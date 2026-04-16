Judiciales

Denunció que cayó en un pozo en una bicisenda, no pudo probarlo y deberá pagar los gastos del juicio

Una mujer inició acciones por un presunto accidente en un espacio público, pero la Justicia desestimó su reclamo indemnizatorio por falta de pruebas. ¿Cuándo es responsable el Estado y por qué, en este caso, la vecina se quedó sin resarcimiento?

Guardar
La Justicia bonaerense rechazó una demanda contra la municipalidad por falta de pruebas tras una caída en una bicisenda. (Foto de archivo)
La Justicia bonaerense rechazó una demanda contra la municipalidad por falta de pruebas tras una caída en una bicisenda. (Foto de archivo)

Una mujer que promovió un reclamo contra la municipalidad, tras denunciar que sufrió una caída en un pozo oculto por pastos en una bicisenda, no logró acreditar su versión ante la Justicia bonaerense. El juzgado desestimó la demanda por falta de pruebas suficientes y dispuso que la reclamante afronte las costas del proceso, en una resolución que retoma los criterios sobre cuándo el Estado responde por daños en lugares públicos y cuáles son los límites de esa obligación.

La presentación judicial tuvo origen en un incidente que, de acuerdo con la parte reclamante, se produjo cuando caminaba junto a una acompañante por una bicisenda en una localidad al sur de la provincia de Buenos Aires. La demandante describió que, al regresar hacia su domicilio, cayó abruptamente tras introducir el pie derecho en un pozo oculto por pastos altos. El relato fue acompañado por fotografías y testimonios que reflejaban el estado del lugar y la presencia del pozo.

Según la versión presentada ante el tribunal, la caída provocó un fuerte dolor en la pierna derecha de la reclamante, quien atribuyó el accidente a la falta de mantenimiento y conservación de la bicisenda por parte de la municipalidad. El reclamo sostuvo que existía una doble responsabilidad, objetiva y subjetiva, de la administración local como titular del espacio público y por la omisión en el deber de mantenerlo en condiciones seguras.

Ciclovía - bicisenda Avenida del Libertador
El fallo judicial estableció que la reclamante no acreditó la notificación previa al municipio sobre el pozo oculto por pastos. (Foto de archivo)

Por parte de la defensa municipal, la respuesta se focalizó en argumentar que la reclamante transitaba por un área destinada exclusivamente a bicicletas, existiendo una acera habilitada para peatones en el mismo sector. Según la contestación, fue una decisión personal de la demandante elegir la bicisenda para caminar, lo que habría determinado la causa del accidente. Así, se negó la existencia de responsabilidad estatal y se solicitó el rechazo de la demanda.

Durante la tramitación del expediente, ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n.° 1 de Bahía Blanca, la producción de prueba incluyó una audiencia, testimonios presenciales y la incorporación de material fotográfico.

Entre los testimonios, se destacó la declaración de un testigo que confirmó la existencia del pozo en la bicisenda, describiéndolo como un punto donde el pasto, en ocasiones, ocultaba el peligro. Asimismo, la acompañante de la reclamante explicó que, al momento de la caída, la vegetación dificultaba la visibilidad del pozo y aseguró que la pierna de la afectada quedó sumergida hasta la rodilla.

El tribunal consideró clave que la mujer eligió caminar por una bicisenda destinada solo a bicicletas, existiendo una acera habilitada para peatones. (Foto de archivo)
El tribunal consideró clave que la mujer eligió caminar por una bicisenda destinada solo a bicicletas, existiendo una acera habilitada para peatones. (Foto de archivo)

El juzgado consideró acreditado el hecho de la caída en la fecha y lugar mencionados, apoyándose en la prueba documental y testimonial reunida. Sin embargo, al analizar la responsabilidad estatal, el magistrado recordó la ausencia de una ley provincial específica que regule la materia, motivo por el cual se aplicó de forma analógica el Código Civil y Comercial junto a la jurisprudencia relevante.

Entre los fundamentos jurídicos, el fallo citó doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, que establecen que el Estado no es un asegurador universal de la indemnidad de los ciudadanos. Según este criterio, la obligación de mantener los bienes públicos en condiciones seguras debe evaluarse en función de los medios disponibles y la previsibilidad del daño.

El magistrado remarcó que, para que proceda la responsabilidad del Estado, resulta indispensable demostrar que la administración tenía conocimiento del riesgo o de la existencia de un daño potencial y que omitió adoptar medidas razonables para evitarlo. En este expediente, la parte reclamante no acreditó que se hubiera notificado a la municipalidad sobre el deterioro de la bicisenda ni que existiera un aviso previo que permitiera anticipar el hecho.

Testimonios y fotografías evidenciaron el estado de la bicisenda y la presencia del pozo, pero no se demostró responsabilidad municipal. (Foto de archivo)
Testimonios y fotografías evidenciaron el estado de la bicisenda y la presencia del pozo, pero no se demostró responsabilidad municipal. (Foto de archivo)

La sentencia también subrayó que la carga de la prueba corresponde a quien alega el hecho generador de la responsabilidad. Al no haberse probado la falta de servicio imputable a la municipalidad, el rechazo del pedido indemnizatorio resultó ineludible, según los términos del fallo.

El tribunal descartó la existencia de un deber estatal de evitar absolutamente cualquier daño en bienes de dominio público, señalando que tal interpretación sería inviable y excesivamente gravosa para la administración y la comunidad. En línea con la doctrina citada, la decisión recalcó que la protección estatal debe guardar equilibrio con la razonabilidad de los recursos públicos y la libertad de los ciudadanos.

El fallo también tuvo en cuenta que la reclamante escogió transitar por un espacio destinado a bicicletas, aspecto que resultó relevante para la valoración de la conducta desplegada en el momento del accidente. Las fotografías aportadas por la parte demandante ilustraron el estado del lugar y la presencia del pozo, aunque no se constató que las autoridades hubieran recibido advertencias formales antes del incidente.

Hombre con zapatillas deportivas y pantalón corto azul caminando por un sendero en el parque
La sentencia subrayó que la carga de la prueba corresponde a quien reclama responsabilidad estatal por daños en el espacio público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la resolución, el Estado local no incurrió en omisión relevante que habilitara un resarcimiento. El juez enfatizó que, en ausencia de una notificación fehaciente a la administración, no puede configurarse una responsabilidad objetiva ni subjetiva por daños derivados de defectos en bienes públicos.

La decisión judicial determinó que el rechazo de la demanda hacía innecesario el análisis de otras cuestiones planteadas en el expediente. También dispuso que las costas (gastos) del proceso quedaran a cargo de la parte vencida, con la regulación de honorarios profesionales postergada para su oportunidad.

Este caso aporta una referencia sobre los alcances de la responsabilidad estatal en la gestión de bienes públicos y el criterio que señala la necesidad de acreditar notificación previa al municipio ante situaciones de riesgo.

Temas Relacionados

Accidentes en la vía públicaResponsabilidad estatalDaños y perjuiciosDemanda judicialCostas judicialesBicisenda

Últimas Noticias

Se incendió su auto, el seguro se negó a pagar y perdió el juicio por un error de tiempo

Un hombre llevó a la Justicia a su aseguradora, pero el juzgado rechazó la demanda sin siquiera analizar el siniestro. El motivo, un “obstáculo legal” que dejó al dueño sin cobertura y sin indemnización. ¿Por qué una carta documento y un plazo vencido fueron determinantes para el fracaso del reclamo?

Se incendió su auto, el seguro se negó a pagar y perdió el juicio por un error de tiempo

Un patrullero cruzó en rojo, chocó y el Estado deberá indemnizar: qué dijo la Justicia sobre vehículos de emergencia y la prioridad de paso

El móvil policial avanzó con el semáforo en contra y causó un violento impacto que dejó a un pasajero con secuelas graves. Aunque la Provincia sostuvo que actuaba en servicio, el tribunal rechazó ese argumento y fijó una indemnización de $25 millones. ¿Qué protocolo omitieron los agentes y por qué la prioridad no era absoluta en este caso?

Un patrullero cruzó en rojo, chocó y el Estado deberá indemnizar: qué dijo la Justicia sobre vehículos de emergencia y la prioridad de paso

Causa Seguros: declaró cómo testigo una de las ex secretarias de Alberto Fernández

Ana Clara Hernández contó que María Cantero estaba preocupada por la contratación de pólizas en la Cancillería

Causa Seguros: declaró cómo testigo una de las ex secretarias de Alberto Fernández

Causa ANDIS: volvieron a llamar a indagatoria a Diego Spagnuolo, funcionarios y empresarios

La convocatoria incluye a 35 personas, entre ellas las máximas autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad y los lobistas que habrían operado desde las sombras. Es la primera decisión de impacto que toma el juez Ariel Lijo desde que está al frente del caso

Causa ANDIS: volvieron a llamar a indagatoria a Diego Spagnuolo, funcionarios y empresarios

El Consejo de la Magistratura aprobó el juicio político contra los jueces López y Díaz Lacava: las razones

El organismo avanzó por unanimidad en el caso del magistrado de Mar del Plata y por mayoría en el de La Pampa. Ambos serán juzgados por presunto mal desempeño

El Consejo de la Magistratura aprobó el juicio político contra los jueces López y Díaz Lacava: las razones
DEPORTES
Los secretos de una de las parejas más populares del mundo del tenis: de la reacción que se hizo meme al desembarco en el cine

Los secretos de una de las parejas más populares del mundo del tenis: de la reacción que se hizo meme al desembarco en el cine

La lista de arqueros que podrían llegar a Boca Juniors tras confirmarse la grave lesión de Agustín Marchesín

10 frases de Coudet tras el triunfo ante Carabobo: qué destacó de River, las lesiones de Fausto Vera y Quintero y el Superclásico ante Boca

El gesto de Marcos Rojo que generó polémica tras la derrota de Racing ante Botafogo por la Copa Sudamericana

River Plate le ganó 1-0 a Carabobo, logró su primera victoria en la Copa Sudamericana y sigue invicto en la era Coudet

TELESHOW
¿Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano?: el cambio en la votación que puede modificar el futuro de la casa

¿Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano?: el cambio en la votación que puede modificar el futuro de la casa

Luis Brandoni debió suspender la temporada teatral de su obra en medio de sus problemas de salud

Griselda Siciliani, rotunda cuando le preguntaron por Luciano Castro: “Estamos separados hace ya un tiempo”

Jimena Barón se emocionó con un participante del ciclo de Guido Kaczka y le cumplió su sueño: “Yo te lo quiero pagar”

Así fue la entrada de Solange Abraham a La Casa de los Famosos de Estados Unidos en el intercambio de Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Trump anunció que los líderes de Israel y el Líbano conversarán este jueves en medio de las negociaciones para alcanzar un alto el fuego

Trump anunció que los líderes de Israel y el Líbano conversarán este jueves en medio de las negociaciones para alcanzar un alto el fuego

El jefe del ejército paquistaní se reúne con funcionarios iraníes en Teherán para intentar reactivar las conversaciones con EEUU

Estados Unidos advirtió que está en condiciones de sostener “indefinidamente” el bloqueo económico sobre Irán

La Ruta 66, un “museo lineal” de Chicago a Los Ángeles, cumple 100 años

Panamá destinará $5 millones para atraer vuelos chárter al interior del país