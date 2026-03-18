Judiciales

Sueños Compartidos: Mauricio Macri declaró que Alberto Fernández lo presionó para que le gire fondos a las Madres

El expresidente se presentó como testigo en el juicio contra Julio De Vido, los hermanos Schoklender y otros exfuncionarios. “Cobraron bastante más del doble de lo que habían ejecutado”, aseguró ante los jueces

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Así fue el ingreso de Mauricio Macri a Comodoro Py

Convocado como testigo al juicio de Sueños Compartidos, Mauricio Macri declaró este miércoles que, mientras era jefe de Gobierno porteño, Alberto Fernández lo presionó para que liberara fondos públicos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

El expresidente se sentó ante el Tribunal Oral Federal N° 5, que juzga en Comodoro Py al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, a los hermanos Pablo y Sergio Schocklender y a otros exfuncionarios por el presunto delito de administración fraudulenta a través de la construcción de viviendas sociales.

Respondió todas las preguntas que le hicieron bajo juramento de decir la verdad, en una declaración que no duró más de 20 minutos.

Mauricio Macri saluda desde su
Mauricio Macri saluda desde su camioneta tras su paso por Comodoro Py. Fotografía: Maximiliano Luna

“Apenas asumimos -en 2007- recuerdo un llamado de Alberto Fernández intimándome a que paguemos más certificados a Sueños Compartidos”, explicó Macri. En ese momento, su sucesor en el sillón de Rivadavia era el jefe de Gabinete de ministros de Cristina Fernández de Kirchner.

Los certificados a los que hizo referencia son una suerte de comprobantes de avance de obra que deben presentarse antes de aprobar nuevos giros de fondos públicos.

A continuación, el exmandatario agregó: “Bullrich (Esteban, entonces ministro de Acción Social porteño) me dijo que no podíamos seguir pagando porque habían cobrado bastante más del doble de lo que habían ejecutado”.

Mauricio Macri declara en Comodoro
Mauricio Macri declara en Comodoro Py (Maximiliano Luna)

Macri calificó como “bastante traumático” el trato con la Fundación, porque “siempre había problemas de cumplimientos para terminar los contratos de Sueños Compartidos”.

Recordó que las obras realizadas con el plan Sueños Compartidos se llevaron adelante en un predio lindero al barrio Los Piletones, donde está la Fundación Margarita Barrientos.

El expresidente también rememoró un episodio en el que Hebe de Bonafini y “otras mujeres fueron a la Catedral y armaron un desquicio, llamaron al Obispado diciendo que era un desastre. Finalmente, Bullrich no aceptó pagar y esa discusión continuó con la ministra Vidal (María Eugenia)”.

Tras finalizar su declaración, Mauricio Macri salió de Comodoro Py desde el acceso del subsuelo, donde lo esperaron su camioneta y su custodia. Se retiró sin hacer declaraciones a la prensa; apenas bajó la ventanilla del vehículo para saludar.

La causa

En el juicio de Sueños Compartidos se debate si entre 2005 y 2011 existió un desvío de más de 206 millones de pesos del Estado que debían destinarse a la construcción de viviendas sociales.

Ese monto equivale a un 23% de los 748 millones de pesos que transfirió para las obras la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, que estaba a cargo de José López, otro de los principales acusados.

Sergio Schoklender, ex apoderado de
Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación, y la madre de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini

En suma, las obras habrían sido adjudicadas directa e irregularmente a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, según sostiene la acusación que encabeza el fiscal general Diego Velasco.

Además de los ya mencionados, completan el banquillo el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, el expresidente del Instituto de la Vivienda de Santiago del Estero Daniel Nasif, la exfuncionaria provincial de Santiago del Estero Silvia Nasif y los exfuncionarios de Planificación Federal Carlos Castellano y Claudio Freidin.

Este martes empezó la ronda de testigos. En total, la Fiscalía solicitó la citación de 92 personas: la Unidad de Información Financiera (UIF), como querellante, convocó a otras 17 y, por parte de las defensas de los Schoklender, pidieron el testimonio de otras 120.

Muchos aportarán su testimonio por escrito: así lo anunciaron, por ejemplo, el diputado Miguel Ángel Pichetto y los exgobernadores y actuales senadores Gerardo Zamora y Jorge Milton Capitanich.

Sergio Massa, otro dirigente que declarará sobre su época de intendente de Tigre, está citado a presentarse el 25 de marzo ante los jueces Adriana Palliotti -presidenta del TOF N° 5-, Daniel Obligado y Adrián Grünberg.

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