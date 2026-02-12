Política

Sur Finanzas: odenaron allanamientos y detuvieron a sospechosos de borrar pruebas de la financiera ligada a la AFA

Las nuevas medidas se producen tras la constatación de un plan para eliminar evidencias ligado a operaciones sospechosas de lavado de activos

Guardar
La justicia ordeno 14 nuevos
La justicia ordeno 14 nuevos allanamientos vinculados a Sur Finanzas y la AFA

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, con la supervisión de la secretaria Vanesa Curcio y junto a la fiscal federal Cecilia Incardona, ordenó este jueves 14 allanamientos simultáneos en el marco de la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a la AFA, luego de que la Justicia comprobara la existencia de un plan sistemático para borrar pruebas y obstaculizar la investigación por presunto lavado de activos.

Hasta el momento hay cuatro personas detenidas y otras tres serán notificadas para presentarse a declaración indagatoria. Los procedimientos se desarrollan en los distritos de Lomas de Zamora, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Pinamar, e incluyen galpones, oficinas y domicilios particulares. Entre las empresas alcanzadas por las medidas judiciales figuran RDA y Sur Corralón. Además de las detenciones, el objetivo central es el secuestro de documentación contable y material sensible para reconstruir la operatoria financiera bajo sospecha.

La Justicia logró acreditar la existencia de una estructura interna organizada y jerárquica dentro de Sur Finanzas, dedicada específicamente a borrar pruebas y ocultar documentación sensible. El expediente, que tramita bajo la órbita de Armella e Incardona, avanza sobre el funcionamiento interno de la compañía y el rol de sus principales responsables, encabezados por Ariel Vallejo, empresario con vínculos cercanos al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La justicia realiza nuevos allanamientos
La justicia realiza nuevos allanamientos que vinculan a Sur Finanzas y a la AFA

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Infobae, chats internos de la financiera revelaron que en los primeros días de diciembre pasado se activó un protocolo de emergencia orientado a la eliminación de evidencia. El esquema incluyó el borrado de registros de cámaras de seguridad, el retiro de dinero en efectivo, el formateo de computadoras, la desconexión de sistemas internos y el ocultamiento de dispositivos electrónicos.

La estructura de encubrimiento habría involucrado a distintas áreas de la empresa. La investigación pone el foco en el rol de Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos, quien envió un mensaje a “Juan Soler” con una instrucción concreta: “ingrese a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas”. La orden tenía un objetivo preciso: inutilizar los sistemas informáticos para impedir el rastreo de las operaciones financieras que hoy están bajo la lupa judicial.

Los dispositivos electrónicos de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, ya fueron desbloqueados y se encuentran bajo análisis de la Policía Federal. Ese peritaje forma parte de un trabajo más amplio ordenado por el juez Armella, que involucra a distintas áreas especializadas del sistema judicial: la Policía Federal, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la fiscal federal Cecilia Incardona.

A partir de allanamientos previos realizados en la sede de la AFA, en clubes como Banfield y Argentinos Juniors, y en la propia financiera, los investigadores detectaron transferencias sospechosas por más de $800 mil millones desde 2020. Según la hipótesis judicial, esas operaciones habrían involucrado a monotributistas sin capacidad económica y a empresas fantasma, utilizadas para canalizar fondos de origen presuntamente ilícito.

Ariel Vallejos, dueño de Sur
Ariel Vallejos, dueño de Sur Finanzas y allegado al titular de la AFA

Hasta esta mañana, los investigadores continuaban analizando el contenido de los teléfonos celulares para determinar si contienen pruebas que confirmen las sospechas sobre el circuito de lavado y la eventual responsabilidad de los principales involucrados. Los allanamientos de hoy siguen en pleno desarrollo y, según indicaron funcionarios judiciales, durante las diligencias se está secuestrando abundante documentación. La causa se inició en noviembre, cuando la Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia ante la fiscal Cecilia Incardona por maniobras que habrían permitido evadir $3.327 millones en impuestos. La presentación también advirtió sobre el uso de billeteras virtuales y criptomonedas para blanquear fondos.

En ese contexto, la investigación sostiene que Sur Finanzas habría otorgado préstamos inflados a clubes con serios problemas económicos, como San Lorenzo, con el presunto objetivo de lavar dinero. La pesquisa también alcanza a empresas constructoras vinculadas al fútbol, entre ellas Construcciones TAR, que habrían participado en las operaciones sospechosas que hoy son materia de análisis judicial. Con cuatro detenidos, tres indagatorias en puerta y una estructura interna señalada por la Justicia como pieza clave en el intento de borrar rastros, la causa Sur Finanzas avanza sobre un entramado que conecta finanzas, fútbol y presuntas maniobras millonarias bajo investigación.

Temas Relacionados

Sur FinanzasLomas de ZamoraAFAPolicía FederalLavado de ActivosPréstamos a Clubes

Últimas Noticias

Diputados debate bajar a 14 años la edad de imputabilidad: cómo es la ley en otros países

El proyecto que se discute en la Cámara Baja propone modificar el régimen penal juvenil. La iniciativa se inscribe en una tendencia regional e internacional, con antecedentes en países de América Latina y Europa, y abre un debate sobre las sanciones, las políticas de contención y los recursos necesarios para su aplicación

Diputados debate bajar a 14

El particular video que publicó Patricia Bullrich tras la media sanción de la reforma laboral

La senadora documentó diferentes instancias de la jornada que tuvo lugar ayer en el Congreso

El particular video que publicó

Cuándo se vota la reforma laboral en Diputados y qué posibles escenarios analiza el Gobierno

El Gobierno busca acuerdos para evitar modificaciones y garantizar la promulgación definitiva antes del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso

Cuándo se vota la reforma

El líder de la CGT atribuyó la reforma laboral a la esquizofrenia electoral: “La sociedad vota con emoción y después te reclama con razón”

La reciente aprobación en el Senado despertó un fuerte cuestionamiento por parte de Jorge Sola, quien señaló que el contexto político se construyó sobre decisiones colectivas motivadas por factores emocionales y racionales de la ciudadanía

El líder de la CGT

El Gobierno prepara la denuncia contra los detenidos por la violencia afuera del Congreso y no descarta la figura de terrorismo

La ministra de Seguridad informó que en el operativo se detuvieron a 71 personas. Aún no se identificaron a los que tiraron bombas molotov durante el tratamiento de la reforma laboral

El Gobierno prepara la denuncia
DEPORTES
La hazaña de una esquiadora

La hazaña de una esquiadora que ganó la medalla en los JJ.OO. de Invierno con una lesión en las costillas: “Ha sido una semana terriblemente dolorosa”

Terminó el segundo día de pretemporada de la Fórmula 1: Pierre Gasly tuvo problemas con su Alpine y se perdió parte de la sesión

El insólito gol que erró abajo del arco el ex River Plate Gonzalo Tapia en Brasil

Habló el delantero argentino que es seguido por la selección española: “No cierro ninguna puerta”

Alarmante declaración sobre el rendimiento de Aston Martin en la Fórmula 1: “Estamos a cuatro segundos y medio de los primeros”

TELESHOW
Quiénes son los invitados de

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para celebrar el Día de los Enamorados

El guiño romántico de la China Suárez para Mauro Icardi con una indirecta para Benjamín Vicuña

La contundente frase de Maxi López para Wanda Nara: “No recomiendo una ex despechada”

Toc Toc suspendió la función en Mar del Plata por una intoxicación masiva del elenco: la palabra de Diego Pérez

La argentina que ganó en Pasapalabra España reveló el secreto que la hizo millonaria: “Todavía lo estoy procesando”

INFOBAE AMÉRICA

Capturan a exalcalde en Panamá

Capturan a exalcalde en Panamá por presunto manejo irregular de fondos públicos

Justicia confirmó condena para el conductor que chocó en Punta del Este y causó la muerte de dos modelos argentinas

La crisis de Cuba: sin petróleo, sin vuelos y con un peso en mínimos

El metrocable movilizará hasta 7,000 pasajeros por hora entre la Zacamil y el Centro Histórico de San Salvador

¿Está el régimen cubano próximo a caer?