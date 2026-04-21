Causa Cuadernos: el Tribunal Oral Federal 7 interroga a siete empresarios acusados de cohecho

El Tribunal Oral Federal 7 retomó este martes el juicio por la causa “Cuadernos” con una nueva jornada de indagatorias en la que serán interrogados siete empresarios vinculados a la obra pública y procesados por supuesto cohecho.

Entre los citados figuran Luis Armani, representante de Vialmani S.A.; Guillermo Escolar, directivo de Cleanosol Argentina S.A.; Juan Bautista Pacella, representante de Constructora Dos Arroyos; Carlos Eduardo Arroyo, presidente de Green S.A.; Mario Ludovico Rovella, responsable de Rovella Carranza S.A.; y José Gerardo Cartellone junto a Tito Biagini, directivo y presidente de Cartellone Construcciones Civiles S.A.

El Tribunal Oral Federal 7 retoma el juicio de la causa Cuadernos con nuevas indagatorias a siete empresarios vinculados a la obra pública por presunto cohecho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las declaraciones se realizarán ante los jueces del TOF 7, en el marco del proceso que investiga el presunto pago de sobornos por parte de empresarios a exfuncionarios a cambio de contratos de obra pública entre 2003 y 2015.

El debate oral está a cargo del Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, con la intervención de la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera.

La fiscal federal Fabiana León interviene en el debate oral del caso Cuadernos

El expediente investiga un presunto sistema de recaudación de sobornos vinculado a la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015. En la causa, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita, además del delito de cohecho.

Desde el inicio de las indagatorias a los 86 acusados, el juicio se desarrolla bajo una modalidad mixta, con el tribunal, la fiscalía y la querella en la sala de audiencias de Comodoro Py y los imputados y sus defensas participando de manera presencial o remota según cada caso.