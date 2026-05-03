Judiciales

Dos nuevos testigos declararán en la causa sobre el patrimonio de Manuel Adorni

Este lunes debe presentarse en Comodoro Py el contratista Matías Tabar, quien refaccionó la casa de fin de semana del jefe de Gabinete en el country Indio Cuá. El miércoles está citado uno de los hijos de las jubiladas acreedoras

Guardar
diputados sesion adorni gabinete adorni
Manuel Adorni, jefe de Gabinete, ante la Cámara de Diputados

La causa judicial donde se investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reactivará esta semana con más declaraciones testimoniales. Este lunes está citado a declarar Matías Tabar, el contratista que estuvo a cargo de las refacciones de la casa que el funcionario y su familia tienen en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

El testigo deberá presentarse a las 11 ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien está al frente del caso junto al juez Ariel Lijo.

PUBLICIDAD

Tabar es uno de los socios del grupo Alta Arquitectura. La Justicia busca saber si Adorni pagó por renovar la casa de fin de semana que compró a fines de 2024, y cuánto dinero le demandó. Es una cifra que aún no está computada entre las sumas y restas que hacen los investigadores para esclarecer si el crecimiento en el nivel de vida del funcionario se puede justificar con su sueldo y sus ahorros declarados ante la Oficina Anticorrupción.

En sus últimas apariciones en el Congreso Nacional y en una entrevista brindada a El Observador, el jefe de Gabinete aseguró que no se enriqueció ilegalmente y dijo que puede justificar los más de 100.000 dólares que ya gastó y otros 335.000 dólares que tiene que pagar antes de noviembre, solamente en propiedades.

PUBLICIDAD

El miércoles pasará por Comodoro Py otro testigo: Leandro Miano, hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas a las que Adorni le debe dinero.

Claudia Sbabo - Comodoro PY
Claudia Sbabo, una de las jubiladas acreedoras de Manuel Adorni. Fotografía: Maximiliano Luna

Miano además es socio de Pablo Martín Feijoo, hijo de la segunda jubilada acreedora y gestor de la compraventa del departamento en el que vive el jefe de Gabinete en el barrio porteño de Caballito.

El fiscal Pollicita citó a Miano con la advertencia de que debe presentar su celular, facturas, comprobantes, tickets y cualquier documento vinculado al pago de expensas y a las refacciones del departamento de Caballito.

La casa de Indio Cuá

Esta propiedad se escrituró el mismo día en el que Adorni recibió un préstamo de dos mujeres policías por 100.000 dólares, en noviembre de 2024.

Manuel Adorni en el Country Indio Cuá Golf Club Exaltación de la Cruz
La fachada de la propiedad del jefe de Gabinete en Exaltación de la Cruz

La operación fue la siguiente: el funcionario hipotecó su departamento de Parque Chacabuco a cambio de ese dinero, con la promesa de devolverlo en dos años, con un interés anual del 11% que se fue devengando en cuotas mensuales de entre 900 y 600 dólares.

De esos 100.000 dólares que le dieron las agentes de la Policía Federal Argentina, Adorni ya devolvió 30.000.

Como tasa de ingreso, en Indió Cuá, el jefe de Gabinete tuvo que pagar otros 5.000 dólares, además de los 120.000 que costó la casa en sí. Juan Ernesto Cosentino, quien le vendió la propiedad al funcionario, declaró en Comodoro Py como testigo y ratificó estas cifras.

El ministro coordinador también desembolsó otra cifra cercana a los 5.000 dólares para pagar los honorarios de la escribana Adriana Nechevenko, quien escrituró la casa.

La causa

La investigación que conduce el fiscal Pollicita avanzará también en el panorama patrimonial en general de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

Asunción de Javier Milei - Entrada de invitados al Congreso
Bettina Angeletti y Manuel Adorni. Foto: Nicolás Stulberg

Para analizar al detalle todos los gastos, deudas, ingresos y posesiones del matrimonio, el acusador público solicitó la colaboración de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo contable del Ministerio Público Fiscal.

Mientras tanto, siguen bajo la lupa los vuelos por el mundo del funcionario y su familia. En el expediente hay documentados al menos siete viajes al exterior y diez dentro del país -ya sea juntos o por separado-.

Entre los destinos fuera del territorio nacional aparecen: Punta Cana, Cancún, Punta del Este, Montevideo, Río de Janeiro y Nueva York.

Temas Relacionados

Manuel AdorniEnriquecimiento ilícitoIndio CuaExaltación de la CruzMatias TabarLeandro Mianoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos fiscales pujan en Comodoro Py para investigar irregularidades en los subsidios a los colectivos

Hay dos causas abiertas en tribunales. Sospechan que se declaran distancias mayores de las que realmente viajan los pasajeros. Denunciaron a empresas, cámaras del sector y funcionarios públicos

Dos fiscales pujan en Comodoro Py para investigar irregularidades en los subsidios a los colectivos

Volvía de Miami y denunció que le robaron el celular al embarcar: reclamó el seguro, pero la Justicia rechazó la demanda

Al analizar la presentación contra el fabricante del teléfono y la aseguradora, los jueces desestimaron el planteo e impusieron las costas a la demandante. Los detalles de un fallo que la dejó sin el aparato y obligada a afrontar los gastos del juicio

Volvía de Miami y denunció que le robaron el celular al embarcar: reclamó el seguro, pero la Justicia rechazó la demanda

Fue declarado deudor “irrecuperable” por un crédito que no pidió: la Justicia condenó al banco en un caso de robo de identidad

Pasó de ser un cliente cumplidor a figurar como un moroso sin salida por una suplantación de identidad. Tras reclamos ignorados, la Justicia hizo lugar a su demanda, aunque redujo la indemnización original

Fue declarado deudor “irrecuperable” por un crédito que no pidió: la Justicia condenó al banco en un caso de robo de identidad

Estuvieron 210 horas sin luz en tres años y la Justicia condenó a la empresa de energía a pagar una compensación

Vecinos de Florencio Varela padecieron decenas de jornadas a oscuras entre 2018 y 2021. La empresa alegó que el congelamiento de tarifas y razones de “fuerza mayor” le impedían garantizar la prestación del servicio. Por qué los jueces rechazaron estos argumentos y decidieron aplicar una sanción adicional

Estuvieron 210 horas sin luz en tres años y la Justicia condenó a la empresa de energía a pagar una compensación

Giuseppe Busia, jefe anticorrupción de Italia: “La corrupción ya no usa valijas de dinero, hoy se oculta tras consultorías y sociedades pantalla”

En una entrevista exclusiva con Infobae, el presidente de la Autoridad Anticorrupción italiana pidió a Europa y América Latina resistir la tentación global de relajar los controles para atraer inversiones, analizó el modelo argentino de integridad corporativa y reclamó prudencia frente a la inteligencia artificial: “La administración debe gobernar los algoritmos, no a la inversa”

Giuseppe Busia, jefe anticorrupción de Italia: “La corrupción ya no usa valijas de dinero, hoy se oculta tras consultorías y sociedades pantalla”
DEPORTES
La reacción de Colapinto al enterarse de que subió un puesto en el GP de Miami y el mensaje para Messi

La reacción de Colapinto al enterarse de que subió un puesto en el GP de Miami y el mensaje para Messi

Así encontró Venus Williams su nueva pasión fuera de las canchas: diseño, salud y Met Gala

Franco Colapinto fue reclasificado séptimo en el GP de Miami de F1 por la sanción a Charles Leclerc: los motivos

Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1: terminó séptimo en el Gran Premio de Miami

El Inter de Lautaro Martínez se consagró campeón de la Serie A de Italia: la asistencia del argentino en el duelo decisivo

TELESHOW
La sorpresiva propuesta de Tyago Griffo cuando le preguntaron por el noviazgo de su expareja Rocío Robles con Adrián Suar

La sorpresiva propuesta de Tyago Griffo cuando le preguntaron por el noviazgo de su expareja Rocío Robles con Adrián Suar

La furia de Araceli González con Myriam Bunin por una entrevista con Flor Torrente: “Es un pensamiento retrógrado”

La angustia de Julián Weich por el cierre de su empresa después de 16 años: “No funciona más”

Darío Barassi compartió la divertida carta que le dejó su hija: “Querido padre, lo lamento, me voy”

Minimalista y con un guiño al Martín Fierro: el look de Juana Viale para su programa del domingo

INFOBAE AMÉRICA

Irán dijo que recibió la respuesta de Estados Unidos a su plan para terminar la guerra y rechazó discutir su programa nuclear

Irán dijo que recibió la respuesta de Estados Unidos a su plan para terminar la guerra y rechazó discutir su programa nuclear

Autoridades detectan a más de 850 dominicanos que intentaron viajar a Europa con identidad colombiana falsa

María Corina Machado exigió renovar el CNE “lo antes posible” y fijó condiciones para avanzar hacia elecciones en Venezuela

Trump anunció que Estados Unidos escoltará barcos fuera del estrecho de Ormuz: “Es un gesto humanitario”

El presidente de Israel realizará una visita histórica a Panamá y Costa Rica para fortalecer relaciones bilaterales