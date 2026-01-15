Judiciales

La Justicia Federal dictó tres cautelares y obligó a una prepaga a cubrir tratamientos críticos

Las resoluciones incluyeron un medicamento oncológico rechazado, una paciente con esclerosis múltiple y una adolescente que debía ser operada

Guardar
La Justicia Federal ordenó en
La Justicia Federal ordenó en los últimos días a una prepaga garantizar cobertura médica integral en tres casos de alta complejidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Justicia Federal dictó en los últimos días tres medidas cautelares contra una empresa de medicina prepaga, a la que ordenó garantizar “cobertura médica integral y urgente” en casos que involucran un tratamiento oncológico de alta complejidad, una paciente con esclerosis múltiple y una adolescente que debe ser operada por una grave malformación torácica con compromiso cardíaco.

Las resoluciones fueron adoptadas por el juez federal en lo Civil y Comercial Patricio Maraniello, en el marco de diferentes recursos de amparo. En los tres expedientes, el magistrado reiteró un criterio jurisprudencial ya consolidado en los tribunales: cuando está en juego el derecho a la salud, debe prevalecer la indicación médica por sobre las decisiones administrativas o económicas de las prestadoras.

Uno de los fallos tuvo como eje a una paciente con cáncer colorrectal metastásico en estadio IV, a quien su médico le indicó el medicamento "Fruquintinib" como quinta línea de tratamiento, luego de que estudios recientes evidenciaran la progresión de la enfermedad. Pese a la prescripción, la prepaga había rechazado la cobertura del fármaco.

En su resolución, el juez ordenó a la entidad de salud proveer de manera inmediata y al 100% el medicamento indicado, al estimar que la negativa carecía de sustento médico. Para resolver de esa forma, el juez valoró especialmente el dictamen del Cuerpo Médico Forense, que consideró que la indicación era “válida y acorde a la evidencia disponible” para el estadio de la enfermedad que atravesaba la paciente en cuestión.

Maraniello advirtió además que cualquier dilación en el acceso al tratamiento podía comprometer en términos graves la salud y la expectativa de vida de la amparista, lo que volvía procedente la tutela urgente solicitada. En ese contexto fue que sostuvo que las controversias administrativas sobre coberturas no pueden anteponerse al “derecho fundamental a la salud” cuando existe una prescripción profesional fundada.

El segundo caso analizado por el juzgado benefició a una mujer de 46 años diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad neurodegenerativa progresiva e incurable, incluida dentro del listado oficial de “enfermedades poco frecuentes”. La afiliada había sido medicada durante años con Dimetilfumarato (Tecfidera), en una marca específica indicada por su neurólogo tratante.

Sin embargo, la prepaga dispuso el reemplazo del medicamento por otros productos equivalentes, lo que derivó -según se tuvo por acreditado en el expediente- en una serie de efectos adversos severos, entre ellos hemorragias oculares. Ante esa situación, el juez ordenó a la demandada cubrir el 100% del medicamento prescripto, en la marca indicada, y abstenerse de imponer sustituciones contrarias al criterio médico.

En su resolución, el juez federal señaló que no era procedente forzar cambios de drogas cuando estos generan riesgos concretos para el paciente y se apartan de la indicación del profesional a cargo del tratamiento. También destacó que, tratándose de una enfermedad crónica y progresiva, la continuidad terapéutica resulta un factor central para evitar retrocesos en la evolución clínica.

El tercer expediente, en tanto, involucró a una adolescente de 14 años diagnosticada con una malformación esterno-condro-costal, una patología que le provoca compresión cardíaca y que requiere una cirugía toracoscópica compleja. La intervención ya había sido programada, pero debió ser suspendida porque la entidad de salud no había entregado los insumos quirúrgicos necesarios.

Ante ese escenario, el magistrado ordenó a la prepaga la cobertura inmediata del 100% de los materiales requeridos para la cirugía, y subrayó que la demora en la provisión implicaba “un riesgo cierto” para la salud de la menor. En el fallo, el magistrado remarcó que, al tratarse de una adolescente con discapacidad, correspondía aplicar una protección reforzada de sus derechos, conforme la legislación vigente y los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional.

En ese sentido, recordó que el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes impone a los prestadores una obligación particularmente estricta, y que las demoras injustificadas en tratamientos o intervenciones médicas pueden constituir una vulneración grave de derechos fundamentales.

Las tres decisiones judiciales hicieron hincapié en que el Programa Médico Obligatorio (PMO) establece “un piso mínimo” de prestaciones a cargo de las entidades de salud, que no puede ser utilizado como un límite rígido ante necesidades del paciente que exijan una mayor cobertura.

Temas Relacionados

Justicia FederalDerecho a la SaludMedicina prepagaAmparo de SaludMedidas CautelaresCobertura MédicaDiscapacidadPMO

Últimas Noticias

Más del 80% de los investigados por delitos con armas de fuego no tiene los papeles en regla

Un informe de la UFIARM revela el descontrol registral que alimenta el mercado negro. En las consultas directas entre fiscales, la irregularidad trepa al 93% y preocupa el uso de “testaferros” para desviar armamento

Más del 80% de los

Causa $LIBRA: la Cámara Federal ordenó acelerar la investigación y aumentar el embargo a los imputados

Confirmaron una resolución del juez Marcelo Martínez De Giorgi que había liberado los bienes de Hayden Davis, el creador de la criptomoneda, pero advirtieron que el monto retenido actualmente es insuficiente

Causa $LIBRA: la Cámara Federal

La Cámara Federal porteña ordenó que el juez resuelva el pedido de extradición de Nicolás Maduro a la Argentina

El Tribunal de Apelaciones instruyó al juez a cargo de la causa por delitos de lesa humanidad contra el dictador venezolano para que decida sobre un planteo de la querella y la fiscalía

La Cámara Federal porteña ordenó

El juez Salmain se quedó sin vacaciones en Europa: no podrá salir del país mientras siga investigado por corrupción

El titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario pretendía irse casi un mes a España e Italia. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó su pedido para que flexibilicen las restricciones que le impusieron al procesarlo y ordenar su detención

El juez Salmain se quedó

La mansión de Pilar: la Fiscalía pidió investigar una presunta red financiera internacional vinculada a la AFA

El fiscal requirió al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky medidas de prueba vinculadas a intermediarios en el exterior en base a una ampliación de denuncia

La mansión de Pilar: la
DEPORTES
Arturo Vidal participó de un

Arturo Vidal participó de un juego viral y se consideró el volante “más completo” de la historia: su reacción al ver a de De Paul

Nutrición y recuperación extrema: el método de la leyenda del surf Kelly Slater para competir más allá de los 50 años

Convirtió dos goles, fue el héroe del Betis en la Copa del Rey y suena como refuerzo de Boca: la frase que ilusionó a los hinchas

El vaticinio de una histórica figura de la Fórmula 1 que ilusionó a los fanáticos de Alpine y de Colapinto

200.000 dólares y juveniles “reclutados”: una ex figura de la NBA quedó implicada en una causa por arreglo de partidos

TELESHOW
El paseo de Alexis Mac

El paseo de Alexis Mac Allister y Ailén Cova con su hija Alaia por las calles de Liverpool: “Qué papi canchero”

El polémico comentario de Maxi López sobre Florencia de la V que causó indignación en las redes

Allanaron la casa de la ex pareja de Romina Gaetani en la causa por violencia de género: buscaban un arma

Graciela Alfano se postuló para conducir MasterChef en lugar de Wanda Nara: “Vamos a levantar el rating”

El apagón masivo también afectó en vivo a Canal 13, Telefe y América TV

INFOBAE AMÉRICA

Las sorprendentes conexiones entre los

Las sorprendentes conexiones entre los puentes Einstein-Rosen y la ciencia ficción moderna

Un sensor basado en el sudor podría ayudar a mejorar la calidad del sueño, según un estudio

CEPA cierra mañana la convocatoria para construcción y equipamiento del Aeropuerto del Pacífico

Etiopía acusó a Eritrea de enviar más de 56.000 rondas de munición a rebeldes locales

Estados Unidos y Taiwán sellaron un acuerdo que reduce aranceles y aumenta la inversión en semiconductores