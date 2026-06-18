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Juicio de los cuadernos de la corrupción: nueva audiencia dedicada a los vuelos presidenciales

El debate en el juicio a CFK se reanudó este jueves con más testimonios vinculados a los vuelos presidenciales

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El juicio por la causa Cuadernos se reanudó este jueves ante el Tribunal Oral Federal 7 con más testimonios vinculados a la flota aérea presidencial que operó durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. La atención estará puesta, una vez más, en los vuelos hacia Santa Cruz y en los controles aplicados al equipaje de los pasajeros, en el marco de la hipótesis investigativa sobre el presunto traslado de valijas con dinero hacia el sur del país.

Audiencia Cuadernos declara Hilda Horovitz
El juicio Cuadernos en etapa de declaración de testigos Fotografía: Adrián Escandar

Para esta audiencia fueron convocados Ángel Alejandro Heit, Carlos Ramón Micolucci, Claudio Humberto Trerotola, Gabriel Omar Falaschi, Roberto Enrique Antonio Muller, Mariano Gabriel Lesa, Gustavo Adolfo Lyall y Héctor Molina, todos con distintos roles vinculados a la operación y logística de los vuelos oficiales.

Las preguntas continúan enfocadas en determinar cómo se realizaban los controles de equipaje, si las valijas eran sometidas a escáneres de seguridad y quiénes viajaban habitualmente en las aeronaves presidenciales. El objetivo es reconstruir las condiciones en las que se desarrollaban esos traslados, ante las sospechas de que parte de los fondos provenientes de la supuesta recaudación ilegal de sobornos habría sido transportada en vuelos oficiales hacia Santa Cruz.

En la última audiencia, el tribunal integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli escuchó el testimonio del expiloto presidencial José Videla, quien relató un episodio que consideró llamativo y que tuvo como protagonista al exsecretario privado presidencial Daniel Muñoz.

Videla, que pilotó el Tango 01 entre 2000 y 2007 y realizó numerosos viajes a Santa Cruz, recordó que durante los fines de semana era habitual trasladar a los Kirchner junto a sus secretarios personales. Sin embargo, destacó un vuelo en particular realizado únicamente por Muñoz entre Aeroparque y Río Gallegos.

“Recuerdo un vuelo que él realizó exclusivamente desde Aeroparque a Río Gallegos; fue un vuelo con él solo. Viajó con una valija que la llevó adentro del avión porque no dejó que la pusiéramos en la bodega. Era una valija para ir a bodega, mediana, de 23 kilos. Eso me llamó la atención”, declaró el expiloto ante el tribunal.

La declaración se sumó a otros testimonios brindados en las últimas jornadas por integrantes de la tripulación presidencial que describieron los procedimientos de control de equipajes y pasajeros.

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