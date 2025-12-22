Judiciales

El Cuerpo Médico Forense confirmó que Julio De Vido está en condiciones de seguir en la cárcel: ahora define el juez

Los especialistas que lo evaluaron concluyeron que no necesita un tratamiento complejo que justifique la prisión domiciliaria. El ex ministro de Planificación Federal tiene 75 años y quedó preso por su condena por la tragedia de Once

Guardar
Julio De Vido ingresando a
Julio De Vido ingresando a Comodoro Py para quedar detenido

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido puede continuar el tratamiento de sus problemas de salud dentro de la cárcel, concluyó el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia. La evaluación clínica se realizó a partir de un pedido de la defensa para que el exfuncionario condenado por la tragedia de Once cumpla su pena en prisión domiciliaria.

A partir del informe médico, el juez federal Ricardo Basílico giró el documento al Ministerio Público Fiscal, las querellas y la defensa para que emitan sus respectivas opiniones. Una vez que se pronuncien las partes el magistrado a cargo de la ejecución de la pena resolverá si mantiene o no la prisión efectiva.

De Vido, de 75 años y condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta en el segundo juicio por la tragedia de Once, se entregó en Comodoro Py a mediados de noviembre luego de que la CSJN dejara firme la sentencia en su contra.

Está arrestado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

La salud de De Vido

El ex ministro kirchnerista tiene antecedentes de hipertensión arterial, arritmia cardíaca, diabetes insulinodependiente y asma bronquial.

Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.
Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Foto: Nicolás Stulberg

Al momento de examinarlo, el Cuerpo Médico Forense encontró a De Vido “compensado” físicamente, y aconsejó “continuar con su medicación habitual para su patología crónica”.

Los especialistas de la Corte también advirtieron que si el paciente continúa detenido, deben garantizarse los respectivos controles médicos y la atención integral que sus afecciones requieren. Esto se llevaría adelante en el Hospital Penitenciario Central de la cárcel.

Si eso no se cumple, “se puede considerar que el entorno carcelario es un lugar inadecuado para el alojamiento del detenido e incrementa el riesgo de descompensaciones”, detalló el informe entregado al juez Basílico.

El Tribunal Oral Federal N° 4 ya había rechazo un primer pedido de la defensa de De Vido, a cargo de los abogados Maximiliano A. Rusconi y Gabriel Palmeiro, que en principio argumentaron razones humanitarias vinculadas a la edad avanzada del condenado y a sus patologías crónicas.

Según los letrados, la permanencia de su asistido en el hospital penitenciario generaba un peligro real y actual para su vida y salud, lo que, a su entender, configuraba un trato inhumano o degradante.

El ex ministro de Planificación propuso cumplir su condena en domiciliaria en su casa de Zárate. En la propiedad se llevó adelante un estudio socioambiental para determinar si está apta para ser un lugar de detención, algo que el juez Basílico también contemplará antes de tomar una decisión.

La tragedia se cobró la
La tragedia se cobró la vida de 52 personas y dejó más de 700 heridos.(Foto: Gustavo Gavotti)

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal, en un dictamen presentado el 17 de noviembre, se opuso al planteo de la defensa.

El fiscal recordó que ya había sostenido en un dictamen previo que los argumentos de la defensa no encuadraban en ninguna de las causales de suspensión o modificación de la ejecución previstas en el artículo 495 del Código Procesal Penal de la Nación, que regula los supuestos en los que puede suspenderse o modificarse la ejecución de una condena.

El expediente también incorporó informes médicos y psicológicos actualizados, así como un detalle de la dieta prescripta por los profesionales del Instituto Fleni.

Causas en trámite

Además de la condena por la tragedia de Once, que adquirió firmeza en la Corte Suprema, este año el exministro también fue declarado culpable en primera instancia por irregularidades en la adquisición de 11 buques de gas natural licuado (GNL) entre 2008 y 2009. En ese juicio recibió una condena de cuatro años de prisión.

En 2022 ya había sido condenado, también a cuatro años, por la compra de “trenes chatarra” a España y Portugal durante el gobierno de Néstor Kirchner.

La agenda judicial de De Vido tiene otros procesos en desarrollo: la causa Cuadernos, que comenzó el mes pasado; el caso Skanska, por el que el fiscal general Abel Córdoba pidió cinco años de cárcel para el exministro, y el juicio por corrupción con la empresa Odebrecht.

Temas Relacionados

Tragedia de OnceJulio De VidoCorrupciónPrisión domiciliariaúltimas noticias

Últimas Noticias

La Justicia porteña suspendió un proyecto inmobiliario junto a la Iglesia de Santa Catalina por afectar patrimonio

Una jueza de primera instancia ordenó frenar de manera cautelar una disposición del GCBA que habilitaba el cambio de uso de una parcela lindera a la Iglesia y el Monasterio de Santa Catalina de Siena, al considerar que el proyecto debía ser aprobado por la Legislatura mediante un procedimiento especial

La Justicia porteña suspendió un

Confirmaron al juez Rafecas en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

La Cámara Federal de Casación rechazó un recurso de la querella de Fabiola Yañez para llegar hasta la Corte Suprema para revertir el cambio de juez, que inicialmente era Julián Ercolini

Confirmaron al juez Rafecas en

La Cámara Federal confirmó el archivo de la investigación contra Gerardo Milman por el atentado a Cristina Kirchner

El Tribunal de Apelaciones ratificó la decisión que tomó la jueza María Eugenia Capuchetti y rechazó una apelación de la querella de la ex presidenta

La Cámara Federal confirmó el

Peritarán los teléfonos celulares secuestrados en una camioneta del financista vinculado a “Chiqui” Tapia

Son parte del lote de medio centenar de aparatos decomisados y se suman al análisis del teléfono de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas

Peritarán los teléfonos celulares secuestrados

Tips Jurídicos: ¿Puede un preso asistir a un velorio?

Estar privado de la libertad implica encierro y la reclusión. En ciertos casos, sin embargo, la ley habilita permisos de salida excepcionales. ¿El fallecimiento de un familiar justifica que una persona presa pueda asistir a un velorio o entierro?

Tips Jurídicos: ¿Puede un preso
DEPORTES
Se sorteó la Primera Nacional

Se sorteó la Primera Nacional 2026: así quedaron conformadas las dos zonas con los 36 equipos que buscarán subir a la Liga Profesional

FIFA publicó el último ranking del año: en qué puesto terminó Argentina y un rival en el Mundial que crece

El polémico posteo de Jake Paul tras sufrir una fractura en su mandíbula en la derrota con Anthony Joshua: “El sueño americano”

El contrato “sin precedentes” que el PSG planea ofrecerle a Luis Enrique

El contundente informe de la F1 sobre la “dura” temporada 2025 de Alpine: “Pocos momentos destacados”

TELESHOW
El cruce navideño de Maxi

El cruce navideño de Maxi López con Wanda Nara en Masterchef Celebrity: “Si querés diamantes se los vas a tener que pedir a Migueles”

Chano contó cómo enfrentó su internación por adicciones: “Entendí que tenía una enfermedad”

Wanda Nara aseguró que Mauro Icardi no saldó el total de la cuota alimentaria: “Sigue siendo deudor”

Así llegó Mauro Icardi junto a la China Suárez a buscar a sus hijas para pasar la Navidad juntos: las imágenes

El tremendo susto de Guido Süller al descubrir un nido de ratas en su habitación: “¡Nunca vi algo así!"

INFOBAE AMÉRICA

Avianca actualiza su experiencia de

Avianca actualiza su experiencia de viaje: más comodidad y conectividad para todos sus viajeros

Choques entre fuerzas sirias y kurdos reavivan la tensión en Alepo

Paro en Bolivia: mineros encabezaron protestas contra el fin del subsidio a los combustibles

La Casa Blanca amenaza los fondos del Museo Smithsonian con una revisión exhaustiva del contenido

El papa León XIV instó a los altos funcionarios del Vaticano dejar de lado las ambiciones de poder y el resentimiento