Judiciales

Preocupación por las vacantes en Comodoro Py: tribunales orales sin jueces y causas sensibles sin fecha de juicio

Faltan nombrar cuatro jueces de instrucción, siete en tribunales orales y tres en la Cámara Federal de Casación Penal. La advertencia de los magistrados

Guardar
Los tribunales de Comodoro Py (Adrián Escandar)
Los tribunales de Comodoro Py (Adrián Escandar)

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) advirtió que la cuestión de las vacantes “es un problema crónico y estructural que afecta gravemente el servicio de administración de justicia”.

El presidente de la AMFJN, el juez Andrés Basso, precisó que la enorme cantidad de cargos sin nombramientos “genera que la mayoría de los magistrados titulares del poder judicial y los ministerios públicos deban hacerse cargo de juzgados y tribunales vacantes, desdoblando así su prestación laboral, debiendo atender más de una oficina judicial, con las consecuencias lógicas que tal situación genera en cuanto a los tiempos de resolución de los casos”.

No obstante, consideró que “esta situación ha empezado a solucionarse a partir de los recientes envíos de pliegos al Senado realizados por el Poder Ejecutivo Nacional”.

Los datos estadísticos revelan que más de la tercera parte de los cargos de jueces están vacantes. En Comodoro Py, no tienen juez titular cuatro de los doce juzgados federales de instrucción, siete de los veinticuatro puestos que corresponden a los tribunales orales, y tres de las doce magistraturas en la Cámara Federal de Casación Penal.

Andrés Basso asumió como nuevo presidente de la Asociación de Magistrados
juez federal Andrés Basso

Tribunales vacantes

Ante la consulta de infobae, varios jueces que integran los tribunales orales en Comodoro Py destacaron la importancia de cubrir los cargos vacantes para dar agilidad a todas las causas pendientes.

Además, coincidieron en que se requiere completar la Cámara de Casación, encargada de revisar los recursos contra las sentencias. Expresaron su preocupación ante el proyecto de reducir la cantidad de integrantes.

Las fuentes manifestaron que la mayoría de los magistrados están subrogando en otros tribunales, incluso fuera de la jurisdicción de Capital Federal. Advirtieron que más allá de su dedicación, la situación se complica a la hora de coordinar las audiencias por superposición de horarios.

Según indicaron, en cada tribunal oral se acumulan al menos cien causas, muchas de ellas en condiciones de fijar fecha de audiencia, aunque debe dilatarse esa decisión hasta que se libere la agenda. Los consultados insistieron en que la situación es crítica porque hay jornadas en las que deben atender dos juicios.

Existe el caso del Tribunal Oral Federal 6 que no tiene jueces titulares desde el 2020. En el TOF 4 hay dos vacantes, y en los TOF 2 y TOF 5, cada uno tiene una juricatura sin nombrar.

En cuanto a la suma de causas que están en condiciones de comenzar las audiencias mencionaron la del vacunatorio vip, procesos pendientes contra el empresario Lázaro Báez, el ex titular de la AFIP Ricardo Etchegaray, y en cuanto se complete el peritaje contable se sumará Los Sauces y Hotesur.

Desde que asumió el nuevo ministro de Justicia, Juan Ignacio Mahiques, el Poder Ejecutivo envió 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces. Los candidatos fueron propuestos para los fueros penal, penal, económico, civil (familia), comercial, contencioso administrativo y seguridad social, sin incluir el federal.

A todo esto, la semana pasada el Consejo de la Magistratura aprobó enviar 17 ternas al Poder Ejecutivo con 51 postulantes. Entre ellos se encuentran los concursos para vacantes en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal 2, 4, 5 y 6.

¿Cómo es el proceso de selección de los jueces?

El organismo encargado de seleccionar a los candidatos para ocupar esas vacantes es el Consejo de la Magistratura. Está integrado por 19 representantes de los jueces, abogados, diputados, senadores, académicos y el Poder Ejecutivo.

Consejo de la Magistratura
Consejo de la Magistratura

El portal del Consejo expone que hay 75 concursos en trámite, 144 atravesando el proceso de selección en el Consejo, 153 en el Ejecutivo, y 67 en el Senado.

Para cubrir esos puestos, los postulantes deben acreditar antecedentes laborales y académicos, realizar un examen por escrito, y finalmente una entrevista personal.

Luego los integrantes del Consejo elaboran una terna con los mejores; y cuando el plenario aprueba a los tres destacados, arranca la etapa en la que interviene el Poder Ejecutivo.

El presidente de la Nación debe elegir a uno de los finalistas y proponerlo al Senado, que tiene la responsabilidad de brindar su acuerdo con el apoyo de dos tercios de los votos. Para completar el proceso es necesario que se publique el decreto de nombramiento.

Temas Relacionados

VacantesComodoro PyConcursosJusticiaPoder Judicialúltimas noticias

Últimas Noticias

Causa ANDIS: el entramado de empresas vinculadas a Miguel Ángel Calvete que recibieron millones del Estado

El supuesto lobista entre el sector privado y el organismo se habría llevado entre un 12 y un 20 por ciento de las adjudicaciones. Está preso en el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza. La Justicia volvió a llamarlo a indagatoria

Causa ANDIS: el entramado de empresas vinculadas a Miguel Ángel Calvete que recibieron millones del Estado

Donó una casa a cambio de que la cuiden en su vejez pero la dejaron en un geriátrico sin contención ni visitas

Un grupo de amigas intervino, la sacaron del lugar y ahora vive con una de ellas. La Justicia ordenó devolver la vivienda a la anciana de 94 años por “ingratitud” de los beneficiarios de la donación

Donó una casa a cambio de que la cuiden en su vejez pero la dejaron en un geriátrico sin contención ni visitas

Un altercado en un PH por la limpieza del pasillo llegó a la Cámara Civil y cambió el resultado: ¿qué decidió la Justicia?

Lo que comenzó como un reclamo por la suciedad en un sector común terminó en una batalla judicial con acusaciones de agresiones y lesiones. Un tribunal de apelaciones revisó el caso de una mujer de 79 años y modificó la decisión inicial. ¿Cuál fue la clave para revocar la sentencia?

Un altercado en un PH por la limpieza del pasillo llegó a la Cámara Civil y cambió el resultado: ¿qué decidió la Justicia?

Le chocaron el auto en el estacionamiento de un supermercado, demandó y perdió: el error que lo dejó sin indemnización

Un cliente denunció daños en su vehículo dentro de la playa de un local comercial, pero la Justicia rechazó el reclamo por falta de pruebas. Al no poder acreditar que el rodado estaba bajo custodia de la firma en ese momento, el juez no solo desestimó la demanda, sino que le ordenó pagar todos los gastos del juicio

Le chocaron el auto en el estacionamiento de un supermercado, demandó y perdió: el error que lo dejó sin indemnización

Testimonios imprecisos y fotos en duda: un tribunal revocó un fallo y absolvió a una vecina por una caída en la vereda

Una Cámara de Apelaciones dejó sin efecto la indemnización a una mujer que había sufrido una lesión en el pie. Los jueces consideraron que no se probó que el accidente fuera consecuencia directa de la falta de mantenimiento

Testimonios imprecisos y fotos en duda: un tribunal revocó un fallo y absolvió a una vecina por una caída en la vereda
DEPORTES
El momento en que una bandada de gaviotas invadió la cancha en medio de un partido: “Esto es una locura”

El momento en que una bandada de gaviotas invadió la cancha en medio de un partido: “Esto es una locura”

La estrella del fútbol inglés que tocó fondo tras fracasar con su selección: “Tenía un problema conmigo”

Una ex campeona de Wimbledon podría recibir una sanción de cuatro años por negarse a un control antidoping: “Estaba asustada”

La medida que tomarán los jugadores del Real Madrid si Vinícius Júnior es discriminado por racismo otra vez

Un ex arquero mundialista con la selección argentina apuntó a Santiago Beltrán como posible heredero del Dibu Martínez

TELESHOW
Ricky Martin deslumbró con un show íntimo, hits y cinco cambios de look: “Hicieron que estas canciones sean himnos”

Ricky Martin deslumbró con un show íntimo, hits y cinco cambios de look: “Hicieron que estas canciones sean himnos”

Las 45 mejores fotos del show de Ricky Martin en Buenos Aires: sorpresas, hits y emoción en una noche mágica

Pipo Lernoud, pionero del rock nacional: el hombre que estuvo ahí...

De boxeador invicto a cantante: Ezequiel Matthysse revela los secretos de un “Boxindanga”

Juan Cabral, el director que hizo debutar a Cazzu en la pantalla grande: “Sentí que era ella”

INFOBAE AMÉRICA

EEUU autorizó la entrega y venta de petróleo ruso cargado en buques hasta mediados de mayo

EEUU autorizó la entrega y venta de petróleo ruso cargado en buques hasta mediados de mayo

La estrella del fútbol inglés que tocó fondo tras fracasar con su selección: “Tenía un problema conmigo”

El alto el fuego comenzó su último fin de semana con incertidumbre en Ormuz y perspectivas de negociaciones

El ejército de Israel denunció que terroristas de Hezbollah violaron el alto al fuego en Líbano

Donald Trump: “Muy pronto habrá un nuevo amanecer para Cuba”