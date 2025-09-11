Judiciales

Jorge Rial y Mauro Federico declararon ante el fiscal Stornelli por la denuncia de espionaje ilegal a Karina Milei

Los citaron como testigos y ratificaron que no revelarán sus fuentes. Entregaron un pendrive con los archivos donde se escucha la voz atribuida a la secretaria de la Presidencia, y quedaron bajo resguardo dentro de un sobre lacrado

Iago Vieyra

Por Iago Vieyra

Jorge Rial y Mauro Federico, conductores del streaming Carnaval

Los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico asistieron este jueves a los tribunales federales de Retiro para declarar como testigos en la causa que inició el Gobierno a partir de la filtración de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Respondieron preguntas del fiscal Carlos Stornelli, que instruye la causa, y se comprometieron a aportar todos los archivos reproducidos al aire.

También hubo una tercera testimonial: la del productor y socio del streaming Carnaval, Guido Valeri.

En la causa ya se incorporaron los tres audios clandestinos con la voz de la hermana del presidente. Los primeros dos fueron reproducidos en Carnaval, mientras que el último se reveló en el programa uruguayo Dopamina, luego de que el juez en lo Civil y Comercial Alejandro Patricio Maraniello prohibiera la difusión de nuevas escuchas.

El dispositivo que contiene los archivos se resguardó de la forma más analógica posible: lo pusieron en un sobre lacrado, que se selló en presencia de las partes.

El análisis de los audios es una de las medidas centrales que tendrá el expediente, que se disparó a partir de la denuncia del Ministerio de Seguridad en la que advirtieron sobre una posible operación de inteligencia.

Difundieron audios de Karina Milei tras el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

El principal apuntado por las filtraciones es el abogado y empresario Franco Bindi, pareja de la diputada nacional Marcela Pagano. El Ejecutivo también mencionó a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Según la denuncia, la difusión de los audios busca “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”.

En el documento, el Ministerio también había solicitado “medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas”, además de allanamientos en las oficinas del canal de streaming Carnaval, en los domicilios de su dueño y los periodistas, y el secuestro del equipamiento técnico con el que funciona el medio de comunicación.

La postura de Stornelli

Cuando pidió al juez federal Julián Ercolini avanzar con la investigación de la denuncia, el fiscal Stornelli descartó las pretensiones del Ejecutivo: “No se podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad”, dictaminó.

Y agregó: “Esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente”.

Lo mismo ratificó el fiscal este jueves, que si bien consultó en ambas testimoniales por la procedencia de los audios, no ahondó una vez que Jorge Rial y Mauro Federico invocaron su derecho a resguardar el secreto de la fuente.

Mauro Federico y Jorge Rial expusieron en la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados

En diálogo con este medio, Federico se mostró aliviado con que la Justicia los haya corrido del lugar donde la denuncia los colocaba. “No somos imputados, como pedía la denuncia presentada por la ministra Patricia Bullrich”, resaltó.

“Colaboramos en todo lo que esté a nuestro alcance para determinar si esta denuncia tiene algún asidero o no”, continuó el periodista, quien además indicó que aportará al fiscal Stornelli los 50 audios que ya le entregó al fiscal Franco Picardi, también en un pendrive, en el marco de la causa que investiga el presunto circuito de coimas entre la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina.

Respecto de los audios atribuidos a la hermana del presidente, Mauro Federico explicó que no conoce más que el contenido reproducido, y agregó: “Nosotros sabemos que son de Karina Milei y dónde se grabaron porque lo confirmó Manuel Adorni la noche del viernes en que se emitieron, y el tercero lo confirmó Martín Menem, que reconoció la conversación”.

El fiscal federal Carlos Stornelli está a cargo de la investigación (Foto: Nicolás Stulberg)

En efecto, el vocero presidencial mencionó que los audios que produjo Carnaval se habrían grabado en Casa Rosada, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados atribuyó la voz de la secretaria general a una reunión dentro del Congreso Nacional.

Por su parte, luego de una breve declaración en la fiscalía, Jorge Rial se limitó a comentar que no estuvo presente el día en el que se revelaron los audios de Karina Milei. “Yo no tuve acceso (a los audios, previo a su publicación) ni le di difusión”, se excusó.

