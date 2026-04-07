Causa Cuadernos: empresarios arrepentidos se negaron a declarar en una nueva audiencia

El juicio oral en la causa de los Cuadernos se reanudó este martes con nuevas negativas a prestar declaración indagatoria por parte de empresarios arrepentidos y planteos de las defensas que objetan la incorporación de sus anteriores dichos como prueba, sin posibilidad de preguntarles al respecto.

El primero de ellos fue Benjamín Romero, titular de Hidrovía SA, quien optó por no hablar ante el Tribunal Oral Federal 7. Ante ello, la defensa del acusado ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido volvió a advertir que se vulnera el derecho a defensa por no poder “contrainterrogar” al acusado.

A este planteo adhirieron otras defensas como la de los ex funcionarios del kirchnerismo Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime.

El empresario Hugo Dragonetti se negó a prestar declaración indagatoria en el juicio Cuadernos Fotografía: Maximiliano Luna

También se negaron a declarar en esta nueva audiencia Hugo Dragonetti, titular de Panedile, Rodolfo Poblete y Adrián Pascuchi.

A su turno el empresario Jorge Balán, de Industrias Secco, aceptó hablar ante el Tribunal y responder preguntas solo de parte de su defensa para referirse al rol de su empresa durante el kirchnerismo y cómo se presentaron a cotizar en licitaciones.

“Roberto Baratta me pidió que hiciera un aporte para la campaña del oficialismo. Sí o sí debía aportar, no me pidió monto ni nada. Decidí hacerlo, fue una decisión mía. Cometí la falta de no haber pedido recibo”, aseguró Balán, quien reconoció tres entregas de dinero.

La acusación

Según la acusación fiscal y de la querella de la Unidad de Información Financiera, estos empresarios integraron el engranaje de recaudación ilegal que, entre 2003 y 2015, canalizó el pago de sobornos a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública.

De acuerdo con la acusación, varios de los convocados habrían tenido distintos niveles de intervención en los hechos investigados: desde el pago directo de dádivas —delito de cohecho activo— hasta la participación necesaria en esas maniobras a través de estructuras empresariales. En el caso de Álvarez, la imputación es por encubrimiento.

Una parte de los empresarios que desfilarán este martes por la sala de audiencias ya declaró como imputado colaborador durante la instrucción y aportó datos sobre el funcionamiento del sistema de recaudación que describieron los cuadernos del exchofer Oscar Centeno. “Tendrán la posibilidad de ampliar, ratificar o rectificar esas versiones frente al tribunal”.

Hasta el momento casi la totalidad de los arrepentidos optaron por negarse a declarar cuando fueron llamados al banquillo, lo que derivó en cuestionamientos de las defensas ante la imposibilidad de confrontarlos por lo que dijeron en calidad de imputados colaboradores. Uno de quienes guardó silencio fue Oscar Centeno, autor de los cuadernos y exchofer del ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta.

El juicio

En la audiencia pasada, el empresario Alberto Tasselli describió un esquema de pedidos de dinero por parte del también procesado exfuncionario Roberto Baratta, que vinculó a aportes de campaña y relató haber recibido presiones para concretarlos. “Cuando uno está obligado a pagar, que lo intiman a pagar, uno se siente que no tiene salida”, afirmó. “No te hagas el boludo porque esto es en dólares y no en pesos”.

“A mí me dijeron que era para la campaña, después si la usaron para otra cosa yo no lo sé. Yo tengo que contar lo que me dijeron: no puedo cambiar la versión de la situación”, declaró Taselli. Relató, además, que sus pagos equivalieron a un total de 300 mil dólares, y que Nélson Lazarte, mano derecha de Julio De Vido, era el encargado de retirarlos. Dijo que un día dejó de pagar porque “no tenía más formas” de hacerlo.

Angelo Calcaterra en la sala de audiencias del juicio Cuadernos el 31 de marzo. Se negó a declarar Fotografía: RSFotos

Otros dos arrepentidos, Angelo Calcaterra y Aldo Roggio, se negaron a prestar declaración indagatoria en la audiencia del martes 31 de marzo. El juicio se reanudó este martes tras el feriado de Semana Santa.

La audiencia se desarrolla ante el tribunal integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. La fiscal es Fabiana León.

Se juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner como presunta jefa de una asociación ilícita y a otros 85 acusados, entre exfuncionarios de su Gobierno como Julio De Vido y José López y empresarios, entre otros acusados. El juicio tiene audiencias martes y jueves desde las 9 de manera semipresencial: los acusados convocados para declaración indagatoria se presentan junto a sus defensores en Comodoro Py 2002 y el resto sigue las alternativas por Zoom.