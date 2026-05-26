América Latina

Triple crimen en Uruguay: cinco personas vestidas de negro entraron a boca de drogas y dispararon 50 veces

Los investigadores analizan si las ejecuciones buscaban silenciar a posibles informantes o si se trataba de una disputa por venta de drogas. El punto de venta era controlado por Ricardito, un reconocido delincuente uruguayo

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Triple crimen en boca de droga en el barrio Cerro de Montevideo (Captura Telenoche/Canal 4)
Triple crimen en boca de droga en el barrio Cerro de Montevideo (Captura Telenoche/Canal 4)

Un auto llegó cerca de las 23 horas de este domingo a una boca de drogas en el barrio Cerro, en el oeste de Montevideo. Cinco personas vestidas de negro bajaron del vehículo, ingresaron a la casa y comenzaron a disparar contra todos los que estaban allí. Tres personas (dos hombres y una mujer) murieron en el lugar y dos resultaron heridas y fueron internadas.

La Policía ahora intenta aclarar qué hay detrás de este ataque a balazos aunque todo apunta a un conflicto en el mundo criminal, informó el noticiero Telemundo de Canal 12.

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Las víctimas mortales son una mujer de 35 años, que tenía cinco antecedentes penales; un joven de 29 años, con cuatro antecedentes; y otro joven de 23 años, que no tenía antecedentes.

Triple crimen en boca de droga en el barrio Cerro de Montevideo (Captura Telenoche/Canal 4)
Triple crimen en boca de droga en el barrio Cerro de Montevideo (Captura Telenoche/Canal 4)

Quienes resultaron heridos, en tanto, son un joven de 24 años con tres antecedentes penales (que está en muy grave estado porque recibió varios impactos de arma de fuego) y otro hombre de 28 años, con varias indagatorias por drogas pero sin antecedentes.

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Al momento de los disparos, en el lugar estaban quienes se encargaban de la comercialización de las drogas pero también consumidores que habían llegado a comprar.

Uno de los cuerpos apareció en el living, otro en una pieza contigua a la vivienda y una tercera persona aparece herida de bala afuera, informó el noticiero Telenoche de Canal 4. Las otras víctimas estaban en un dormitorio. Cuando la Policía llegó al lugar se encontró con un hombre herido en las piernas, que le alcanza a decir que adentro estaban todos muertos.

Triple crimen en boca de droga en el barrio Cerro de Montevideo (Captura Telenoche/Canal 4)
Triple crimen en boca de droga en el barrio Cerro de Montevideo (Captura Telenoche/Canal 4)

En la noche del domingo, la Policía incautó un arma de fuego y cerca de 50 casquillos de bala.

Esta boca de drogas era liderada por Ricardo Cárceres Correa, conocido como Ricardito, un reconocido delincuente uruguayo.

El Ricardito está en prisión en una cárcel de máxima seguridad, pero según los investigadores igualmente lidera los movimientos de droga en la zona. Este narcotraficante es conocido por mandar a torturar a adictos que le deben dinero, acciones que él monitoreaba por videollamada desde el penal en el que está, consignó Telemundo.

De hecho, su última condena fue por mandar a torturar a adictos que le debían dinero y ordenar secuestros desde su celda.

Una boca de drogas, el escenario del triple crimen en el Cerro de Montevideo (Captura Telenoche/Canal 4)
Una boca de drogas, el escenario del triple crimen en el Cerro de Montevideo (Captura Telenoche/Canal 4)

La Brigada Antidrogas de Montevideo pretendía allanar este lunes la boca de droga en la que ocurrió el crimen, un procedimiento que se había resuelto antes de que se diera el triple asesinato.

Los investigadores tienen dos hipótesis sobre la mesa. Una de las líneas de la investigación es que los crímenes están vinculados a una disputa de venta de drogas entre bandas. La otra es que las víctimas hayan sido ejecutadas para evitar que dieran información si eran detenidos en el allanamiento que estaba previsto para este lunes.

Es medio hermano del Betito Suárez, uno de los delincuentes más peligrosos de Uruguay.

Este lunes hubo allanamientos en nueve viviendas. En estos operativos se detuvo a cuatro personas (aunque una fue liberada) y se incautó dinero, cinco mochilas, municiones y un kilo de pastabase. Una de las personas detenidas es la pareja del Ricardito.

Operativo policial tras el triple crimen en boca de droga en el barrio Cerro de Montevideo (Captura Telenoche/Canal 4)
Operativo policial tras el triple crimen en boca de droga en el barrio Cerro de Montevideo (Captura Telenoche/Canal 4)

Las bocas allanadas fueron tapiadas para evitar que vuelvan a ser utilizadas como puntos de venta de drogas.

En los últimos meses, la Justicia condenó a buena parte de la banda de los Suárez.

El triple crimen ocurrió en las calles Egipto y Estados Unidos. Si bien es en el barrio Cerro, la zona está alejada a Cerro Norte, uno de los barrio de Montevideo que está atravesado por enfrentamientos entre grupos criminales. En la tarde este este lunes, en esta zona, se registraron disparos pero no hubo heridos.

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