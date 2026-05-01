Judiciales

Sueños Compartidos: Maurice Closs declaró que Nación ponía como condición para pagar las obras que fueran ejecutadas por la Fundación Madres

El exgobernador de Misiones explicó que las familias beneficiarias participaron en la autoconstrucción de viviendas

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Maurice Closs
Maurice Closs

El exgobernador de Misiones, Maurice Closs, declaró como testigo en el juicio oral por la causa “Sueños Compartidos”, que investiga el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El Tribunal Oral Federal 5 lo convocó para esta semana a pedido de la defensa de Pablo Shocklender.

Closs destacó que las obras previstas en su provincia se terminaron en tiempo y forma. Explicó que todo el dinero era aportado por el gobierno nacional, y que los fondos se transferían a la Fundación inmediatamente después de generar los certificados de obra.

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Ante la consulta de la fiscalía, el exmandatario admitió que el Estado nacional enviaba los recursos con la condición de que el convenio de construcción de viviendas fuese ejecutado por Madres de Plaza de Mayo.

Consultado sobre las características del plan, precisó que las familias adjudicatarias participaban en el proceso de autoconstrucción, lo que arrojaba un valor del metro cuadrado inferior al de otros planes. Indicó que el programa de viviendas de la fundación utilizaba sistemas de construcción a través de cooperativas, que en términos de metros cuadrados representó el 1% de la ejecución del plan de toda la Argentina.

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Graciela Camaño
Graciela Camaño

También fue convocada como testigo la exdiputada nacional Graciela Camaño, quien recordó que cuando surgió la denuncia por las supuestas irregularidades en el proyecto “Sueños Compartidos”, desde la comisión de Asuntos Constitucionales citaron a declarar a Sergio Schoklender.

Explicó que esa audiencia tuvo un objetivo político, que se realizó a puertas cerradas por su característica reservada y sostuvo que la justicia tiene en su poder la versión taquigráfica de todo lo que se dijo en ese encuentro.

En el juicio oral por “Sueños Compartidos” están acusados los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López.

Otros testigos

En la audiencia pasada, el exintendente de Ezeiza, Alejandro Granados, coincidió con Closs en que Nación giró los fondos a una cuenta especial de la municipalidad. Detalló que en su caso primero recibió un anticipo, pero que no lo usó hasta que la contratista de la fundación inició los trabajos.

Además, describió que cuando la Fundación abandonó las obras, puso al frente al personal técnico de la municipalidad, y las viviendas se terminaron con los doscientos obreros que se quedaron trabajando hasta que estuvieron listas para habitar.

Otro de los testigos fue Mauricio Macri, quien recordó que mientras era jefe de Gobierno porteño recibió presiones del entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para que liberara fondos públicos a favor de la Fundación.

El expresidente de Cambiemos señaló que no autorizaron nuevos desembolsos porque durante la gestión anterior a la suya, a cargo de Aníbal Ibarra, ya se habían realizado pagos por encima de lo ejecutado.

Sergio Massa, sentado ante el TOF N° 5 para su testimonial en la causa Sueños Compartidos
Sergio Massa, sentado ante el TOF N° 5 para su testimonial en la causa Sueños Compartidos

Por su parte, Sergio Massa reconoció que hubo incumplimientos que obligaron al municipio de Tigre a hacerse cargo de las obras que la fundación no terminó. Defendió el proyecto por su misión social porque consideró que muchos vecinos podían pasar de vivir en casas de chapa con piso de tierra a tener un departamento.

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