Judiciales

Causa ANDIS: comienza una nueva tanda de indagatorias y 35 imputados desfilarán por Comodoro Py

Es un segundo tramo del caso de corrupción con los fondos públicos destinados para las personas con discapacidad. Este martes debe presentarse Diego Spagnuolo, ex titular del organismo

Guardar
Spagnuolo y Milei
Diego Spagnuolo y Javier Milei

Desde este martes y hasta fines de mayo, 35 imputados en la causa ANDIS desfilarán por los tribunales federales de Comodoro Py en lo que será la segunda tanda de indagatorias ordenada por la Justicia en el marco del primer caso de corrupción en el gobierno de Javier Milei.

El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi comenzarán el martes con Diego Spagnuolo, a quien llamaron para ampliar su declaración. El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad ya está procesado -al igual que varios presuntos cómplices-, decisión que se encuentra bajo revisión de la Cámara Federal porteña.

PUBLICIDAD

Una vez que concluya Spagnuolo, será el turno de Daniel María Garbellini, quien fue su segundo al frente del organismo.

A pedido del fiscal Picardi y su par de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, el juez ordenó la ampliación de las indagatorias de Spagnuolo, Garbellini, el lobista Miguel Ángel Calvete, Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich. Estos últimos tres son empresarios que tenían injerencia en la ANDIS.

PUBLICIDAD

Además, se citó a declarar a nuevos sospechosos: Emilio Olguín, Evangelina García, Claudio Kahn, Gerardo Angarami, Oscar Capello, Guido Capello, Pablo Rivero, Martim Armella, Hernán Rasmussen, Máximo Perdiechizi, Osmar Caballi, Mariano Sagués, Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Maone, Javier Bernat, Fernando Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez, Diego Miras Acosta, Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Poccovi, Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.

La acusación principal es haber formado parte de una asociación ilícita dedicada a cometer ilícitos en detrimento de la administración pública. Esto se logró mediante la manipulación de procesos de contratación pública para la provisión de medicamentos e insumos PACBI del Programa Federal Incluir Salud, según dictaminó el fiscal Picardi junto a la PIA. Se habría simulado la competencia entre oferentes y se direccionaron adjudicaciones a empresas previamente seleccionadas, lo que resultó en beneficios económicos ilegales y la entrega de dádivas a funcionarios.

Las contrataciones fraudulentas se vincularon con la adquisición de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia en diversas categorías, como amputaciones, audífonos, cardiología, implantes auditivos, neurología, sillas/andadores y traumatología.

Estos productos se caracterizan por su elevado costo o por requerir tratamientos prolongados, como cirugías de alta complejidad o medicamentos biológicos para enfermedades raras y crónicas. La provisión de estas prestaciones estaba a cargo del Programa Incluir Salud de la ANDIS y estaba destinada a beneficiarios de pensiones no contributivas sin otra cobertura de salud, especialmente a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

El fiscal federal Franco Picardi está a cargo de la investigación de la causa ANDIS
El fiscal federal Franco Picardi está a cargo de la investigación de la causa ANDIS

Según los fiscales, la organización utilizó un sistema irregular de contratación que contravenía la normativa vigente, permitiendo el direccionamiento de los procesos de compra, la cartelización, la discrecionalidad en la distribución de pagos y la violación de principios legales como la publicidad, la transparencia y la concurrencia de oferentes.

Un elemento clave en la maniobra fue el uso direccionado del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en la ANDIS en junio de 2024. A través de este sistema, se canalizaron las compulsas de precios de medicamentos e insumos PACBI, manipulando las contrataciones en beneficio de droguerías y firmas proveedoras “amigas”, vinculadas a los miembros de la organización, lo que les permitió obtener sumas millonarias.

Para tomar como ejemplo, en el rubro de medicamentos se implementó un sistema de compulsas de precios “especial” al que solo fueron invitadas un grupo reducido de firmas: Profarma SA, Génesis SA, Floresta SA y New Farma SA.

Dos de estas empresas habrían actuado como competidores simulados, distribuyéndose de antemano las asignaciones y simulando una competencia inexistente. Esto llevó a la obtención de 21 licitaciones “acotadas” por un total de $30.337.220.919,77, principalmente adjudicadas a Profarma S.A. y Génesis S.A., que recibieron el 93,11% de estos procesos entre julio de 2024 y agosto de 2025.

En el rubro de implantes cocleares, audífonos e insumos relacionados, New Farma S.A. y Floresta S.A. obtuvieron el 51,67% de los $13.328.004.541 adjudicados en 2025 (hasta agosto) y el 50,36% de los $5.117.817.946 adjudicados entre septiembre y diciembre de 2024, sumando un total de $9.514.743.020, según consta en la causa.

La maniobra descripta por la acusación se completó con coimas a funcionarios de ANDIS a cambio de permitir las contrataciones en favor de intereses particulares y la garantía de agilidad y prioridad en los cobros.

Detuvieron a Miguel Ángel Calvete, imputado en la causa ANDIS
Miguel Ángel Calvete, uno de los principales acusados en la causa ANDIS, al ser detenido

Diego Spagnuolo, como máxima autoridad de la ANDIS y exabogado del presidente Milei, habría ocupado una posición jerárquica esencial para el funcionamiento del esquema, generando las condiciones estructurales para el direccionamiento de contrataciones a cambio de retornos.

Daniel María Garbellini, cuyo cargo era el de director de Acceso a los Servicios de Salud y administraba el Programa Incluir Salud, habría desempeñado un rol clave en la instrumentación del esquema, interviniendo en la selección de proveedores y la coordinación de compulsas.

Miguel Ángel Calvete, el lobista que hacía de puente entre la ANDIS y el sector privado, habría articulado las adjudicaciones y se benefició de los retornos, impartiendo órdenes directas y gestionando pagos. Deberá presentarse a ampliar su indagatoria el miércoles por la mañana.

Para asegurar la eventual recuperación de activos y evitar el desprendimiento de bienes que podrían ser objeto de decomiso, el juez Ariel Lijo ordenó la inhibición general de bienes sobre todas las personas y empresas involucradas.

Temas Relacionados

ANDISDiego SpagnuoloCorrupciónFranco PicardiAriel Lijoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se quebró la mano en una clase de gimnasia y sus padres demandaron al colegio: el fallo que puso fin a una disputa de seis años

Ocurrió en una escuela de Zona Sur y derivó en una larga batalla legal. La Justicia rechazó el argumento de que se trató de un “hecho fortuito” y determinó que la institución es responsable de la integridad física de los alumnos. Por qué la sentencia incluyó también un resarcimiento para los padres

Se quebró la mano en una clase de gimnasia y sus padres demandaron al colegio: el fallo que puso fin a una disputa de seis años

Se quebró la pierna en una rampa rota y el municipio culpó a la víctima: el testimonio que fue clave para ganar el juicio once años después

Una mujer de 52 años tropezó en la vereda. La municipalidad cuestionó a la única testigo del hecho y alegó que había “buena visibilidad”, pero la Cámara Civil rechazó los argumentos. El fallo que confirmó una indemnización millonaria por la falta de mantenimiento de la vía pública

Se quebró la pierna en una rampa rota y el municipio culpó a la víctima: el testimonio que fue clave para ganar el juicio once años después

Paseaban con su hijo por una plaza, les cayó una rama encima y ahora el municipio deberá indemnizarlos

El accidente ocurrió en la zona de juegos de una plazoleta. El fallo, que reconoce una reparación económica por daño moral y gastos médicos y farmacéuticos, pone el foco en la falta de mantenimiento de los espacios públicos y en el riesgo que ello implica para las familias

Paseaban con su hijo por una plaza, les cayó una rama encima y ahora el municipio deberá indemnizarlos

Ricardo Jaime declarará hoy en el juicio Cuadernos: su defensa anticipó que hará uso de la palabra

El debate oral que tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner termina esta semana la etapa de indagatorias: se espera este martes a los ex secretarios de Transporte Jaime y Juan Pablo Schiavi

Ricardo Jaime declarará hoy en el juicio Cuadernos: su defensa anticipó que hará uso de la palabra

Se destrabó un concurso para designar ocho jueces y proponen usar el nuevo reglamento de la Corte Suprema

El proceso estaba paralizado desde septiembre de 2022. Dos consejeros pidieron avanzar con las entrevistas personales a los candidatos

Se destrabó un concurso para designar ocho jueces y proponen usar el nuevo reglamento de la Corte Suprema
DEPORTES
Vanina Oneto, a 25 años del nacimiento de Las Leonas: “La vida es en manada, es más fácil si una está acompañada”

Vanina Oneto, a 25 años del nacimiento de Las Leonas: “La vida es en manada, es más fácil si una está acompañada”

Mano a mano con el manager de Colapinto: su impacto por el road show, por qué Argentina está lista para la F1 y el futuro de Franco

El espectacular triple sobre la chicharra de Michael Smith con el que Boca venció a San Martín y quedó a un paso de los cuartos

Se terminó la jornada 16 y arden las posiciones del Torneo Apertura: cómo están los cruces de playoffs y la última fecha

“No puede decir ‘mi corazón es rojo’”: el dilema futbolero que compartió Flavio Azzaro con un juguete de su hijo

TELESHOW
Vero Lozano tras ganar el Martín Fierro de la Moda 2026: “Es importante bancar la industria textil argentina”

Vero Lozano tras ganar el Martín Fierro de la Moda 2026: “Es importante bancar la industria textil argentina”

Brian Sarmiento versus Yipio en Gran Hermano Generación Dorada: quién es el último eliminado

El show de Gladys La Bomba Tucumana en su ingreso a Gran Hermano: entró cantando cumbia y llevó empanadas para todos

Reapareció Romina Orthusteguy, ex de Eduardo Carrera de Gran Hermano, y recordó el infierno que vivió junto a él

La pregunta de Anita Espasandín a Benjamín Vicuña y la reacción del actor: “¿Nos casamos?”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán afianza su relación con Rusia mientras Estados Unidos evalúa su propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz

El régimen de Irán afianza su relación con Rusia mientras Estados Unidos evalúa su propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz

Crisis en Cuba: el turismo se desplomó un 48% en el primer trimestre del año y golpeó una de las principales fuentes de divisas del país

El primer ministro británico enfrenta a una votación sobre una posible investigación parlamentaria por el escándalo de Peter Mandelson

Alerta en Costa Rica: detectan ilegalidades en el 100% de la pesca inspeccionada en una de las zonas más biodiversas del país

En fotos: Así es como un exbuque de Estados Unidos se transformó en el gran enemigo de la pesca ilícita en Costa Rica