Citaron a indagatoria a Ariel Vallejos, dueño de la financiera vinculada a la AFA

Ariel Vallejo y Claudio "Chiqui" Tapia

El Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, citó a declaración indagatoria a Maximiliano Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, y a otros 14 presuntos cómplices que integraban la estructura acusada de haber montado una asociación ilícita destinada a lavar dinero proveniente de los clubes del fútbol argentino.

La investigación que lleva adelante la fiscal federal Cecilia Incardona sostiene que Sur Finanzas habría operado un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales al margen de la normativa vigente. Se presume que obtenían beneficios económicos mediante el cobro de intereses abusivos y otras prácticas prohibidas, generando activos ilícitos que luego eran gestionados a través de una estructura empresarial compleja para darles apariencia de legalidad.

Las audiencias de declaración indagatoria se programaron entre el 5 de mayo y el 30 de junio del corriente año.

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