Causa AFA: pilotos de helicóptero dijeron que fueron a la quinta de Pilar pero sin pasajeros

La quinta de Pilar propiedad de supuestos testaferros de dirigentes de AFA tiene helipuerto propio (foto Gaston Taylor)

Dos pilotos de un helicóptero que hizo reiterados vuelos a la casaquinta de Pilar, investigada por pertenecer a supuestos testaferros de autoridades de la AFA, declararon que fueron entrenamientos sin pasajeros y que no podrían reconocer a nadie del comité ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino.

Ambos tripularon un helicóptero que aterrizó en el helipuerto de la quinta de Villa Rosa, Pilar, propiedad de la sociedad Real Central de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, imputados e investigados como supuestos testaferros, en una causa a cargo del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky.

Según explicaron a Infobae fuentes judiciales, se presentaron en persona en el juzgado en lo penal económico 10 para declarar bajo juramento de verdad como testigos, pero no aportaron nada significativo al caso y dijeron no recordar nunca a quienes llevan en sus viajes.

“Me olvidé completamente”

Cuando se preguntó a uno de los pilotos el motivo por el cual no se consignaron los datos de los pasajeros en aquellos vuelos respondió: “Si no se consignaron pasajeros fue porque no había pasajeros”.

Tampoco aportó datos referidos a integrantes del comité ejecutivo de AFA y dijo que no podría reconocerlos ni en fotografías como eventuales personas transportadas y que en líneas generales le “costaría reconocer” a sus pasajeros.

“Me olvidé completamente. No tenemos intervención con los pasajeros”, remató.

En la misma sintonía el otro piloto explicó que si viera por la calle a pasajeros que transportó no los reconocería. En el caso puntual bajo investigación dijo que “fueron vuelos de entrenamiento”.

“No conozco a ninguno de los nombrados”, concluyó sobre los dirigentes de AFA.

Se demora decisión sobre futuro del caso

El fiscal general de San Martín Alberto Gentili pidió hoy esperar hasta febrero para resolver un conflicto sobre qué juez seguirá con la causa. Lo planteó la defensa de Luciano Pantano y reclamó la inhibitoria del juez Aguinsky para que la investigación pase al juzgado federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay, con jurisdicción geográfica en Pilar, donde está la quinta y otras propiedades bajo investigación.

El juez González Charvay aceptó el planteo, le pidió a Aguinsky que se inhiba pero este último magistrado se negó porque ante la prueba que ya hay en el expediente considera que el “epicentro” de la investigación está en la AFA, por una posible defraudación a a sus asociados y que su sede está en la ciudad de Buenos Aires.

Al dictaminar de manera previa a que decida sobre el tema la Cámara Federal de San Martín, Gentili pidió esperar el fin de la feria judicial de verano “no solo porque el tema de discusión no es susceptible de ser decidido de modo apriorístico sino también por la necesidad de que sea observado el principio que sienta que los casos judiciales deben ser resueltos y decididos tomando en consideración la situación que se verifica al momento de la sentencia sin perjuicio de la existente al tiempo de su promoción o trámite”.

La casa de Pilar bajo la lupa de la justicia

El conflicto entre los dos jueces por el destino de la causa penal “no puede ni debe ser objeto de un tratamiento bajo el prisma de un excesivo rigor formal” y por eso una vez transcurrida la feria judicial de verano, deberá solicitarse al juez Aguinsky que envié la causa para evaluar el tema o bien “si ello no fuere posible (por poner en riesgo el éxito de las medidas de investigación en curso) una amplia certificación del objeto procesal del caso, de la totalidad de las medidas de prueba ordenadas y practicadas y del estado actual del proceso”.

Esto debería incluir “la nómina de personas físicas o jurídicas imputadas, las eventuales relaciones de conexidad que el caso guarde con otros casos judiciales y todo otro dato que se entienda de interés”, señaló en el dictamen al que accedió Infobae. Una vez que se tenga toda esa información, la fiscalía pidió un plazo razonable para examinar la cuestión y fijar postura.

La Cámara de Apelaciones de San Martín había habilitado la feria de enero y dado vista al fiscal, así que ahora quedó en condiciones de resolver si acepta la postura de Gentili para esperar a febrero o toma otra decisión.

Mientras tanto el juez Aguinsky avanza con medidas de prueba. Para el martes próximo citó a un contador que firmó una certificación de origen de fondos lícitos para justificar la compra de un Porsche valuado en 500 millones de pesos. La autenticidad de ese documento está bajo investigación porque figuraba que el dinero salió de una cuenta en un banco de Santa Fe que no tenía ese monto al momento de la operación.