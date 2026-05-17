Judiciales

Iba a cobrar $45 millones por una caída en una estación de servicio, pero la Cámara Civil revocó el fallo por falta de pruebas

El tribunal consideró que no se acreditó la magnitud de los daños y detectó inconsistencias en el proceso. En consecuencia, dejó sin efecto la indemnización y la condenó a pagar las costas de ambas instancias

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Cámara Civil revocó una indemnización millonaria tras rechazar la demanda por un incidente en una estación de servicio en Tigre. (Imagen ilustrativa Infobae)

La Justicia rechazó una demanda por daños y perjuicios presentada tras un incidente en una estación de servicio en Tigre. La reclamante había sido favorecida inicialmente con una indemnización de más de $45 millones, pero la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó el fallo al concluir que no se demostró la gravedad de las lesiones alegadas ni la relación con el hecho ocurrido.

Según consta en el expediente, la demandante relató que el 24 de agosto de 2021, alrededor de las 16.30, ingresó en automóvil a una estación de servicio en la localidad de Tigre. Solicitó una garrafa y descendió del vehículo para realizar compras en el local. Unos metros después de salir del negocio, sufrió un resbalón sobre lo que describió como un gran charco de aceite sin señalización.

PUBLICIDAD

La reclamante sostuvo que el impacto fue tan violento que quedó acostada en el suelo, inmovilizada por el dolor. Dijo haber solicitado una ambulancia y que, ante la imposibilidad de esperar, se retiró a su domicilio con ayuda de su esposo y vecinos. Luego, recibió atención médica de urgencia, donde se le indicaron estudios radiográficos y resonancias. Según su versión, ese episodio derivó en lumbalgia y cervicalgia postraumática, padecimientos que la obligaron a someterse a dos intervenciones quirúrgicas posteriores.

Primer plano de una mano sosteniendo la boquilla de una manguera de combustible insertada en la boca del tanque de un automóvil en una estación de servicio.
El tribunal concluyó que no existía relación comprobada entre el resbalón en la estación de servicio y las lesiones físicas alegadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la demanda, también se mencionaron consecuencias psicológicas severas, como ataques de pánico y depresión, que requirieron asistencia psiquiátrica y medicación. La demandante atribuyó todo ese cuadro al incidente en la estación de servicio y solicitó una indemnización millonaria.

PUBLICIDAD

Las empresas y aseguradoras demandadas negaron la versión y plantearon que el hecho realmente ocurrió el 24 de julio de 2021, no en agosto. Argumentaron que la reclamante había advertido la mancha de aceite y decidió avanzar hacia ella, minimizando la magnitud del incidente. Alegaron que el resbalón fue leve, que la mujer se reincorporó sin ayuda y se retiró por sus propios medios.

En primera instancia, el juzgado civil hizo lugar parcialmente a la demanda. Condenó a la estación de servicio y a la petrolera a abonar $45.868.000, con intereses y costas, y extendió la condena a las compañías aseguradoras involucradas. Esa decisión se fundamentó en los informes periciales médicos y psicológicos, que asignaron incapacidades superiores al 29% por lesiones físicas y al 30% por depresión reactiva, respectivamente.

Médico VisualesIA
Informes periciales médicos y psicológicos fueron cuestionados por basarse principalmente en dichos de la reclamante y no en pruebas objetivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fallo de primera instancia invocó el régimen de responsabilidad objetiva del proveedor de servicios previsto en la Ley de Defensa del Consumidor. Consideró que la presencia de un daño en el marco de una relación de consumo bastaba para presumir el incumplimiento del deber de seguridad, salvo caso fortuito.

Tanto las empresas como sus aseguradoras apelaron la sentencia, cuestionando la atribución de responsabilidad y la valoración de la prueba. Señalaron que la estación operaba bajo la insignia de una petrolera, pero que la gestión integral recaía en la concesionaria local. Además, objetaron los montos indemnizatorios y la tasa de interés aplicada.

Ante la Cámara Civil, las empresas sostuvieron que la sentencia de grado ignoró evidencia determinante. Apuntaron a la existencia de videos de seguridad que, según argumentaron, mostraban un resbalón leve, sin caída al suelo ni signos de dolor. Detallaron que la reclamante se reincorporó con facilidad, tomó fotografías y se desplazó por sus propios medios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Videos de seguridad aportados por las empresas mostraron que el presunto accidente no generó una caída violenta ni incapacidad inmediata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los jueces de la sala H analizaron en detalle ese material audiovisual, aportado por las demandadas. En su voto, el magistrado ponente destacó que en el video de 16 segundos registrado el 24 de julio de 2021 se observa a la mujer caminando entre autos y resbalando levemente, sin llegar a caer ni apoyar rodillas. Luego, se desplaza normalmente y abandona el cuadro.

El tribunal señaló que la descripción de los hechos en la demanda no se correspondía con las imágenes, en las que no se advierte el supuesto impacto violento ni la incapacidad inmediata. También analizaron otro video donde la reclamante aparece tomando fotos del lugar y accediendo al local por sus propios medios.

En cuanto a la prueba médica, la Cámara observó que los informes periciales se basaron en los antecedentes narrados por la demandante, sin detectar que varias afecciones eran preexistentes. El perito médico consignó un 29% de incapacidad, pero reconoció que la reclamante ya había sido operada de cervicales y tenía pendiente una intervención de espalda antes del incidente.

Un médico, visto de espaldas, sostiene una radiografía de tórax a contraluz, mostrando los pulmones y costillas. Lleva bata blanca y estetoscopio.
Los jueces observaron que la demandante omitió información sobre dolencias y cirugías previas, restando credibilidad a su relato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La perito psicóloga concluyó que existía una depresión reactiva severa, pero admitió que la cirugía de columna indicada no guardaba relación con el hecho denunciado. La Cámara advirtió que la reclamante omitió información clave sobre su estado de salud previo al accidente.

El tribunal consideró relevante que la demandante reconoció haber pedido una ambulancia, pero no se incorporó a la causa constancia de atención médica inmediata ni de traslado en ambulancia. Además, el juzgado observó que toda la documentación médica acompañada correspondía a dolencias previas.

El voto principal subrayó la existencia de contradicciones sustanciales entre la versión expuesta en la demanda y los hechos comprobados en el expediente. Según la resolución, la magnitud de las lesiones alegadas no se condice con el episodio registrado en los videos ni con los elementos objetivos de la causa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
ELa Cámara determinó que las empresas demandadas no incumplieron el deber de seguridad en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara puso especial énfasis en el principio de buena fe procesal. Afirmó que la reclamante incurrió en una conducta reprochable al alterar la versión de los hechos y omitir información relevante de su historia clínica, lo que generó un cuadro de confusión que impidió probar la relación causal entre el resbalón y las lesiones reclamadas.

De acuerdo con lo resuelto, la Cámara revocó la sentencia de primera instancia y rechazó la demanda. Dispuso que los gastos del proceso de ambas instancias fueran afrontados por la parte reclamante, conforme el principio objetivo de la derrota.

La resolución también adecuó los honorarios de los abogados y peritos intervinientes, considerando el nuevo resultado del proceso y el valor actualizado de las unidades de medida arancelaria vigentes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La decisión judicial anuló el pago de más de $45 millones y estableció que los costos del juicio fueran asumidos por la parte reclamante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fallo de la Cámara Civil fue firmado por los jueces de la sala H, quienes coincidieron en que no se probó un daño derivado del incidente, ni la relación de causalidad alegada por la demandante.

La decisión dejó sin efecto la millonaria indemnización y estableció que los costos del litigio, incluidos los honorarios profesionales y periciales, quedaran a cargo de la parte que había iniciado la demanda.

Temas Relacionados

Accidentes en espacios públicosDemanda judicialDaños y perjuiciosResponsabilidad civilIndemnizaciónSentencia revocada

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mandó a construir una piscina, se agrietó el primer verano y ahora la Justicia dictó un fallo ejemplar: deberán rehacerla y pagar una multa

Un juzgado de La Plata reconoció la responsabilidad de la empresa por fallas estructurales y la obligó a entregar una obra equivalente o devolver el costo actualizado. Tras años de reclamos sin respuesta y “veranos perdidos”, la sentencia aplicó una sanción civil para “evitar la reiteración de conductas indiferentes hacia los consumidores”

Mandó a construir una piscina, se agrietó el primer verano y ahora la Justicia dictó un fallo ejemplar: deberán rehacerla y pagar una multa

La contraofensiva de Cristina Kirchner para impedir el remate de las propiedades a nombre de sus hijos

La expresidenta presentó un recurso extraordinario en Casación con el propósito de llegar a la Corte Suprema. Los argumentos para defender la herencia de Máximo y Florencia Kirchner

La contraofensiva de Cristina Kirchner para impedir el remate de las propiedades a nombre de sus hijos

Volcó en la ruta y demandó al Estado por el mal estado del pavimento, pero perdió el juicio: por qué no pudo culpar a Vialidad

Una mujer viajaba con su madre y su hijo cuando perdió el control del vehículo, que terminó fuera de la calzada. Sostuvo que el accidente se produjo por la rotura de un neumático tras impactar contra un pozo, pero la Cámara Civil confirmó el rechazo de la demanda y la condenó a pagar las costas del proceso

Volcó en la ruta y demandó al Estado por el mal estado del pavimento, pero perdió el juicio: por qué no pudo culpar a Vialidad

Fue al hospital por una fractura, contrajo una bacteria y terminó con la pierna amputada: recibirá una indemnización millonaria

La Justicia determinó la responsabilidad del nosocomio regional Alfredo Ítalo Perrupato de Mendoza. La situación se generó tras dos cirugías. La demandante perdió parte de una pierna como consecuencia de una osteomielitis

Fue al hospital por una fractura, contrajo una bacteria y terminó con la pierna amputada: recibirá una indemnización millonaria

Tropezó en la vereda, se golpeó contra la pared y demandó a todos: perdió el juicio y deberá pagar los gastos

Lo que comenzó como un reclamo por daños y perjuicios terminó en una derrota en los tribunales bonaerenses. Pese a las lesiones denunciadas, la Justicia determinó que no se pudo probar la culpabilidad de los acusados. A quiénes señaló y qué argumentos utilizó el tribunal para desestimar la acción

Tropezó en la vereda, se golpeó contra la pared y demandó a todos: perdió el juicio y deberá pagar los gastos

DEPORTES

El paso del tiempo de las estrellas del fútbol en los álbumes de los Mundiales

El paso del tiempo de las estrellas del fútbol en los álbumes de los Mundiales

Hace 45 años, Carlos Reutemann logró su último triunfo en la Fórmula 1, pero no pudo celebrarlo por una tragedia

Alerta en la selección argentina por la lesión que sufrieron en River dos de los convocados por Scaloni para el Mundial

9 frases del Chacho Coudet tras la clasificación de River a la final del Torneo Apertura: de la lesión de Driussi al caso Colidio

La reflexión de Di María tras la eliminación de Rosario Central: la frase sobre el recibimiento de los hinchas de River

TELESHOW

Louis Tomlinson palpitó su regreso a Argentina: de su fanatismo por Boca a su deseo de cantar junto a un artista local

Louis Tomlinson palpitó su regreso a Argentina: de su fanatismo por Boca a su deseo de cantar junto a un artista local

Entre algoritmos y nostalgia, Miriam Lanzoni pone el cuerpo a lo que duele y hace reír: “Los vínculos humanos no son fáciles”

De hacer carrera en una empresa a competir por Miss Universo Argentina: la reinvención de Natali Rodríguez

Gael García Bernal y Natalia Oreiro, juntos por primera vez en el cine: “Hicimos una película de vínculos adultos”

La profunda reflexión de L-Gante que preocupó a sus seguidores: “Me necesito a mí más que nunca”

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia replegó a las fuerzas policiales y militares de las rutas estratégicas y pidió entablar un “diálogo productivo” a manifestantes

Bolivia replegó a las fuerzas policiales y militares de las rutas estratégicas y pidió entablar un “diálogo productivo” a manifestantes

El futuro de la Argentina también se dirime en el mar

Honduras: Dictan prisión preventiva a Adán Fúnez por el asesinato del ambientalista Juan López

Alcaldía de San Salvador Centro ejecuta cierres en vías principales por obras en el Centro Histórico

La Policía Nacional detiene a un hombre por presunto fraude electrónico con internet satelital en Santo Domingo Oeste