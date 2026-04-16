Chery inicia preventa de la E5 en Colombia: así es la SUV eléctrica desde $74.9 millones

Las versiones Comfort y Luxury de la Chery E5 cuentan con diferentes niveles de equipamiento tecnológico, seguridad y asistencias avanzadas (ADAS). (Chery)

La movilidad eléctrica continúa ganando protagonismo en el mercado automotor colombiano, en medio de una creciente oferta de vehículos que buscan combinar tecnología, eficiencia y ahorro.

En ese contexto, Chery anunció el inicio de la preventa en Colombia de la nueva E5, una SUV 100% eléctrica que busca ampliar el acceso a tecnologías eficientes y sostenibles. Disponible desde $74.990.000, el modelo aspira a posicionarse como una alternativa competitiva en un sector que experimenta una rápida expansión.

Según cifras de Fenalco y ANDI, en marzo de 2026 la venta de vehículos eléctricos en Colombia creció un 267% respecto al mismo mes del año anterior, representando cerca del 18% de los vehículos nuevos matriculados.

El nuevo modelo Chery E5 ofrece hasta 422 kilómetros de autonomía, motor de 208 caballos y batería LFP que garantiza durabilidad y seguridad. (Chery)

En el primer trimestre, se contabilizaron 9.349 unidades eléctricas, lo que supone un incremento del 171.3% frente al mismo periodo de 2025. Estos datos reflejan un avance sostenido de la movilidad eléctrica en el país, impulsado por una oferta cada vez más variada y accesible.

Características técnicas y diferenciales de la Chery E5

La Chery E5 destaca por sus 4.5 metros de longitud y una capacidad de baúl de 442 litros, lo que refuerza su enfoque en espacio y practicidad. Está equipada con un motor eléctrico de 208 caballos de potencia y 288 Nm de torque, permitiendo una conducción ágil y silenciosa en trayectos urbanos e interurbanos.

El modelo ofrece una autonomía de hasta 422 kilómetros bajo ciclo NEDC, soportada por una batería de tecnología LFP, diseñada para mayor durabilidad y seguridad.

Las versiones Comfort y Luxury de la Chery E5 cuentan con diferentes niveles de equipamiento tecnológico, seguridad y asistencias avanzadas (ADAS). (Chery)

Como elemento diferenciador en el mercado local, la E5 incorpora una llanta de repuesto, una característica poco habitual en el segmento y valorada por su aporte a la versatilidad y adaptabilidad, según informó la empresa.

Versiones, equipamiento y precios

La nueva SUV estará disponible en dos versiones:

Comfort ($74.990.000): incluye un paquete de tecnología, seguridad y confort orientado al uso diario.

Luxury ($85.990.000): suma asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), con monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, prevención de colisión y cámara de visión 540°. También incorpora asientos eléctricos con calefacción y función de masaje.

Chery respalda la E5 con garantía de 8 años o 200.000 kilómetros en el sistema eléctrico, fortaleciendo la confianza de los consumidores. (Chery)

En ambas versiones, el modelo integra una pantalla panorámica de 15.6 pulgadas, junto con un diseño interior moderno enfocado en la funcionalidad y el confort de los ocupantes.

Una apuesta por la movilidad eléctrica en Colombia

De acuerdo con David Huertas, Director de Chery Colombia, la E5 pretende transformar el segmento y eliminar barreras de entrada a la movilidad eléctrica en el país, combinando tamaño, tecnología y equipamiento en un rango de precio inédito hasta ahora.

El respaldo incluye una garantía de 8 años o 200.000 km en el sistema eléctrico, lo que refuerza la confianza para los usuarios que consideran migrar a esta tecnología.

El Auto Show de Beijing 2026 presentará los nuevos desarrollos de Chery en energías limpias y electrificación para la movilidad global. (Chery)

Este lanzamiento se da en un momento en el que la marca continúa fortaleciendo su apuesta por la movilidad limpia a nivel global. En este contexto, y en el marco del Auto Show de Beijing 2026, que está próximo a iniciar en China, el Grupo Chery presentará nuevos desarrollos enfocados en nuevas energías, incluyendo avances en electrificación, sistemas híbridos de alta eficiencia y soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la seguridad, el confort y la experiencia de conducción.

La participación en este evento forma parte de una hoja de ruta global que busca acelerar la evolución hacia una movilidad más inteligente, conectada y sostenible. Estos anuncios se integran a una estrategia de largo plazo que combina innovación tecnológica con un enfoque centrado en la familia, con el objetivo de ampliar el acceso a soluciones de transporte más eficientes, accesibles y de bajas emisiones en distintos mercados del mundo.

Preventa de la Chery E5 en Colombia

La preventa iniciará el 16 de abril a través de los canales digitales de la marca y su red de concesionarios oficiales.

La Chery E5 llega a Colombia en preventa como una SUV 100% eléctrica, disponible desde $74.990.000 para ampliar el acceso a movilidad sostenible. (Chery)

Los interesados podrán reservar el vehículo desde $1.000.000 en la página oficial o en puntos de venta físicos, accediendo a condiciones especiales de lanzamiento.