Juicio por la causa Cuadernos: el tribunal define si rechaza las nulidades y avanza hacia las indagatorias

El Tribunal Oral Federal 7 define si rechaza las nulidades y habilita el avance del juicio por la causa Cuadernos, que tiene a Cristina Kirchner y otros 85 imputados acusados de presuntos sobornos en la obra pública (RS Fotos)

Esta semana, el juicio oral por la denominada causa Cuadernos volvió a tomar impulso ante el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7), que ahora enfrenta una definición clave: resolver el bloque de cuestiones preliminares que durante casi un mes concentró los planteos de nulidad, prescripción, recusaciones y pedidos de sobreseimiento formulados por las defensas, mientras que la fiscalía solicitó expresamente que se rechacen esas objeciones y se continúe con el proceso en el que son juzgados 86 imputados. Este martes, tras deliberar, los jueces comenzarán a delinear el futuro del proceso.

Se trata de uno de los expedientes considerados más relevantes por presunta corrupción en la obra pública, tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y reúne a 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos choferes, entre ellos Oscar Centeno, autor de las anotaciones que dieron origen a la investigación. Según la acusación, entre 2003 y 2015 habría funcionado una asociación ilícita destinada a recaudar sobornos de empresas de la construcción, energía y transporte a cambio de contratos estatales.

Antes de avanzar hacia las indagatorias y la producción de prueba, los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero deberán pronunciarse sobre la validez estructural del proceso y definir si corresponde rechazar o admitir alguno de los planteos defensivos.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero deberán resolver los planteos de nulidad y definir si el juicio por la causa Cuadernos avanza hacia las indagatorias de los 86 imputados (Fotografía: RS Fotos)

El juicio por la causa Cuadernos, en rigor, se puso en marcha el 6 de noviembre pasado, en una audiencia inaugural transmitida en directo y bajo modalidad virtual, en la que comenzó la lectura de los requerimientos de elevación a juicio elaborados durante la instrucción. En esa primera jornada se detallaron las imputaciones contra la ex mandataria, los exfuncionarios Julio de Vido y Roberto Baratta, entre otros acusados, en un esquema de audiencias abiertas por Zoom con comparecencia obligatoria ante cámara de todos los imputados.

Ya en el inicio de la etapa de cuestiones preliminares, tras la feria judicial, la defensa de la jefa de Estado encabezada por Carlos Beraldi pidió la nulidad total de lo actuado al sostener que el expediente estaría viciado por un supuesto “engaño de origen” en la asignación del juzgado y por una presunta “estafa de los arrepentidos”, en alusión al régimen del imputado colaborador. En la misma línea, otros defensores cuestionaron la conexidad que permitió que la instrucción quedara en manos del fallecido juez Claudio Bonadio, denunciaron presiones sobre imputados y reclamaron el sobreseimiento de sus asistidos.

Entre los argumentos centrales se reactivaron objeciones sobre la constitucionalidad de la Ley del Arrepentido, la legitimidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante, la autenticidad y cadena de custodia de los escritos de Centeno y la existencia de una causa paralela que investiga supuestas irregularidades en torno a los manuscritos. También se reiteraron planteos vinculados al denominado forum shopping, es decir, la supuesta manipulación en la asignación del expediente.

Cristina Kirchner y su defensor, Carlos Beraldi

Frente a ese escenario, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal general Fabiana León, pidió rechazar todas las nulidades y avanzar con el debate. La funcionaria habló de una “retórica de parálisis” por parte de las defensas y reclamó una “litigación limpia”, al plantear que muchas de las objeciones ya fueron resueltas en instancias anteriores y que no existe “perjuicio concreto” que justifique invalidar el proceso en curso.

En la misma línea se expresó la UIF, cuyo representante señaló que “no existe ninguna nulidad que invalide este proceso” y que la causa “superó todas las instancias de control”. El organismo defendió su permanencia como querellante al remarcar que esa decisión quedó firme tras revisión judicial.

Uno de los episodios recientes fue el intento de la defensa del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime de apartar al juez Fernando Canero por “temor de parcialidad”, en razón de su intervención previa en otro juicio que terminó con condena contra el exfuncionario. El TOF 7 rechazó el planteo por “improcedente” y lo calificó como “ostensiblemente extemporáneo”, al considerar que se basaba en “conjeturas infundadas” y que la intervención anterior del magistrado no configura prejuzgamiento.

La fiscal Fabiana León, acusadora en el juicio de los Cuadernos de las coimas

La decisión que adopte el tribunal en esta etapa es determinante. Si los jueces desestiman los planteos preliminares, el juicio oral por la causa Cuadernos quedará habilitado para ingresar en la fase de declaraciones indagatorias de los acusados y, posteriormente, en la recepción de prueba testimonial y pericial. En cambio, si hicieran lugar -total o parcialmente- a alguna nulidad relevante, podrían excluir prueba, modificar el alcance de la acusación o impactar en la situación procesal de determinados imputados.

La fiscal León, por su parte, solicitó un cronograma para ordenar el desarrollo del juicio, con la intención de dotarlo de mayor celeridad. Hasta ahora, las audiencias se realizan de manera remota los días martes y jueves por la mañana. El presidente del tribunal, Méndez Signori, respondió que antes de delimitar un nuevo esquema pasarán a analizar los pedidos de las partes. Este martes será un día de definiciones.