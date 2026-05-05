Con los primeros testigos se reanudará hoy el juicio a CFK en el caso Cuadernos

Con la declaración de tres periodistas, hoy comienza la ronda de los testigos del juicio por los Cuadernos de las coimas, del ex chofer Oscar Centeno.

El juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner, exfuncionarios de su Gobierno y empresarios procesados por supuesto pago de sobornos entre 2003 y 2015 se reanudará este martes con las declaraciones de los primeros testigos del caso. Se trata de tres periodistas, entre ellos Diego Cabot, quien recibió los cuadernos originales de manos de un ex policía amigo del remisero autor de los manuscritos, Oscar Centeno.

Además se citó a declarar bajo juramento de verdad a los periodistas que participaron de esa investigación del diario La Nación, Candela Ini y Santiago Jorge Nasra.

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El inicio de las declaraciones testimoniales estuvo rodeado de una polémica por la decisión del Tribunal Oral Federal 7 de cesar con la trasmisión del debate oral a través del canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación, y limitar la publicidad del juicio a la difusión periodística de quienes asistan a la sala de audiencias los martes y jueves desde las 9. Lo mismo regiría para el público en general.

En la audiencia del jueves último, las defensa de diferentes acusados reclamaron dar marcha atrás con esta medida, un planteo con el que coincidió la fiscalía a cargo de Fabiana León. Ante estos planteos, este lunes el tribunal resolvió “autorizar la transmisión en vivo de todas las audiencias del presente juicio mediante el canal de YouTube de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura de la Nación, incluídas las declaraciones testimoniales cuya celebración se encuentra prevista a partir del 5 de mayo venidero”.

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Quiénes declaran esta semana

Para el próximo jueves se espera a la ex esposa de Centeno, Hilda Horowitz y la exsecretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, además de Jorge Bacigalupo, el por entonces amigo de Centeno que guardó los originales de los cuadernos.

El cronograma, que podría sufrir modificaciones, prevé escuchar a 43 testigos durante mayo. En el listado al que tuvo acceso Infobae están Roberto Lavagna, Mariana Zuvic y el financista arrepentido en la causa por la “ruta del dinero K”, Leonardo Fariña.

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El financista Leonardo Fariña es uno de los testigos que se esperan durante mayo

El Tribunal seguirá con audiencias martes y jueves de manera semipresencial en la sala Auditorium en el subsuelo de Comodoro Py 2002. Allí tendrá que presentarse cada testigo el día de su citación, habrá abogados presentes y otros seguirán la jornada de manera remota, vía Zoom. Al respecto, habrá prioridad para los letrados que hayan ofrecido como prueba los testigos que sean citados en cada jornada. También, si lo desean, podrán ir en persona los acusados, todo sujeto a la capacidad de la sala de audiencias, se aclaró.

El silencio de los arrepentidos

El juicio comenzó el 6 de noviembre del año pasado de manera virtual. Pasó a la semi presencialidad el 17 de marzo con la primera declaración indagatoria: la de la expresidenta Cristina Kirchner procesada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho. Se trasladó desde el domicilio de San José 1111 donde cumple arresto domiciliario condenada en la causa Vialidad a los tribunales de Retiro.

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Desde ese entonces fueron indagados gran parte de los 86 acusados, muchos de los cuales -en especial los “imputados colaboradores”- guardaron silencio e hicieron uso de su derecho a no declarar. Fueron los casos por ejemplo del mismo Centeno -escriba de los cuadernos-, del financista Ernesto Clarens que aportó durante la investigación un listado de presuntos pagadores de sobornos y de empresarios como Miguel Aznar, Patricio Gerbi, Gabriel Losi, Angelo Calcaterra y Aldo Roggio. Las defensas de otros acusados advirtieron que este silencio les impidió contrastar aquellas confesiones que perjudicaron a sus clientes.

Por otro lado, el TOF7 debe resolver además sobre planteos de las defensas, entre ellas la de la ex presidenta Cristina Kirchner, para que se ordenen medidas de prueba en relación a denuncias de supuestas irregularidades y presiones durante la instrucción de la causa, narradas en el juicio por acusados que se convirtieron en imputados colaboradores.

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