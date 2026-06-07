Judiciales

Código de Ética, Cámara Federal y Salmain: los temas centrales que debatirá el Consejo de la Magistratura

Bajo la presidencia de Horacio Rosatti, el plenario del organismo abordará esta semana tres asuntos de fuerte impacto institucional: la regulación ética para jueces, la cobertura de las vacantes ocupadas por Bruglia y Bertuzzi, y la acusación contra el juez federal de Rosario

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El Consejo de la Magistratura debatirá esta semana el nuevo Código de Ética Judicial, la cobertura de dos vacantes estratégicas en la Cámara Federal porteña y la posible suspensión y apertura del proceso de remoción contra el juez federal rosarino Gastón Salmain

El Consejo de la Magistratura celebrará este miércoles una nueva reunión plenaria con una agenda cargada de definiciones sobre algunos de los asuntos institucionales más relevantes que atraviesan actualmente al Poder Judicial. Entre ellos figuran la aprobación definitiva del nuevo Código de Ética para los jueces, la cobertura de dos vacantes estratégicas en la Cámara Federal porteña y el tratamiento de la situación del juez federal de Rosario Gastón Salmain.

La reunión será presidida por el titular del Consejo y presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y está prevista para las 9.30 con audiencias públicas correspondientes a distintos concursos judiciales. A su término, el cuerpo avanzará sobre los dictámenes elevados por las distintas comisiones.

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Uno de los puntos centrales será el expediente AA 20/2024, mediante el cual la Comisión de Reglamentación propuso aprobar el Código de Ética del Poder Judicial de la Nación, declarar de interés para la magistratura el Código Iberoamericano de Ética Judicial y los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial.

La iniciativa llega al plenario luego de haber sido aprobada por unanimidad en la Comisión de Reglamentación. El proyecto busca establecer principios comunes para el ejercicio de la magistratura y fija pautas vinculadas con la independencia judicial, la imparcialidad, la responsabilidad institucional, la cordialidad y buena fe, el lenguaje claro, la capacitación permanente y el secreto profesional.

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Sesión del plenario - Comisiones Acusación y Disciplina. Fuente: Consejo de la Magistratura
El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti

También incorpora reglas específicas sobre la recepción de regalos, los contactos con litigantes y la conducta pública de los magistrados. El texto tiene carácter preventivo y orientativo y aclara expresamente que no constituye un régimen sancionatorio.

La otra definición de fuerte impacto institucional, en efecto, estará vinculada al Concurso N° 461, destinado a cubrir dos cargos de vocal en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Se trata del tribunal que revisa las decisiones adoptadas por los juzgados federales de Comodoro Py en investigaciones por corrupción, narcotráfico, trata de personas y otros delitos complejos.

Las vacantes corresponden a los cargos actualmente ocupados por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes llegaron a ese tribunal mediante traslados realizados en 2017. En noviembre de 2020, la Corte Suprema sostuvo que esos cargos debían ser concursados para obtener estabilidad definitiva, aunque dispuso que los magistrados permanecieran provisoriamente en sus funciones hasta la designación de nuevos jueces.

El plenario deberá resolver entre tres dictámenes elevados por la Comisión de Selección. El de mayoría, impulsado por el consejero Diego Barroetaveña, propone una primera terna integrada por Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola, y una segunda compuesta por Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona y el propio Pablo Bertuzzi.

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Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi

También llegarán al recinto dos dictámenes de minoría impulsados por los consejeros Vanesa Siley y César Grau, por un lado, y Alberto Lugones y Alberto Maques, por otro.

La discusión se producirá semanas después de que Bruglia presentara una nota ante el Consejo solicitando la suspensión del concurso. En esa presentación cuestionó que únicamente se hubieran impulsado concursos respecto de los cargos ocupados por él, Bertuzzi y Germán Castelli, y denunció una supuesta maniobra orientada a remover a los magistrados trasladados. Sin embargo, el trámite continuó su curso y los dictámenes quedaron incorporados al orden del día del plenario.

Otro de los expedientes de mayor relevancia política e institucional será el que involucra al juez federal de Rosario Gastón Alberto Salmain. La Comisión de Acusación elevó un dictamen proponiendo la apertura formal del procedimiento de remoción por presunto mal desempeño en sus funciones.

La propuesta incluye rechazar la prueba ofrecida por el magistrado, suspenderlo preventivamente en el cargo, formular la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento y designar a los representantes del Consejo que eventualmente sostendrán la acusación durante ese proceso.

Además de estos temas, el plenario tratará una serie de concursos orientados a cubrir cargos en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10, el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, el Juzgado Federal N° 2 de La Plata, los futuros juzgados federales con funciones de garantía de Santa Fe y la Cámara Civil y Comercial Federal.

También analizará expedientes disciplinarios, propuestas de sanción, listas de conjueces y diversos asuntos administrativos.

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