Falseaban documentos para tramitar la visa a los EEUU y los condenaron a prisión

La denuncia fue presentada por la Embajada de Estados Unidos en Argentina luego de detectar un migrante con información falsa (imagen ilustrativa)

La Justicia condenó a tres integrantes de una organización responsable de la falsificación de certificados de matrimonio, manipulación de registros en bases de datos fiscales y la provisión de “acompañantes” que simulaban ser parejas de aspirantes en entrevistas personales para obtener visas de ingreso a los Estados Unidos y gestionar ciudadanías extranjeras.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata impuso penas de 5, 4 y 3 años de prisión a Miguel Ángel Segovia, Maximiliano Rodríguez y Hernán Verón, en un acuerdo de juicio abreviado en el cual defensa y fiscalía a cargo de Hernán Schapiro pactaron las condenas. La jueza María Gabriela López Iñíguez homologó el acuerdo que incluyó además el decomiso de dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y tres vehículos.

Hasta diez mil dólares el trámite

La banda operó entre junio de 2020 y abril de 2022 y desarrolló maniobras que incluían la elaboración de certificados de matrimonio apócrifos, el registro ficticio como trabajadores autónomos ante la AFIP, la confección de recibos de sueldo y resúmenes bancarios inventados, así como la presentación de acompañantes que se hacían pasar por parejas de los solicitantes en entrevistas ante las sedes diplomáticas.

El 30 de junio de 2021, el condenado Segovia dijo a una clienta: “Ya tengo el muchacho que va a ir contigo también a pedir tu visa. La semana que viene te lo presento, así ya se conocen. Vas a ir súper preparada a la entrevista. Estoy contento porque este muchacho es despierto, tiene mucha actitud”, según escuchas incorporadas a la causa penal.

En otra comunicación se le explicaba a un “cliente” que debía figurar como propietario de un inmueble. “Para la visa tenés que ser propietario. Eso es lo que yo te voy a hacer ser. Vas a ser propietario”, garantizaba el ahora condenado que además ofreció abrirle una cuenta bancaria. “Vas a ir como un empresario a presentarte, que ganás mucha plata”.

“Eso también te lo hago”, prometió uno de los acusados a otro que necesitaba acreditar fondos bancarios inexistentes, detalló además Fiscales.gob.ar. En otra conversación del 18 de enero de 2022 un condenado pidió un “modelo” de resumen de cuenta bancaria para presentar a nombre de una clienta en la Embajada de España.

Denuncia de EEUU

La investigación comenzó tras una denuncia presentada por la Embajada de Estados Unidos en Argentina en septiembre de 2020. Un migrante argentino interrogado en el aeropuerto JFK de Nueva York confesó haber recibido documentación falsa por parte de Segovia, a cambio de 10.000 dólares. La pesquisa, realizada por la fiscalía federal 1 de Lomas de Zamora a cargo de Sergio Mola, incluyó intervenciones telefónicas, análisis forenses y registros de cámaras de seguridad.

Las maniobras incluían el “reclutamiento de acompañantes” que se presentaban como parejas, la confección de títulos de propiedad ficticios y el armado de perfiles empresariales ante la AFIP. “Vos no te vas a ir como monotributista, vas a ir como autónomo, que es un escalón más alto”, se instruyó a otro de los clientes.

En abril de 2022 la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a los tres acusados, allanó la oficina de la firma Human Tours SRL, ubicada en el barrio porteño de Flores y viviendas particulares. Se secuestraron pasaportes, certificados de matrimonio en blanco, documentos de identidad y sellos apócrifos.

La denuncia se presentó tras interceptarse a un migrante argentino en Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sentencia dispuso el decomiso de más de 612 mil pesos y 10 mil dólares, así como de una contadora de billetes, teléfonos celulares, computadoras y tres vehículos: un Hyundai Veloster, un Volkswagen T-Cross y un Toyota Yaris. Fiscales.gob.ar detalló que la investigación judicial continúa por delitos vinculados a la falsificación de documentos y sellos, etapa en la que los condenados podrían enfrentar nuevas acusaciones.