El mapa de reuniones y llamadas entre el juez Salmain y el financista Whpei: la historia de una coima que nunca llegó

Fernando Whpei y Gastón Salmain

Procesado, embargado, con orden de detención, impedido para salir del país y con el Consejo de la Magistratura listo para avanzar durante la feria judicial de enero con las denuncias que podrían llevar a su destitución: así finaliza el año el juez Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario. El magistrado está acusado de haber intentado cobrar una coima al facilitarle al financista Fernando Whpei, mediante un amparo, la compra de 10 millones de dólares a valor oficial mientras había cepo y brecha cambiaria.

Entre Salmain y Whpei hay un intermediario: el escribano Santiago Busaniche, señalado como un operador judicial y supuesto “padrino político” del juez. Este último también fue procesado por el juez Carlos Vera Barros, quien lleva la causa. Entre los tres hubo llamados y reuniones que muestran no solo cómo se gestó la presunta maniobra ilícita, sino su posterior derrumbe.

Según la investigación que lideró el fiscal Javier Arzubi Calvo, a cargo de delitos complejos en la Unidad Fiscal Rosario, la trama empezó en septiembre de 2023. Salmain llevaba apenas cinco meses como juez.

El financista Fernando Whpei, imputado arrepentido en esta y otras causas de corrupción judicial, declaró que necesitaba girar dinero al exterior por una deuda que gestionaba Attila Fideicomisos SRL, pero que lo complicaban las regulaciones del Banco Central que restringían el acceso al dólar oficial.

Para los investigadores, el objetivo real era otro: sacar del país 10 millones de dólares “mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente judicial”.

“Yo recurro a Busaniche porque era la persona que lo había promovido (a Salmain), entonces yo primero que todo hablo con él y me dice ‘andá a verlo’...”, le dijo Whpei a la Justicia, según pudo saber Infobae de fuentes con acceso a la causa.

Entonces ocurrió la primera reunión que se tiene probada. Todas se constataron a partir de la geolocalización de los celulares de los involucrados, que impactaron en antenas telefónicas en los lugares y fechas que indicó el arrepentido.

2 de octubre de 2023, calle Entre Ríos 730, Rosario. Previa gestión de Busaniche, Whpei fue al Juzgado de Salmain a mostrarle un borrador de la solicitud que iba a hacer para obtener el amparo de los 10 millones de dólares. “Un despacho muy elegante”, recordó el financista, “le comenté solamente cuestiones técnicas de la viabilidad del recurso de amparo. Se tomó unos días, me llamó, lo fui a ver (otra vez) y me dijo que era viable”, siguió.

El edificio de la Justicia Federal de Rosario donde tiene su despacho el juez Gastón Salmain

Salmain, siempre de acuerdo a la declaración del arrepentido, le pidió a Whpei que “todos los otros temas” los hablara con el presunto operador Santiago Busaniche. Y así lo hizo.

“Después de esa reunión fui a hablar con Santiago y me dijo: ‘Mirá, el costo es el 10 por ciento’” de la ganancia que el empresario obtendría al adquirir los dólares al precio oficial en lugar de pagarlos al valor blue, que en ese momento costaba el triple.

El financista no precisó exactamente en cuál de todos sus encuentros le informó el monto de la coima, pero sugirió que fue en uno de los tantos que mantuvieron entre el Hotel Four Seasons y el bar Florida Garden, ambos en la Ciudad de Buenos Aires.

El plan se puso en marcha formalmente en noviembre. El juez Salmain le dio trámite al amparo y, finalmente, el 5 de diciembre de 2023 ordenó al BCRA que permitiera el acceso a los fondos para transferirlos a una cuenta en los Países Bajos.

Un día después, el 6 de diciembre a las 10:16, Busaniche y Whpei hablaron por teléfono. Todo parecía encaminado hasta entonces, pero luego el plan se vendría abajo.

El 13 de diciembre, tras la asunción del presidente Javier Milei, se produjo una devaluación que redujo drásticamente la brecha cambiaria. Para ese entonces no habían llegado a cambiar ni un cuarto de los 10 millones.

Esto provocó que el monto del soborno, que originalmente se estimaba en unos 200.000 dólares, cayera a una cifra cercana a los 19.000.

Entonces, con otro ánimo, el escribano y el financista volvieron a reunirse: 14 de diciembre de 2023, Hotel Four Seasons. “Yo voy a decirle a Busaniche 19 mil dólares y me saca cagando”, recordó Whpei. El negocio se frustró y la relación se quebró casi de inmediato.

“Fin de febrero me llama y me dice ‘quiero verte’”, continuó el imputado colaborador. Otra reunión entre Whpei y Busaniche: 8 de marzo de 2024, bar Florida Garden.

Busaniche le dijo al financista: “Él (por Salmain) tiene en la cabeza 180 mil dólares o 200 mil dólares, es lo que tendría que haber existido con la diferencia entre el dólar oficial. No se lo ponés antes del viernes, denuncia a todo el mundo y te denuncia a vos”.

Whpei respondió: “Que haga lo que quiera”. Y efectivamente el juez lo mandó al frente.

Fernando Wphei, detenido e imputado colaborador. Foto: Ministerio Publico Fiscal

El 25 de abril, Salmain se declaró incompetente para seguir actuando en lo relativo al amparo de los 10 millones de dólares y, al mismo tiempo, giró el caso al Ministerio Público Fiscal para que investiguen una eventual estafa procesal.

El razonamiento de Salmain detrás de estas decisiones se puede traducir en que recién entonces se dio cuenta de que había sido engañado por la empresa, que habría usado documentación falsa para lograr el amparo. Lo paradójico es que en su denuncia incluyó notas periodísticas que mencionaban a Whpei, cuando hasta entonces su nombre no había aparecido en la causa directamente.

Con todo, el juez Vera Barros ordenó la prisión preventiva para Gastón Salmain por los delitos de cohecho, prevaricato e incumplimiento de deberes de funcionario público. No obstante, la detención no se hará efectiva porque posee inmunidad de arresto por su cargo. Si fuera desplazado por el Consejo de la Magistratura, quedaría tras las rejas.

Por su parte, Whpei fue procesado como autor de cohecho activo y Busaniche como partícipe secundario del mismo delito. Los embargos sobre cada uno de los imputados ascienden a los 200.000 dólares.

Qué pasó con el dinero

A través del entramado de empresas vinculadas a Whpei, según consta en la causa, se enviaron al exterior un total de 1.128.850 dólares. Este monto representa la totalidad de los fondos en pesos que el fideicomiso Attila tenía disponibles en su cuenta bancaria al momento de realizarse la transacción.

El giro de divisas ocurrió el 14 de diciembre de 2023, después de la devaluación, y tuvo como destino una firma denominada DB ACF Netherlands BV, radicada en los Países Bajos, la presunta acreedora.

¿Cómo se llama la supuesta deudora? Doubleblue Argentina Credit Trust II. Los nombres casi idénticos entre ambas compañías apoyan la hipótesis de que en realidad la deuda no existió, y que en realidad se trató de una maniobra de desvío.