El Consejo de la Magistratura activó el proceso para cubrir seis vacantes clave en Tribunales Orales de Comodoro Py

La sede judicial de Comodoro Py 2002 donde se activó la cobertura de vacantes en tribunales orales Fotografía: RSFotos

El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó en su último plenario el concurso para cubrir seis vacantes en los Tribunales Orales del fuero federal con sede en Comodoro Py 2002 y envió las ternas de candidatos al Ministerio de Justicia de la Nación.

Se trata de una decisión que derivó en expectativas casi inmediatas en el sexto piso del edificio de Retiro, donde la mayoría de sus integrantes tienen despacho. En Comodoro Py hay un Tribunal Oral que desde 2020 no tiene jueces titulares, sus tres cargos están vacantes. En otros casos, hay lugares vacíos desde hace años.

Son los jueces que sientan al banquillo a procesados en causas de alto voltaje político, vinculadas a corrupción en la función pública nacional y juzgan también delitos de lesa humanidad, narcotráfico, trata de personas y secuestros extorsivos, entre otros delitos. Es común ver a estos magistrados por los pasillos rodeados de custodia rumbo a las salas de audiencia. Hasta el momento, los tribunales con cargos vacantes se van completando con subrogancias. A esto se suma la necesidad de contar con cuarto juez suplente en debates orales largos, como pasa en el caso Cuadernos.

La definición estaba pendiente desde febrero de 2022. Ahora el Poder Ejecutivo tendrá que elegir los nombres que enviará al Senado. Se trata del concurso 389 aprobado en el Consejo por 19 votos a favor y uno en contra para cubrir los tres cargos del Tribunal Oral Federal 6 y en otros tres, el 2, 4 y 5, con una vacante cada uno. En un futuro, si las investigaciones avanzan y se alcanza el grado de sospecha requerido para enviar a juicio oral, alguno de estos Tribunales podría quedar sorteado para juzgar causas que ocupan por estos días un lugar primordial en la agenda de Comodoro Py como ANDIS, $LIBRA y las que investigan al jefe de Gabinete Manuel Adorni.

La más cercana a esta etapa es ANDIS, la investigación por presuntos sobornos por parte de droguerías a ex funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad durante el gobierno de Javier Milei. Está procesado, entre otros, el ex titular del organismo Diego Spagnuolo y la Cámara Federal porteña definiría a fin de mes si confirma esta decisión que habilitaría a comenzar los pasos para el envío del caso a juicio.

Los candidatos

El Consejo de la Magistratura envió al Ministerio de Justicia a cargo de Juan Bautista Mahiques las ternas de candidatos, junto con una lista complementaria de postulantes, tras la finalización del concurso y la definición del orden de mérito.

En total, se conformaron seis ternas integradas por tres aspirantes cada una. La primera quedó encabezada por Agustina Inés Rodríguez, acompañada por Nicolás Pacilio y Mariano Cartolano. En la segunda terna fueron incluidos Nicolás Schiavo, Nicolás Ceballos y Valeria Rico. La tercera está integrada por Luis Alcides Arnaudo, Gabriel Gonzalo Rey y Albertina Carón. En tanto, la cuarta terna la conforman Ignacio Labadens, Nicolás Grappasonno y Diego Perone; la quinta, Marcelo Peluzzi, Vanesa Alfaro y Juan Carlos Palacios; y la sexta, Ivana Quinteros, Santiago Schiopetto y Raúl Roust.

La sala Auditorium, conocida como AMIA, en Comodoro Py, sede de muchos juicios orales del fuero federal

Además, se aprobó una lista complementaria con otros 20 candidatos que también participaron del proceso de selección: María Celeste Cumbeto, Carlos Fabián Cuesta, Hugo Fabián Decaria, Ramiro Velasco, Diego Arce, Leonel Gómez Barbella, Juan Ernesto Rozas, José Ignacio Polizza, Juan Manuel Grangeat, María Elisa Gaeta, Sergio Delgadillo, Tomás Cisneros, Claudio Silvestri, Fernando Buján, Francisco María Posse, Cynthia Cicchetti, Javier Scollo, Nicolás Czizik, Matías Alejandro Latino y Marcos Tedin.

Según el orden de mérito definido por el Consejo, los cinco postulantes mejor posicionados son Agustina Inés Rodríguez, quien se desempeña como coordinadora general de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres; Nicolás Schiavo, juez de garantías de San Martín; Luis Alcides Arnaudo, fiscal penal de la Ciudad de Buenos Aires; Ignacio Labadens, secretario del Tribunal Oral Federal 1 de Comodoro Py; y Marcelo Peluzzi, juez nacional de ejecución penal.

Un dato que atraviesa el proceso es que la mayoría de los candidatos incluidos en las ternas ya cuentan con pliegos que acaban de ser enviados al Senado para ocupar otros cargos. Es el caso entre muchos otros de los secretarios de la Cámara Federal porteña Ivana Quinteros (sala I) y Nicolás Pacilio (sala II), propuestos por el Poder Ejecutivo como jueces de Cámara en tribunales orales de la Capital Federal, lo que podría incidir en la resolución final de las vacantes que se definiría con la lista complementaria. Ahora será el turno del Poder Ejecutivo de elegir a los seis postulantes y remitir los pliegos al Senado. No está obligado a seguir el orden de mérito.

Un fuero jaqueado por la falta de jueces

Estas no son las únicas vacantes en Comodoro Py: hay cuatro lugares vacíos en la Cámara Federal de Casación y cuatro juzgados de primera instancia del fuero sin juez titular desde hace años.

En el caso del máximo tribunal penal federal del país uno de sus integrantes, Carlos Mahiques, cumplirá en noviembre 75 años -límite constitucional para permanecer en el cargo-. El Gobierno ya envió al Senado el pliego del padre del ministro de Justicia en busca del aval que le permita seguir cinco años más.

La Cámara Federal porteña, tribunal intermedio de apelación, está en una situación similar. Uno de sus seis integrantes, el camarista Martín Irurzun, cumple 75 también este año y ya pidió al Ejecutivo el envío de su pliego al Senado para continuar cinco años más en su puesto. Si esto no ocurre, habrá una nueva vacante.

En los cuatro juzgados federales de primera instancia vacantes, una vez por año se sortea un subrogante entre los demás jueces. Es así como causas penales de trámite complejo y larga duración cambian de juez instructor en varias ocasiones, como de hecho acaba de pasar en el juzgado federal 11 sin magistrado titular desde la muerte de Claudio Bonadio. Allí tramita, entre muchas otras y sólo por dar un ejemplo el caso Seguros con el ex presidente Alberto Fernández entre los procesados. En tres años pasaron tres jueces por el expediente: Julián Ercolini, Sebastián Casanello y en la actualidad Ariel Lijo. El primero comenzó la investigación y citó a indagatorias, el segundo procesó y el tercero -si se confirma esta decisión- quedaría encargado de resolver un eventual envío a juicio oral.

Semanas atrás, el Ejecutivo envió un paquete de 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces al Congreso para que sean tratados, pero ninguno es de Comodoro Py.

Entre ellos sí están los que prevén cubrir otras dos vacantes sensibles. Se trata de la Cámara en lo Penal Económico que funciona con dos de sus seis titulares. Los candidatos son los jueces de ese fuero Alejandro Catania y Juan Galván Greenway. Este Tribunal de Apelaciones es el que revisa, entre otras, la investigación a la dirigencia de la AFA por una millonaria retención de aportes previsionales. Están procesados su presidente Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros tres acusados. Los dos integrantes titulares del Tribunal de Apelaciones, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, convocaron a una audiencia el próximo 24 de abril para comenzar a revisar esta decisión.