra pública a exfuncionarios kirchneristas, y de Miriam Quiroga, ex secretaria de Ceremonial durante la presidencia de Néstor Kirchner, están demoradas y serán reprogramadas.

Para el próximo jueves se prevé citar a un solo testigo, Oscar Bacigalupo. Al momento de los hechos era amigo de Centeno y le guardó una caja con los cuadernos originales a su pedido. Luego, los entregó al periodista Cabot, del diario La Nación.

El juicio se desarrolla ante los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori.

El debate oral comenzó el 6 de noviembre del año pasado. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner es juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita que habría funcionado dentro del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015. También está acusada por 205 hechos de presunto cohecho pasivo, vinculados al supuesto pago de sobornos por parte de empresarios para obtener adjudicaciones de obra pública. Junto con ella se juzga a 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios.