Judiciales

Fue a un hotel alojamiento con su novia, denunció que le robaron la moto y ahora la Justicia lo obligó a pagar el juicio

El hombre aseguró que le sustrajeron su Honda Biz del estacionamiento del establecimiento y decidió llevar el caso a los tribunales. Sin embargo, tras analizar el expediente, la jueza dejó al denunciante sin indemnización y con una deuda por los gastos del proceso

Guardar
Google icon
Un juzgado civil de La Plata rechazó la demanda por daños y perjuicios tras el presunto robo de una motocicleta en un hotel alojamiento. (Foto de archivo: Roberto Pfeil/dpa)
Un juzgado civil de La Plata rechazó la demanda por daños y perjuicios tras el presunto robo de una motocicleta en un hotel alojamiento. (Foto de archivo: Roberto Pfeil/dpa)

Un juzgado civil de La Plata rechazó una demanda por daños y perjuicios presentada por un hombre que denunció el robo de su motocicleta en un hotel alojamiento de esa ciudad.

El reclamo se originó tras un episodio ocurrido en julio de 2009, cuando el demandante denunció que le sustrajeron una motocicleta marca Honda Biz en el garaje de un hotel. Según el relato presentado en la demanda, el hombre dejó su vehículo asegurado con una cadena dentro del estacionamiento privado del establecimiento durante la madrugada. Al salir, alrededor de las 5:40, notó que la moto había desaparecido.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo expuesto por el reclamante, al consultar al personal del hotel le informaron que habían visto lo sucedido, pero que solo pudieron activar las alarmas. Además, le confirmaron que no habían realizado la denuncia policial. Por ese motivo, el hombre acudió a la comisaría y más tarde envió una carta documento a la aseguradora del hotel. La aseguradora respondió que la póliza vigente solo cubría ciertos bienes y no contemplaba el robo de vehículos de terceros.

El demandante alegó que su motocicleta Honda Biz fue robada del estacionamiento privado del hotel, pero no presentó pruebas concluyentes sobre el ingreso del vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El demandante alegó que su motocicleta Honda Biz fue robada del estacionamiento privado del hotel, pero no presentó pruebas concluyentes sobre el ingreso del vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda, presentada en 2010, incluyó un pedido de indemnización por $30.410, más intereses y costas, y solicitó la citación en garantía de la compañía de seguros. En su defensa, el apoderado de la aseguradora sostuvo que la póliza contratada por el hotel únicamente cubría el robo de dos videocaseteras, por un monto de $500 cada una, y no la responsabilidad civil por el hurto de vehículos pertenecientes a los clientes.

PUBLICIDAD

En tanto, el representante del hotel negó los hechos y calificó como imposible el relato del demandante. Argumentó que el establecimiento cuenta con controles de ingreso y egreso de vehículos, así como con un sistema de seguridad monitoreado por cámaras. Según la versión de la defensa, para sustraer una motocicleta sería necesario superar estos controles y elevar el vehículo por encima del portón, algo que consideró inviable por el peso y la altura de la estructura.

El proceso judicial avanzó con la producción de prueba documental y testimonial. La sentencia analizó el valor de una copia simple de la denuncia penal presentada por el reclamante, pero consideró que ese documento no tenía fuerza probatoria suficiente, ya que no se incorporó el expediente penal original ni se detallaron con precisión las circunstancias del supuesto robo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El fallo judicial destacó la falta de fuerza probatoria de la copia simple de la denuncia penal presentada por el reclamante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resolución, dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 10 de La Plata, también evaluó el ticket de ingreso al hotel, aportado en copia simple, que no acreditaba la entrada con motocicleta. Además, advirtió diferencias entre el horario consignado en la demanda y el que figuraba en el comprobante. La jueza valoró testimonios de dos amigos del demandante que declararon sobre las características de la moto y los hechos narrados, aunque reconoció que ambos solo conocieron la situación por el relato posterior del propio reclamante.

En su fallo, la magistrada repasó la normativa aplicable al caso, citando el derogado Código Civil y la ley de Defensa del Consumidor. Explicó que la responsabilidad del hotelero, según el artículo 1118 del Código Civil, se presume cuando desaparecen bienes de los huéspedes, pero aclaró que corresponde al reclamante acreditar que ingresó al establecimiento con la motocicleta y que esta le fue sustraída en esas circunstancias.

El análisis de la prueba llevó a la jueza a concluir que el demandante no logró demostrar que concurrió al hotel con la motocicleta ni que el vehículo hubiera sido robado en el lugar. La sentencia remarcó que la carga de la prueba recae sobre quien reclama el resarcimiento, y que no puede invertirse esa carga en perjuicio del demandado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La sentencia subrayó inconsistencias entre el horario consignado en la demanda y el ticket de ingreso al hotel presentado como prueba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jueza también se refirió a la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, que impone al proveedor del servicio la obligación de aportar todos los elementos probatorios a su alcance, pero aclaró que ello no exime al consumidor de acreditar los hechos constitutivos de su pretensión.

En ese contexto, la resolución indicó que era el reclamante quien debía demostrar que concurrió con la motocicleta al hotel (y que en esas circunstancias se la hurtaron o robaron) y no el demandado que ello no fue así. Sostuvo que exigir al hotel o a la aseguradora la demostración de un hecho negativo implicaría una inversión indebida de la carga de la prueba.

El fallo rechazó el planteo de la aseguradora sobre la exclusión de cobertura, al considerar que resultaba innecesario analizarlo frente al rechazo de la demanda principal. Según la jueza, la falta de prueba suficiente sobre el robo y la relación del vehículo con el hotel impidió avanzar sobre esa cuestión.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El fallo puntualizó que la carga de la prueba correspondía al demandante para acreditar el robo de la motocicleta dentro del hotel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sentencia también abordó la cuestión de las costas procesales y resolvió que debían ser soportadas por el reclamante, en su calidad de parte vencida. Además, difirió la regulación de honorarios para cuando la resolución adquiera firmeza y se determine la base arancelaria aplicable.

De acuerdo con el texto de la resolución, el proceso incluyó la intervención de la fiscalía ante una posible relación de consumo y la realización de una pericia contable sobre la existencia y alcance del seguro contratado por el hotel. El dictamen fiscal y las pruebas reservadas fueron agregados antes del dictado de la sentencia.

Al analizar el conjunto de pruebas, la magistrada reiteró que la simple denuncia penal y los testimonios indirectos no alcanzaron para acreditar los hechos denunciados, y que la falta de descripción precisa sobre el estacionamiento y las circunstancias del supuesto robo debilitó aún más la posición del reclamante.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El fallo enfatizó la relevancia de la carga probatoria y la necesidad de elementos convincentes en litigios civiles, incluso en casos de consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jueza sostuvo que el ordenamiento jurídico presume la responsabilidad en algunos casos, pero requiere que se demuestren los hechos que sirven de base para esa presunción. Detalló que, en ausencia de pruebas directas o concordantes sobre el ingreso del vehículo y su sustracción, no corresponde atribuir responsabilidad al hotel ni a su aseguradora.

La resolución refleja la importancia de la carga probatoria en los litigios civiles y comerciales, y cómo la falta de elementos convincentes puede determinar el destino de una demanda, aun cuando se invoquen normas de protección al consumidor.

Temas Relacionados

Responsabilidad civilHotel alojamientoAlbergue transitorioRobo de motosDaños y perjuiciosIndemnizaciónCostas judiciales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sufrió bullying en una escuela pública y la Justicia condenó al Estado por “naturalizar” las agresiones y no intervenir a tiempo

Un adolescente fue víctima de hostigamiento en el aula entre 2011 y 2012. El fallo ordenó a la Provincia pagar $19 millones al considerar que la “inacción institucional” no fue aislada, sino que agravó el acoso al transmitir un “mensaje implícito de tolerancia”

Sufrió bullying en una escuela pública y la Justicia condenó al Estado por “naturalizar” las agresiones y no intervenir a tiempo

Chocó con su bicicleta en la puerta de un supermercado y deberán pagarle $43 millones

Un hombre de 41 años impactó contra un obstáculo de hierro instalado sin permiso ni señalización frente al local, donde se buscaba impedir el estacionamiento en un sector de carga y descarga. Aunque la empresa alegó “distracción” del ciclista, una filmación resultó clave para definir el caso

Chocó con su bicicleta en la puerta de un supermercado y deberán pagarle $43 millones

La Justicia dictó una cautelar para evitar que se frenen estudios de ADN en causas por apropiación de niños

Ramos Padilla ordenó al Gobierno garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos para identificar hijos de desaparecidos durante la última dictadura

La Justicia dictó una cautelar para evitar que se frenen estudios de ADN en causas por apropiación de niños

La Asociación de Fiscales repudió los agravios contra el fiscal Carlos Stornelli en la causa Cuadernos

El organismo que nuclea a integrantes del Ministerio Público expresó su desaprobación ante declaraciones ofensivas de un abogado defensor

La Asociación de Fiscales repudió los agravios contra el fiscal Carlos Stornelli en la causa Cuadernos

La Justicia publicó los fundamentos de la condena por abuso sexual contra un ex funcionario del INAES

Los jueces del TOF 8 tuvieron en cuenta patrones persistentes de conducta y pusieron en evidencia la dificultad de las víctimas para romper el miedo

La Justicia publicó los fundamentos de la condena por abuso sexual contra un ex funcionario del INAES

DEPORTES

Jugaba al hockey y dejó todo por acompañar a Nico Varrone detrás de su sueño de Fórmula 1: la tierna primera cita

Jugaba al hockey y dejó todo por acompañar a Nico Varrone detrás de su sueño de Fórmula 1: la tierna primera cita

Los 11 jugadores de la prelista de Scaloni que ya quedarán disponibles para el Mundial desde este fin de semana

En la previa del Mundial, el Gobierno compartió con EEUU el listado de quienes tienen prohibido el acceso a las canchas

La promesa de una actriz de cine para adultos al arquero del PSG antes de la final de Champions: la filosa reacción de su esposa

La increíble anécdota del Oveja Hernández con Carlos Bianchi en Boca Juniors que lo marcó: “Un fuera de serie”

TELESHOW

Ca7riel y Paco Amoroso iniciaron su nueva etapa Free Spirits: de los famosos que fueron al elogio a sus fans

Ca7riel y Paco Amoroso iniciaron su nueva etapa Free Spirits: de los famosos que fueron al elogio a sus fans

La conmovedora historia de Sergio Denis antes de convertirse en ídolo popular

El duro castigo que Gran Hermano le dio a Cinzia: “Debido a todas estas desobediencias”

Abel Pintos y L-Gante, en la mira de Telefe para la vuelta de MasterChef Celebrity: quiénes serían los convocados

La inesperada confesión de Adabel Guerrero sobre su ex, Martín Lamela: “Ahora me cachondea”

INFOBAE AMÉRICA

Un soldado israelí murió en combate durante los ataques de Hezbollah en el sur del Líbano

Un soldado israelí murió en combate durante los ataques de Hezbollah en el sur del Líbano

Israel y Líbano retoman en Washington el segundo día de negociaciones para poner fin a la guerra y avanzar en el desarme de Hezbollah

La Policía de Ecuador incautó 360 kilos de cocaína valuados en USD 7 millones que iban a ser enviados a EEUU

Al menos 117 muertos y 79 heridos por las tormentas devastadoras en el norte de India

La Justicia de Ucrania ordenó detener a un ex asesor de Zelensky acusado por lavado de dinero y desvío de fondos