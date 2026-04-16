Chery inicia preventa de la E5 en Colombia: así es la SUV eléctrica desde $74.9 millones

La movilidad eléctrica continúa ganando protagonismo en el mercado automotor colombiano, en medio de una creciente oferta de vehículos que buscan combinar tecnología, eficiencia y ahorro.
En ese contexto, Chery anunció el inicio de la preventa en Colombia de la nueva E5, una SUV 100% eléctrica que busca ampliar el acceso a tecnologías eficientes y sostenibles. Disponible desde $74.990.000, el modelo aspira a posicionarse como una alternativa competitiva en un sector que experimenta una rápida expansión.
Según cifras de Fenalco y ANDI, en marzo de 2026 la venta de vehículos eléctricos en Colombia creció un 267% respecto al mismo mes del año anterior, representando cerca del 18% de los vehículos nuevos matriculados.
En el primer trimestre, se contabilizaron 9.349 unidades eléctricas, lo que supone un incremento del 171.3% frente al mismo periodo de 2025. Estos datos reflejan un avance sostenido de la movilidad eléctrica en el país, impulsado por una oferta cada vez más variada y accesible.
Características técnicas y diferenciales de la Chery E5
La Chery E5 destaca por sus 4.5 metros de longitud y una capacidad de baúl de 442 litros, lo que refuerza su enfoque en espacio y practicidad. Está equipada con un motor eléctrico de 208 caballos de potencia y 288 Nm de torque, permitiendo una conducción ágil y silenciosa en trayectos urbanos e interurbanos.
El modelo ofrece una autonomía de hasta 422 kilómetros bajo ciclo NEDC, soportada por una batería de tecnología LFP, diseñada para mayor durabilidad y seguridad.
Como elemento diferenciador en el mercado local, la E5 incorpora una llanta de repuesto, una característica poco habitual en el segmento y valorada por su aporte a la versatilidad y adaptabilidad, según informó la empresa.
Versiones, equipamiento y precios
La nueva SUV estará disponible en dos versiones:
- Comfort ($74.990.000): incluye un paquete de tecnología, seguridad y confort orientado al uso diario.
- Luxury ($85.990.000): suma asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), con monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, prevención de colisión y cámara de visión 540°. También incorpora asientos eléctricos con calefacción y función de masaje.
En ambas versiones, el modelo integra una pantalla panorámica de 15.6 pulgadas, junto con un diseño interior moderno enfocado en la funcionalidad y el confort de los ocupantes.
Una apuesta por la movilidad eléctrica en Colombia
De acuerdo con David Huertas, Director de Chery Colombia, la E5 pretende transformar el segmento y eliminar barreras de entrada a la movilidad eléctrica en el país, combinando tamaño, tecnología y equipamiento en un rango de precio inédito hasta ahora.
El respaldo incluye una garantía de 8 años o 200.000 km en el sistema eléctrico, lo que refuerza la confianza para los usuarios que consideran migrar a esta tecnología.
Este lanzamiento se da en un momento en el que la marca continúa fortaleciendo su apuesta por la movilidad limpia a nivel global. En este contexto, y en el marco del Auto Show de Beijing 2026, que está próximo a iniciar en China, el Grupo Chery presentará nuevos desarrollos enfocados en nuevas energías, incluyendo avances en electrificación, sistemas híbridos de alta eficiencia y soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la seguridad, el confort y la experiencia de conducción.
La participación en este evento forma parte de una hoja de ruta global que busca acelerar la evolución hacia una movilidad más inteligente, conectada y sostenible. Estos anuncios se integran a una estrategia de largo plazo que combina innovación tecnológica con un enfoque centrado en la familia, con el objetivo de ampliar el acceso a soluciones de transporte más eficientes, accesibles y de bajas emisiones en distintos mercados del mundo.
Preventa de la Chery E5 en Colombia
La preventa iniciará el 16 de abril a través de los canales digitales de la marca y su red de concesionarios oficiales.
Los interesados podrán reservar el vehículo desde $1.000.000 en la página oficial o en puntos de venta físicos, accediendo a condiciones especiales de lanzamiento.