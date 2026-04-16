America Inhouse

Chery inicia preventa de la E5 en Colombia: así es la SUV eléctrica desde $74.9 millones

El SUV 100% eléctrico pone al alcance del usuario una conducción silenciosa y eficiente, autonomía superior y equipamiento avanzado, marcando un nuevo estándar en el segmento

Guardar
Las versiones Comfort y Luxury de la Chery E5 cuentan con diferentes niveles de equipamiento tecnológico, seguridad y asistencias avanzadas (ADAS).
Las versiones Comfort y Luxury de la Chery E5 cuentan con diferentes niveles de equipamiento tecnológico, seguridad y asistencias avanzadas (ADAS). (Chery)

La movilidad eléctrica continúa ganando protagonismo en el mercado automotor colombiano, en medio de una creciente oferta de vehículos que buscan combinar tecnología, eficiencia y ahorro.

En ese contexto, Chery anunció el inicio de la preventa en Colombia de la nueva E5, una SUV 100% eléctrica que busca ampliar el acceso a tecnologías eficientes y sostenibles. Disponible desde $74.990.000, el modelo aspira a posicionarse como una alternativa competitiva en un sector que experimenta una rápida expansión.

Según cifras de Fenalco y ANDI, en marzo de 2026 la venta de vehículos eléctricos en Colombia creció un 267% respecto al mismo mes del año anterior, representando cerca del 18% de los vehículos nuevos matriculados.

Chery respalda la E5 con garantía de 8 años o 200.000 kilómetros en el sistema eléctrico, fortaleciendo la confianza de los consumidores.
El nuevo modelo Chery E5 ofrece hasta 422 kilómetros de autonomía, motor de 208 caballos y batería LFP que garantiza durabilidad y seguridad. (Chery)

En el primer trimestre, se contabilizaron 9.349 unidades eléctricas, lo que supone un incremento del 171.3% frente al mismo periodo de 2025. Estos datos reflejan un avance sostenido de la movilidad eléctrica en el país, impulsado por una oferta cada vez más variada y accesible.

Características técnicas y diferenciales de la Chery E5

La Chery E5 destaca por sus 4.5 metros de longitud y una capacidad de baúl de 442 litros, lo que refuerza su enfoque en espacio y practicidad. Está equipada con un motor eléctrico de 208 caballos de potencia y 288 Nm de torque, permitiendo una conducción ágil y silenciosa en trayectos urbanos e interurbanos.

El modelo ofrece una autonomía de hasta 422 kilómetros bajo ciclo NEDC, soportada por una batería de tecnología LFP, diseñada para mayor durabilidad y seguridad.

Las versiones Comfort y Luxury de la Chery E5 cuentan con diferentes niveles de equipamiento tecnológico, seguridad y asistencias avanzadas (ADAS).
Las versiones Comfort y Luxury de la Chery E5 cuentan con diferentes niveles de equipamiento tecnológico, seguridad y asistencias avanzadas (ADAS). (Chery)

Como elemento diferenciador en el mercado local, la E5 incorpora una llanta de repuesto, una característica poco habitual en el segmento y valorada por su aporte a la versatilidad y adaptabilidad, según informó la empresa.

Versiones, equipamiento y precios

La nueva SUV estará disponible en dos versiones:

  • Comfort ($74.990.000): incluye un paquete de tecnología, seguridad y confort orientado al uso diario.
  • Luxury ($85.990.000): suma asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), con monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, prevención de colisión y cámara de visión 540°. También incorpora asientos eléctricos con calefacción y función de masaje.
Chery respalda la E5 con garantía de 8 años o 200.000 kilómetros en el sistema eléctrico, fortaleciendo la confianza de los consumidores.
Chery respalda la E5 con garantía de 8 años o 200.000 kilómetros en el sistema eléctrico, fortaleciendo la confianza de los consumidores. (Chery)

En ambas versiones, el modelo integra una pantalla panorámica de 15.6 pulgadas, junto con un diseño interior moderno enfocado en la funcionalidad y el confort de los ocupantes.

Una apuesta por la movilidad eléctrica en Colombia

De acuerdo con David Huertas, Director de Chery Colombia, la E5 pretende transformar el segmento y eliminar barreras de entrada a la movilidad eléctrica en el país, combinando tamaño, tecnología y equipamiento en un rango de precio inédito hasta ahora.

El respaldo incluye una garantía de 8 años o 200.000 km en el sistema eléctrico, lo que refuerza la confianza para los usuarios que consideran migrar a esta tecnología.

El Auto Show de Beijing 2026 presentará los nuevos desarrollos de Chery en energías limpias y electrificación para la movilidad global.
El Auto Show de Beijing 2026 presentará los nuevos desarrollos de Chery en energías limpias y electrificación para la movilidad global. (Chery)

Este lanzamiento se da en un momento en el que la marca continúa fortaleciendo su apuesta por la movilidad limpia a nivel global. En este contexto, y en el marco del Auto Show de Beijing 2026, que está próximo a iniciar en China, el Grupo Chery presentará nuevos desarrollos enfocados en nuevas energías, incluyendo avances en electrificación, sistemas híbridos de alta eficiencia y soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la seguridad, el confort y la experiencia de conducción.

La participación en este evento forma parte de una hoja de ruta global que busca acelerar la evolución hacia una movilidad más inteligente, conectada y sostenible. Estos anuncios se integran a una estrategia de largo plazo que combina innovación tecnológica con un enfoque centrado en la familia, con el objetivo de ampliar el acceso a soluciones de transporte más eficientes, accesibles y de bajas emisiones en distintos mercados del mundo.

Preventa de la Chery E5 en Colombia

La preventa iniciará el 16 de abril a través de los canales digitales de la marca y su red de concesionarios oficiales.

La Chery E5 ofrece una autonomía de hasta 422 kilómetros bajo ciclo NEDC, impulsada por una batería LFP de alta seguridad y durabilidad.
La Chery E5 llega a Colombia en preventa como una SUV 100% eléctrica, disponible desde $74.990.000 para ampliar el acceso a movilidad sostenible. (Chery)

Los interesados podrán reservar el vehículo desde $1.000.000 en la página oficial o en puntos de venta físicos, accediendo a condiciones especiales de lanzamiento.

Temas Relacionados

Movilidad EléctricaChery E5AutosSUV EléctricaCarros EléctricosCheryE5Tecnologia Noticias

Últimas Noticias

Cuáles son Los Mejores Lugares para Trabajar™ para Mujeres en México, este es el listado 2026

Great Place to Work® México reconoció reconoció la voz femenina de 100 organizaciones en México, quienes, desde su experiencia, confirman que forman parte de entornos laborales de alta confianza, en una ceremonia sobre liderazgo sin género y cultura organizacional

Infobae

¿Qué operador móvil garantiza el 70.65% de cobertura en zonas pobladas del Perú y supera en casi 30 puntos al siguiente competidor, según Osiptel?

Movistar destaca en la plataforma oficial “Checa tu señal”. La empresa también reporta una cobertura total que supera el 89% del territorio poblado

¿Qué operador móvil garantiza el 70.65% de cobertura en zonas pobladas del Perú y supera en casi 30 puntos al siguiente competidor, según Osiptel?

Noche de integración y celebración: estudiantes universitarios dan la bienvenida al ciclo académico con un concierto multitudinario en Los Olivos

El UCV Fest, organizado por la Universidad César Vallejo (UCV), puso en relieve que la formación académica también se construye a través de la comunidad y la cultura

Noche de integración y celebración: estudiantes universitarios dan la bienvenida al ciclo académico con un concierto multitudinario en Los Olivos

La IA y la capacitación tecnológica impulsan aumentos salariales de hasta 30% en Chile

El país ha consolidado un ecosistema donde la capacitación tecnológica y la práctica permiten a los trabajadores adaptarse rápidamente a nuevas herramientas, impulsando eficiencia y competitividad empresarial

La IA y la capacitación tecnológica impulsan aumentos salariales de hasta 30% en Chile

Las razones que posicionan a Colsubsidio entre las mejores empresas para trabajar en Colombia

Generar oportunidades reales para cerrar brechas sociales, junto con un entorno inclusivo, hacen que más del 90% de sus trabajadores recomienden la empresa

Las razones que posicionan a Colsubsidio entre las mejores empresas para trabajar en Colombia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Más de 41 millones de colombianos podrán votar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo: así avanza el despliegue electoral

Más de 41 millones de colombianos podrán votar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo: así avanza el despliegue electoral

SSPC interviene en investigaciones para detener a médico responsable por muertes relacionadas a sueros vitaminados en Sonora

Famoso streamer argentino causó furor por la reacción que tuvo con el gol de Luis Díaz ante el Real Madrid: “Saca la mondá con aguardiente”

Sheinbaum confirma reapertura de investigación contra líder de La Luz del Mundo

Un estudiante rescata un fósil olvidado y descubre una especie más antigua que el tiranosaurio rex

INFOBAE AMÉRICA

Un popular destino turístico de playa genera alarma tras alerta de EEUU por posibles ataques y secuestros

Un popular destino turístico de playa genera alarma tras alerta de EEUU por posibles ataques y secuestros

Socotra: el paraíso oculto donde crece un árbol único en el mundo

Hezbollah saboteó el diálogo directo entre El Líbano e Israel previo al acuerdo del cese del fuego anunciado por Trump

Honduras: alcaldía elimina trabas para que negocios en alquiler obtengan permisos de operación en Tegucigalpa

Paraguay exportará carne de alta calidad sin aranceles a la Unión Europea

ENTRETENIMIENTO

Shannon Elizabeth, estrella de ‘American Pie’, da el salto a OnlyFans: “Un lado más sexy que nadie ha visto”

Shannon Elizabeth, estrella de ‘American Pie’, da el salto a OnlyFans: “Un lado más sexy que nadie ha visto”

De la Segunda Guerra Mundial a The Dog Stars: cómo Ridley Scott transformó sus recuerdos de la infancia en cine

Victoria Beckham rompió el silencio sobre la crisis con su hijo Brooklyn: “Siempre hemos tratado de ser los mejores padres”

Asa Butterfield, de estrella infantil a protagonista de dramas y el desafío de reinventarse tras el éxito de Sex Education

“La nueva Focker” lanza su primer tráiler: Ariana Grande desata el caos en la familia de Ben Stiller y Robert De Niro