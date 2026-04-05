Denuncian amenazas de nuevos tiroteos escolares en Santa Fe: una directora se presentó ante la Justicia

La escuela donde ocurrió el crimen de Ian, en San Cristobal. Foto: Leo Galletto

Mientras permanece la conmoción por el crimen de Ian Cabrera en una escuela de la localidad de San Cristóbal, en Santa Fe denunciaron que hay nuevas amenazas de tiroteos escolares.

Las localidades de Rafaela y Sunchales, en el oeste de la provincia, se vieron afectadas por la viralización de mensajes anónimos que anunciaban supuestos ataques armados en escuelas secundarias, lo que generó preocupación e incertidumbre en la comunidad educativa de ambas ciudades.

La directora de la escuela “Malvinas Argentinas” de Rafaela -una de las instituciones afectadas- se presentó en una comisaría y radicó este domingo una denuncia penal para que se investiguen dichas amenazas, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

En el caso tomó intervención la fiscal provincial Lorena Korakis de la Fiscalía Regional N° 5, quien puso en marcha los protocolos establecidos para estas situaciones.

En la imagen, el arma de fuego vinculada al crimen de Ian Cabrera en San Cristóbal, junto a una imagen pixelada del presunto involucrado.

Los mensajes, que aparecieron inicialmente por WhatsApp y luego en perfiles de Instagram, circulan desde hace poco más de dos días

“La semana que viene vamos a tirotear las secundarias técnicas y brotécnicas de Rafaela haci que preparen en secundarias (SIC)”, decía uno de los mensajes difundido por un usuario de Instagram.

Desde que se efectuó la denuncia, la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe trabaja en el caso y realiza una serie de tareas para conocer el origen y la autoría de estos mensajes.

Por el momento, los investigadores aseguraron que no se confirmó la existencia de riesgos concretos, aunque las actuaciones continúan en curso.

Las autoridades que están interviniendo no descartan implementar nuevas medidas de cara a la reanudación del dictado de clases después del feriado largo.

Sucede que este episodio de las nuevas amenazas se produjo después de que a mediados de la semana pasada se conocieran mensajes que anunciaban la puesta en marcha de un eventual “plan B” que “completara” la acción desplegada por Gino C., el adolescente que abrió fuego en San Cristóbal, mató a Ian Cabrera e hirió a otros dos alumnos.

Gino C. fue declarado inimputable por su edad. El nuevo Régimen Penal Juvenil sancionado recientemente que permitiría juzgarlo aún no está vigente.

En San Cristóbal, para el ataque que concretó el lunes pasado en la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno”, también se conocieron mensajes amenazantes donde se indicaba que ante el fracaso del “plan A” —ejecutado por Gino C.—, ya estaba en marcha el “plan B”, que esta vez involucraba a alumnos de todos los establecimientos secundarios de la ciudad.

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La escuela “Mariano Moreno” no reabrirá este lunes, ya que por disposición judicial se encuentra reservada a las investigaciones en curso, como lo ordenó la Justicia. En los otros establecimientos educativos de la región habrá un refuerzo de seguridad policial.

Hay una compleja investigación en curso, encabezada por los fiscales Carlos Vottero y Luis Schiappa Pietra. Pero la información oficial es limitada porque la causa está bajo secreto de sumario. El último viernes, por ejemplo, se desarrolló la audiencia de formulación de cargos contra el joven agresor en los Tribunales de San Cristóbal y el juez pidió explícitamente la reserva absoluta de todo lo debatido y resuelto.