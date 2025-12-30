Judiciales

La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bursátil del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia

La medida fue ordenada por el juez en lo penal económico Diego Amarante e incluye a todos los miembros de la mesa directiva del organismo rector del fútbol argentino

Claudio "Chiqui" Tapia
Avanza la ofensiva judicial contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Ahora, el juez en lo penal Económico Diego Amarante ordenó levantar el secreto fiscal y bursátil del máximo dirigente del fútbol argentino en una causa que investiga la apropiación indebida de aportes previsionales.

La medida también alcanza a su mano derecha, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a los demás integrantes de la mesa directiva del organismo rector del fútbol argentino: el Secretario General, Cristian Ariel Malaspina, y el Director General, Gustavo Lorenzo.

Noticia en desarrollo

