Judiciales

Causa Cuadernos: los empresarios Calcaterra y Roggio serán indagados hoy en una nueva jornada del juicio

El debate seguirá este martes con indagatorias a varios empresarios, entre ellos Angelo Calcaterra y Benito Roggio, ambos arrepentidos. Hasta ahora sólo un imputado colaborador rompió el silencio en el juicio oral

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Vista aérea de una sala de audiencias moderna con varias personas sentadas en un estrado curvo oscuro y mesas claras. Algunas personas están de pie. Bandera argentina visible
Los empresarios Angelo Calcaterra y Benito Roggio serán indagados en una nueva audiencia del juicio Cuadernos

El juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados por supuesta asociación ilícita y cohecho en el caso “Cuadernos” se reanudará esta mañana con una serie de declaraciones indagatorias presenciales que incluye a grandes empresarios, entre ellos el primo del ex presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra y Aldo Roggio.

En sus casos, ambos son “imputados colaboradores” -arrepentidos- y tendrán que presentarse en persona desde las 9 en Comodoro Py 2002 para sentarse ante el Tribunal Oral Federal 7, más allá de su eventual decisión de hablar o guardar silencio en el juicio.

Roggio, de 81 años, está procesado como presunto autor de tres episodios de pago de sobornos y como coautor de otros doce. Calcaterra, de la empresa IECSA y con 67 años, llegó a juicio apuntado por 20 hechos de supuesto cohecho. En su caso intentó sin éxito quedar fuera del debate oral argumentando que los pagos que hizo fueron aportes a campañas políticas, pero el planteo fue desestimado.

Ángelo Calcaterra
El empresario Angelo Calcaterra debe presentarse ante el Tribunal Oral para ser indagado en el caso Cuadernos

También estará en el banquillo en esta audiencia Armando Loson, de 78 años. Por el momento es el único del listado de convocados que anticipó que va a declarar ante los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. Loson, del grupo Albanesi SA, está procesado por diez hechos de cohecho: este empresario tuvo un rol relevante durante la investigación porque fue quien encargó una pericia en busca de adulteraciones en los escritos del remisero Oscar Centeno.

A raíz de ello se abrió una causa penal paralela donde se dio por probado que hubo tachaduras y enmiendas en los ya famosos cuadernos. Centeno, ex chofer del también acusado ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta es imputado colaborador y está bajo un régimen de protección especial. Cuando le tocó ser indagado, guardó silencio y fue uno de los episodios que derivó en cuestionamientos de las defensas, entre ellas la de Cristina Kirchner, que advierten por no poder interrogar a quienes incriminaron a los acusados con sus “confesiones” en la instrucción de la causa.

Liquid paper

Según la hipótesis de Loson, se cubrió con “liquid paper” el nombre de otro involucrado que tendría oficinas en el mismo edificio que las suyas y se buscó inculparlo. Admitió pagos pero no todos los que registró Centeno y dijo que los que hizo fueron aportes de campaña. La maniobra de sobreescritura de los cuadernos se atribuyó a un amigo de Centeno que los tuvo “en guarda”, Oscar Bacigalupo. Este último está procesado en esa causa a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

Además de Calcaterra, Roggio y Loson serán indagados también Raúl Vertúa, Alberto Taselli, Hernán Del Río, Néstor Otero, Juan Carlos Lascurain y quien fuera segundo del primo de Macri en IECSA, Héctor Sánchez Caballero.

Hasta el momento y desde que se inició la ronda de indagatorias solo un arrepentido, el empresario Juan Carlos de Goycochea, representante en Argentina de la española Isolux al momento de los hechos, dio su versión y respondió preguntas. Ratificó que hubo pagos pero dijo que no fueron los 17 que anotó Centeno y además también habló de aportes de campaña.

El juicio a Cristina Kirchner y otros 85 acusados entró en fase presencial en la etapa de las indagatorias. La primera fue la de la ex presidenta en los tribunales federales de Retiro.

Causa Cuadernos - Cristina Fernández de Kirchner - Comodoro Py
Cristina Kirchner el día de su indagatoria durante el juicio en Comodoro Py 2002 (Maximiliano Luna)

Se juzga la presunta existencia de una asociación ilícita que durante los gobiernos kirchneristas montó un esquema de cobro de sobornos a empresarios para beneficiarlos con contratos de obra pública.

El Tribunal pasó de la virtualidad a extensas jornadas presenciales que se llevan a cabo los martes y jueves.

El debate oral comenzó el 6 de noviembre del año pasado. La ex presidenta es juzgada como supuesta jefa de una asociación ilícita que habría funcionado en el seno del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015. También por 205 hechos de presunto cohecho pasivo, es decir, recibir sobornos que en este caso habrían pagado empresarios para adjudicarse obras públicas.

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