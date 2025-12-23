Judiciales

Julio De Vido seguirá preso en la cárcel de Ezeiza: rechazaron su pedido para obtener domiciliaria

El ex ministro de Planificación Federal había solicitado el beneficio en base a su edad y a distintas enfermedades crónicas que padece. El Cuerpo Médico Forense dictaminó que puede atenderse en el Complejo Penitenciario

Guardar
Julio De Vido, ex ministro
Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal

El Tribunal Oral Federal N° 4 decidió que el ex ministro Julio De Vido continuará cumpliendo su condena por la tragedia de Once en la cárcel de Ezeiza. Así lo resolvió este martes el juez Ricardo Basílico, al rechazar un pedido de prisión domiciliaria que había hecho la defensa.

La resolución del magistrado se firmó luego de que un informe del Cuerpo Médico Forense determinara que la situación de salud del ex titular de la cartera de Planificación Federal puede ser tratada intramuros, siempre que se le garantice la atención necesaria.

Por eso el juez de ejecución penal estableció que las autoridades penitenciarias deben continuar con “el cumplimiento de los controles médicos requeridos respecto de Julio Miguel De Vido, a efectos de asegurarle una asistencia médica integral, debiendo velar en todo momento por la integridad de la salud psicofísica del nombrado”.

De Vido pretendía dejar el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza para cumplir los cuatro años de prisión por administración fraudulenta en su casa de Zárate, provincia de Buenos Aires.

En una resolución de 52 páginas a la que tuvo acceso Infobae, el juez Basílico consideró que las condiciones de detención actuales son aptas para tratar sus problemáticas de salud y que no se verifican los requisitos necesarios para otorgar el beneficio de la prisión en su hogar.

Julio De Vido se entregó en Comodoro Py y quedó detenido por la tragedia de Once

La solicitud fue impulsada por los defensores Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, quienes argumentaron que De Vido está por cumplir 76 años, lo que consideraron “suficiente por sí mismo” para habilitar la domiciliaria.

De forma subsidiaria, también alegaron cuestiones de salud, describiendo un cuadro de vulnerabilidad que, según los abogados, no podía ser atendido correctamente dentro de la cárcel.

El Cuerpo Médico Forense examinó a De Vido el 10 de diciembre y concluyó que el paciente se encontraba compensado y estable en ese momento. Los expertos de la Corte Suprema indicaron que el tratamiento de sus patologías crónicas -diabetes, hipertensión y una afección cardíaca-, requería controles periódicos, dieta adecuada y medicación suministrada en tiempo y forma.

El informe médico destacó que el seguimiento podía realizarse tanto en su unidad de alojamiento como en hospitales extramuros si fuera necesario.

En su fallo, el juez Basílico resaltó que el beneficio de la prisión domiciliaria no es automático ni obligatorio y depende de una evaluación integral de las circunstancias.

“La edad cronológica debe ser evaluada conjuntamente con otros factores relevantes, tales como el estado de salud y las condiciones concretas de alojamiento, descartándose interpretaciones que consagren un derecho automático al arresto domiciliario por razones etarias”, determinó el magistrado.

En este sentido, la resolución ponderó que la Colonia Penal Ezeiza –Unidad N° 19- cuenta con profesionales de la salud de guardia las 24 horas y se encuentra a solo cinco minutos de distancia del Hospital Penitenciario Central para casos de urgencia.

Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.
Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Foto: Nicolás Stulberg

En cambio, el domicilio propuesto por la defensa en el barrio Puerto Panal Farm Club se ubica a más de 11 kilómetros del hospital zonal más cercano, lo que implicaría un tiempo de traslado mayor ante una eventual emergencia.

El juez ordenó a las autoridades penitenciarias que mantengan y aseguren el cumplimiento estricto de todos los controles médicos, dietas y tratamientos farmacológicos que requiere el ex ministro del kirchnerismo.

Finalmente, dispuso que el Servicio Penitenciario Federal debe velar en todo momento por la integridad física del condenado, a la vez que ratificó la autorización para traslados inmediatos a centros de mayor complejidad si su salud así lo demandara en el futuro.

El fallo puede ser apelado en la Cámara Federal de Casación Penal.

Más juicios contra De Vido

Además de la condena por la tragedia de Once, que adquirió firmeza en la Corte Suprema, este año el exministro también fue declarado culpable en primera instancia por irregularidades en la adquisición de 11 buques de gas natural licuado (GNL) entre 2008 y 2009. En ese juicio recibió una condena de cuatro años de prisión.

En 2022 ya había sido condenado, también a cuatro años, por la compra de “trenes chatarra” a España y Portugal durante el gobierno de Néstor Kirchner.

La agenda judicial de De Vido tiene otros procesos en desarrollo: la causa Cuadernos, que comenzó el mes pasado; el caso Skanska, por el que el fiscal general Abel Córdoba pidió cinco años de cárcel para el exministro, y el juicio por corrupción con la empresa Odebrecht.

Temas Relacionados

Julio De VidoTragedia de Onceprisión domiciliariaúltimas noticias

Últimas Noticias

Un juez frenó el decreto del Gobierno que suspendió la ley de financiamiento universitario

En el marco de un amparo colectivo, el magistrado Martín Cormick dispuso una medida cautelar que dejó provisoriamente sin efecto el Decreto 759/2025, que había condicionado la aplicación de la norma pese a la insistencia del Congreso

Un juez frenó el decreto

La Corte de CABA definió un criterio para establecer el monto reclamado en una apelación civil

El Tribunal Superior de Justicia se pronunció sostuvo que debe tomarse el monto vigente al momento de presentar la demanda y no el actualizado al interponer el recurso

La Corte de CABA definió

El ex número 2 de ANDIS presentó un escrito en la Justicia y apuntó contra Spagnuolo: “Asumió la suma del poder”

Daniel María Garbellini, uno de los principales imputados, se defendió de la acusación en su contra y explicó cómo tramitaban las compras investigadas. Dio su versión de cómo llegó a la Agencia y desmintió al exdirector de organismo

El ex número 2 de

Los presuntos testaferros que “compraron” la mansión de Pilar realizarán su descargo el próximo lunes

Luciano Pantano y su madre Ana Conte integran la sociedad propietaria de la quinta y dos casas en un barrio privado que no podrían justificar con sus ingresos

Los presuntos testaferros que “compraron”

Causa ANDIS: Diego Spagnuolo y la Fiscalía pidieron que se cumpla la orden de peritar los audios

La defensa del exfuncionario insistió ante la Cámara Federal con el cierre de la investigación. El tribunal de apelaciones le había impuesto al juez Casanello que verifique “origen y veracidad” de las escuchas, pero hasta ahora eso no ocurrió

Causa ANDIS: Diego Spagnuolo y
DEPORTES
Revelaron la razón detrás del

Revelaron la razón detrás del vuelo en el que murieron la leyenda del NASCAR Greg Biffle y su familia: “Una tragedia absoluta”

Se definió el futuro del Diablito Echeverri: el club europeo donde continuará su carrera

La pieza clave que dejará la estructura de la selección argentina a fin de año

Sorpresa en el mercado de pases: el arquero de élite que busca el Aston Villa del Dibu Martínez

La Fórmula 1 realizó el “Papá Noel secreto”: el particular regalo que hizo Colapinto y la sorpresa al recibir el suyo

TELESHOW
Luisana Lopilato celebró el Pancake

Luisana Lopilato celebró el Pancake Day en la escuela de Noah: fotos, anécdotas y tradición familiar

La regla que rige en la Ciudad de Buenos Aires y traba la salida de Mauro Icardi del registro de deudores alimentarios

Santiago del Moro adelantó un particular cambio adentro de la casa de Gran Hermano: “Gracias por tanto”

La inesperada decisión de Sofía Gonet luego del escándalo con Homero Pettinato: “Necesito desconectar”

Rulo Schijman habló de su separación con Gabriela Sari: “Es muy doloroso”

INFOBAE AMÉRICA

Violentas protestas en Bolivia por

Violentas protestas en Bolivia por el retiro del subsidio a los combustibles dejaron al menos cuatro policías heridos

Egipto impulsa su primer tren de alta velocidad para conectar el mar Rojo y el Mediterráneo en apenas tres horas

Rusia avanza en la legalización de la ocupación y la producción de la central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia

El Museo de Ciencias Tellus exhibe la réplica más precisa de un “depredador de dinosaurios” en la historia de la paleontología

Mark Rutte advirtió que la seguridad europea se debilitará si flaquea el apoyo a Ucrania y urgió a acelerar el rearme de la OTAN