Causa $LIBRA: Mauricio Novelli pidió la nulidad del peritaje realizado a sus dispositivos

Mauricio Novelli y Javier Milei

El empresario cripto y lobista Mauricio Novelli pidió la nulidad del peritaje que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) realizó sobre sus dispositivos, en el marco de la causa $Libra.

La petición ingresó por escrito este jueves al Juzgado Federal Nro. 8, cuyo titular es el juez Marcelo Martínez De Giorgi.

La defensa de Novelli planteó que hubo un acceso indebido y filtración de datos por parte de funcionarios de la DATIP sin autorización, lo que comprometería la integridad de la cadena de custodia.

Asimismo, se advirtió que el análisis técnico excedió los límites al recolectar miles de archivos privados y comunicaciones protegidas por el secreto profesional.

Ante este escenario, la defensa exigió la exclusión de la prueba y solicitó una auditoría independiente que evalúe la fiabilidad del material procesado.

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