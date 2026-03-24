Pagó un pasaje en Business, pero lo enviaron a Economy: la odisea de un jubilado y el fallo contra la aerolínea

La Cámara Civil y Comercial Federal otorgó una indemnización por daño moral agravado a dos adultos mayores afectados por cambio de clase en vuelo internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, la Sala I modificó parcialmente una sentencia de primera instancia y se reconoció una indemnización por daño moral agravado para dos pasajeros adultos mayores afectados por un cambio de clase en un vuelo internacional. El caso involucró la adquisición de pasajes en clase ejecutiva para un viaje desde Buenos Aires hacia Europa y el regreso, que terminó con uno de los demandantes debiendo viajar en una categoría inferior a la contratada.

La controversia se inició después de que los dos pasajeros, hermanos y personas de edad avanzada, adquirieran boletos en business para un trayecto aéreo con origen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y destino final en Roma, con escala en Madrid. El itinerario contemplaba el regreso a la capital argentina en agosto del mismo año. Ambos se disponían a realizar un viaje de placer, pero, al presentarse para efectuar el check-in, se les informó que uno de ellos debía ocupar un asiento en economy, pese a haber abonado ambos por la categoría superior.

La situación se presentó como una sorpresa y sin explicaciones claras por parte de la empresa aérea. El pasajero afectado, de 85 años, con antecedentes de salud vinculados a la edad y una condición visual documentada, se vio obligado a aceptar el cambio de clase, viajando separado de su hermano durante más de doce horas en un trayecto de larga distancia. La situación derivó en una serie de reclamos formales a la compañía, que respondió con una oferta compensatoria en euros, la cual resultó insatisfactoria para los afectados.

El fallo judicial reconoció el impacto del incumplimiento contractual de la aerolínea sobre pasajeros de edad avanzada, priorizando su bienestar y dignidad como consumidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda se articuló ante la Justicia civil y comercial federal, reclamando el pago de sumas de dinero por los daños sufridos. En primera instancia, la jueza interviniente hizo lugar parcialmente al reclamo, condenando a la empresa aérea al pago de una suma en moneda local y una cantidad en euros, más intereses y costas. El fallo consideró la existencia de un daño material y moral, aunque rechazó la procedencia de un daño punitivo.

El pronunciamiento de primera instancia fue apelado por la parte demandante, que cuestionó la aplicación de la normativa europea en materia de transporte aéreo, la cuantificación del daño material, el monto reconocido en concepto de daño moral y el rechazo de la indemnización punitiva. El recurso fue concedido y llevado a conocimiento de la Cámara, que analizó los planteos en función de la prueba reunida y los argumentos jurídicos expuestos.

La Cámara Civil y Comercial Federal, con respecto al daño moral, realizó una evaluación exhaustiva. Recordó que la compensación por daño moral implica reconocer la lesión a los sentimientos de la víctima, la cual puede derivar en dolor, angustia o afectación íntima. En esta línea, el tribunal destacó que, si bien la regla general exige acreditar el daño, existen excepciones previstas legalmente cuando el daño resulta evidente por el hecho mismo, y no requiere prueba directa.

La sentencia rechazó la aplicación de daños punitivos por no encontrar conducta dolosa o de indiferencia manifiesta por parte de la empresa aérea demandada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso concreto, el tribunal valoró que la afectación sufrida por los pasajeros surgía de las constancias del expediente y de reglas de experiencia. Consideró probado que el pasajero de mayor edad, además de sus limitaciones de salud propias de la edad, padece una afección ocular que agrava la situación de incomodidad y desasosiego derivada del cambio de clase y la separación de su acompañante durante el viaje.

La Cámara también analizó la situación del segundo pasajero, igualmente de edad avanzada, quien debió enfrentar molestias adicionales, aunque en menor grado, por la imposibilidad de viajar junto a su hermano, como habían planificado. La sentencia subrayó que la reparación del daño moral debe fijarse ponderando la índole de los padecimientos sufridos, sin relacionarlos necesariamente con el daño material.

En función de estos aspectos personales y fácticos, la Cámara decidió elevar la indemnización por daño moral a $500.000 para el pasajero de mayor edad y a $200.000 para su hermano. La resolución consideró que la respuesta de la empresa, aunque insatisfactoria, no constituyó una conducta lo suficientemente grave como para habilitar la aplicación de daños punitivos. El tribunal entendió que la compañía aérea no incurrió en una indiferencia o desidia extrema hacia los derechos de los consumidores, más allá del incumplimiento contractual probado.

El pasajero más perjudicado, con 85 años y antecedentes de salud, recibió una compensación de $500.000 por el cambio de clase y separación durante un viaje de larga distancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fallo de segunda instancia confirmó la condena al pago de la suma en euros y en moneda local, con la actualización de los montos reconocidos por daño moral. Asimismo, mantuvo el rechazo a la multa civil (daño punitivo), prevista en la legislación de defensa del consumidor para casos de especial gravedad. En cuanto a las costas del proceso, la Cámara dispuso que cada parte afrontara las propias en el trámite de alzada, en atención al resultado del recurso.

La resolución judicial puntualizó que, si bien el incumplimiento contractual configura un hecho reprochable, no todo incumplimiento justifica la imposición de una sanción ejemplar. Para que procedan los daños punitivos, se requiere un obrar particularmente censurable, doloso o con indiferencia manifiesta hacia los intereses ajenos, circunstancias que no se verificaron en el presente caso.

El caso pone de relieve los derechos de los consumidores en el ámbito del transporte aéreo internacional y el alcance de las obligaciones de las empresas prestadoras de servicios. La respuesta judicial se apoyó en la valoración de las circunstancias personales de los afectados y en la aplicación de criterios de razonabilidad para la determinación de los montos indemnizatorios.

El tribunal subrayó que la oferta de compensación económica de la aerolínea no exonera su responsabilidad ante daños probados en el expediente del pasajero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resolución también ilustra la importancia de los elementos probatorios y las presunciones admitidas por la ley al momento de acreditar el daño moral. La Cámara ponderó el impacto que el evento tuvo sobre la autonomía, el bienestar y la dignidad de las personas involucradas, en particular por tratarse de pasajeros de edad avanzada.

La controversia judicial se desarrolló a lo largo de más de dos años. La actuación de los tribunales involucró la revisión de la documentación aportada, la valoración de informes médicos y la interpretación de la normativa aplicable al servicio de transporte aéreo.

El fallo deja sentado que la mera oferta de una compensación económica por parte de la empresa, aun cuando resulte insuficiente, no constituye eximente de responsabilidad por los daños ocasionados, si estos se encuentran fehacientemente acreditados en el expediente.

La disputa judicial se extendió por más de dos años, evaluando informes médicos, documentación y la normativa aplicable al transporte aéreo internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de la Cámara Civil y Comercial Federal resalta la función resarcitoria de la indemnización por daño moral, orientada a mitigar el sufrimiento padecido por los consumidores en situaciones de incumplimiento contractual. También delimita el alcance y las condiciones para la aplicación de sanciones agravadas, como los daños punitivos, reservados a supuestos de mayor gravedad.

La experiencia de los demandantes, ambos de edad avanzada y con problemas de salud, resultó un factor determinante en la decisión final del tribunal. La separación forzada durante un viaje de placer contratado en condiciones superiores, sumada a la falta de explicaciones satisfactorias por parte de la empresa, constituyó la base de la indemnización otorgada.

El expediente contribuye a la jurisprudencia argentina en materia de defensa de los derechos de los consumidores, en especial de personas mayores, en el contexto de la contratación de servicios internacionales. El fallo reitera la obligación de las empresas de transporte de brindar un trato adecuado, transparente y respetuoso a sus pasajeros.

La Cámara ponderó la importancia de proteger los derechos de los consumidores en el ámbito del transporte aéreo, con especial atención a personas mayores y vulnerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resolución también señala que la ley argentina contempla mecanismos específicos para la tutela de los derechos de los usuarios, incluso frente a empresas extranjeras que operan en el país. La intervención de la Justicia federal permitió canalizar el reclamo en los términos previstos por la legislación local.

El caso exhibe la interacción entre normativas nacionales y extranjeras en el ámbito del transporte aéreo, y la forma en que los jueces argentinos resuelven los conflictos vinculados a prestaciones contractuales internacionales, priorizando la protección efectiva de los consumidores domiciliados en el país.

La sentencia circunscribió su alcance a los hechos probados y a los parámetros legales vigentes, sin extenderse a consideraciones generales sobre el funcionamiento del sector aéreo ni sobre la actuación de la compañía involucrada en otros casos.

El fallo constituye un precedente relevante en la jurisprudencia argentina para la defensa de usuarios de servicios internacionales frente a incumplimientos contractuales. (Foto de archivo: REUTERS/David 'Dee' Delgado)

El proceso judicial incluyó la revisión de pruebas documentales, testimonios y fundamentos médicos presentados por la parte demandante, así como las respuestas y ofertas de compensación formuladas por la empresa demandada en las distintas etapas del litigio.

La resolución definitiva de la Cámara Civil y Comercial Federal constituye un precedente relevante en materia de responsabilidad por incumplimiento contractual en el transporte aéreo, especialmente cuando se trata de pasajeros adultos mayores o con condiciones particulares de salud.