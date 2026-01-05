Judiciales

Quedó firme una sanción por el ingreso irregular al país de dos menores ucranianos en un vuelo internacional

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la multa impuesta por la autoridad migratoria a una aerolínea extranjera y al comandante del vuelo, al considerar que el reclamo judicial no cumplió con las condiciones de admisibilidad vigentes al momento de su presentación

Guardar
La sanción quedó firme tras
La sanción quedó firme tras la resolución de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que declaró inadmisible el recurso judicial y mantuvo la multa aplicada por Migraciones por el ingreso al país de dos menores ucranianos sin la documentación exigida

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una sanción económica aplicada por la Dirección Nacional de Migraciones (DGM) contra una aerolínea extranjera y el comandante de uno de sus vuelos por haber transportado a la Argentina a dos menores de nacionalidad ucraniana sin la documentación migratoria exigida para su ingreso al país.

La decisión fue adoptada por la Sala II de ese tribunal de alzada, que declaró inadmisible el recurso judicial presentado por la compañía aérea para impugnar la multa en su contra, al considerar que no cumplió con el requisito legal del pago previo de la sanción antes de acudir a la Justicia, tal como lo establecía la normativa vigente al momento de interponer la demanda.

El caso se originó a partir de un control migratorio realizado el 2 de abril de 2018, cuando funcionarios de la DGM detectaron que dos menores ucranianos arribaron en un vuelo procedente de la ciudad de Frankfurt sin contar con las visas consulares requeridas. Según el acta labrada en el aeropuerto internacional de Ezeiza, los niños se presentaron con pasaportes de su nacionalidad, pero sin la documentación habilitante necesaria para ingresar al país.

Ante esa situación, la autoridad migratoria inició un sumario administrativo y aplicó dos multas de 524.757 pesos: una a la aerolínea en su carácter de transportista internacional y otra al comandante de la aeronave, por infracción a las obligaciones previstas en el artículo 38 de la Ley de Migraciones, que impone el deber de verificar la documentación de los pasajeros antes del embarque.

La sanción se originó por
La sanción se originó por el traslado a la Argentina de dos menores ucranianos sin la documentación migratoria exigida, infracción atribuida al transportista y al comandante del vuelo

De acuerdo con las actuaciones, los menores viajaban en el marco de un programa de adopción internacional llevado adelante por una organización no gubernamental, con el objetivo de permanecer temporalmente en la Argentina junto a sus futuras madres adoptivas. Durante el procedimiento, Migraciones dispuso su desembarco provisorio y autorizó el ingreso al país tras el pago de tasas administrativas, pero avanzó igualmente con la sanción contra el transportista y el piloto por haber permitido el traslado sin los requisitos migratorios completos.

La aerolínea cuestionó la validez del sumario administrativo y sostuvo que los menores no habían excedido el plazo de permanencia permitido por el convenio bilateral de supresión de visados entre la Argentina y Ucrania. También alegó deficiencias en la documentación incorporada al expediente y planteó la nulidad del acto sancionatorio.

En paralelo, la firma promovió un recurso judicial directo contra la resolución administrativa, sin efectuar el depósito previo del monto de la multa, y solicitó una medida cautelar para quedar eximida de ese requisito.

El fallo de primera instancia estuvo a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°2, en cabeza del juez Esteban Furnari, quien validó la postura de la aerolínea en tanto se apoyó en la reforma de la Ley 27.742, conocida como Ley Bases, que entre otros puntos modificó el régimen general de procedimientos administrativos y eliminó el requisito del pago previo de multas para habilitar el análisis del caso en el ámbito de la Justicia. Contra esa resolución, la Dirección Nacional de Migraciones presentó un recurso de apelación.

Elevado el expediente, la Cámara Federal revocó la decisión al considerar que la admisibilidad del recurso debía evaluarse conforme a la ley vigente al momento de su presentación, cuando el régimen migratorio exigía el pago previo de la multa como condición para habilitar la correspondiente revisión judicial.

El caso se inició tras
El caso se inició tras un control realizado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde Migraciones detectó el ingreso de los menores sin visas consulares (Gustavo Gavotti)

El tribunal recordó que la Corte Suprema ha reconocido la validez constitucional del principio de “solve et repete”, que implica el pago de la sanción para quedar habilitado al posterior reclamo. Esta modalidad deviene obligatoria, excepto que el infractor acredite que el desembolso previo le genera un perjuicio patrimonial grave que afecte su derecho de defensa, circunstancia que –según el fallo- no fue invocada ni probada en el caso.

A la hora de abordar el conflicto, los jueces de la Sala II, integrada por María Claudia Caputi, José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez, dejaron asentada una premisa: “corresponde examinar la admisibilidad del recurso judicial directo a la luz de la normativa vigente al momento de su interposición”.

“Al respecto -continuaron los camaristas-, se advierte que el recurso fue deducido el 5 de diciembre de 2023 (...), esto es, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27.742 (BO 08/07/2024); por lo que resulta aplicable al sub examine lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley 25.871, en su redacción entonces vigente, tal como lo sostuvo el señor Fiscal General".

Luego precisaron: “En efecto, en el presente, la firma demandante se limitó a argumentar en torno a la nulidad absoluta del acto sancionatorio y a efectuar apreciaciones genéricas sobre la invalidez de la exigencia del pago previo, mas no alegó ni demostró que la satisfacción de las multas impuestas pudiere significar, para su concreta situación, un importante desapoderamiento de bienes y que ello revista una desproporcionada magnitud en relación con su específica capacidad económica, única circunstancia que se ha considerado como supuesto de excepción al principio de solve et repete apuntado".

Y concluyeron: “En tales condiciones, toda vez que el artículo 92 de la Ley 25.871 -según el texto vigente al momento de articularse el recurso de autos– supeditaba la admisibilidad de la acción a que, al interponerla, se acreditase de modo fehaciente el pago de la multa impuesta, y en tanto la actora no cumplió con dicho recaudo ni acreditó la configuración de la excepción a dicha exigencia legal, corresponde hacer lugar a la apelación deducida, revocar la resolución de grado y declarar inadmisible el recurso judicial interpuesto (...)“.

El fallo cerró la vía judicial y mantuvo vigente la sanción económica contra la compañía y su piloto.

Temas Relacionados

UcraniaMigracionesCámara FederalPoder JudicialAeropuerto de EzeizaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Aunque insistirá con la apelación, el Gobierno avisó a la Justicia que aplicará la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Ejecutivo notificó al Juzgado Federal de Campana que se iniciaron los procesos administrativos para ponerla en marcha. Fue luego de una intimación judicial y un fallo que ordenó la “inmediata” ejecución de la norma

Aunque insistirá con la apelación,

Los lujosos gastos en Miami y Europa de la mujer de Javier Faroni con la tarjeta de la sociedad vinculada a la AFA

Compras de lujo, viajes y consumos personales que Erica Gillette pagaba con una tarjeta corporativa de TourProdEnter LLC, la sociedad contratada para gestionar los contratos de la Asociación del Fútbol Argentino en el exterior

Los lujosos gastos en Miami

Sistema acusatorio: el Gobierno fijó la fecha de implementación en Córdoba y la postergó para Posadas y La Plata

El Ministerio de Justicia oficializó el cronograma para 2026 a través del Boletín Oficial. La medida busca ordenar la transición hacia el modelo oral en el interior del país

Sistema acusatorio: el Gobierno fijó

El fiscal Stornelli pidió activar la extradición a la Argentina de Nicolás Maduro tras su detención en Estados Unidos

El fiscal federal adhirió al planteo de las querellas y solicitó iniciar el procedimiento de extradición activa para que el ex presidente venezolano sea sometido al proceso que tramita en Comodoro Py por delitos de lesa humanidad

El fiscal Stornelli pidió activar

Escoltado por Carrió, uno de los denunciantes de la mansión de Pilar se presentó ante la Justicia en una causa por extorsión

Matías Yofe, de la Coalición Cívica, compareció ante la UFI N° 3 de esa ciudad, con “Lilita” como abogada. Denunciaron un allanamiento ilegal en su casa. El dirigente está sospechado de amenazar a un testigo

Escoltado por Carrió, uno de
DEPORTES
La promesa de Anthony Joshua

La promesa de Anthony Joshua a los familiares de sus amigos que murieron en el trágico accidente en Nigeria

La romántica propuesta de matrimonio de Lucas Blondel en un yate que sorprendió a Morena Beltrán: “El 2026 empezó así de increíble”

Un gol y una asistencia: el show de Icardi para llevar al Galatasaray a una final en medio de la puja por la renovación de su contrato

La terminante decisión de Marino Hinestroza en medio de los vaivenes de la negociación con Boca: el sutil dardo al Xeneize

10 horas en auto a Roland Garros, abuela fan y un sueño cumplido a los 36: la historia de uno de los citados por Argentina para la Davis

TELESHOW
Tini Stoessel mostró sus vacaciones

Tini Stoessel mostró sus vacaciones en el Caribe junto a Rodrigo de Paul y sus amigas: todas las fotos

Las fotos más íntimas de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Brasil: amor, amistad y mucha diversión

Camilota se animó a tirarse a la piscina y dejó una lección de vida: “El tiempo acá es limitado”

Benjamín Vicuña comenzó el año con su novia Anita Espasandín y sus hijos Magnolia y Amancio: fotos exclusivas

Amor, risas y reflexión: Gianinna Maradona cerró sus vacaciones en Pinamar con un mensaje para atesorar

INFOBAE AMÉRICA

El petróleo y las acciones

El petróleo y las acciones de las empresas de energía subieron tras la captura de Nicolás Maduro

Grilletes, abucheos y un saludo de “happy new year”: los detalles de la comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

Las alertas por frío extremo interrumpen vuelos, trenes y escuelas en varios países europeos

La historia detrás del álbum de los 90 que Adam Sandler no puede dejar de escuchar

Un rancho, 4 hermanas y más de un centenar de muertos: la historia de las Poquianchis y la brutal red de asesinatos que conmocionó a México