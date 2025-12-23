Judiciales

Doce celulares y 88 llaves de cajas fuertes y de seguridad: qué hallaron en la casa de la tesorera de Sur Finanzas

Además, Micaela Sánchez tenía en su vivienda mucha documentación de la financiera vinculada a la AFA

La tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, guardaba en su casa de la localidad bonaerense de Monte Grande doce teléfonos móviles, 88 llaves de cajas fuertes y cajas de seguridad, 282 llaves comunes y nueve “llaves tokens bancarios” además de cheques dirigidos al Club Atlético Banfield y “abundante” documentación de la empresa de Ariel Vallejo, el financista vinculado por contratos y sponsoreo a clubes de fútbol y a la AFA que preside “Chiqui” Tapia.

Se trata de la vivienda a la que hoy la empleada de la financiera volvió procesada y bajo prisión domiciliaria, luego de quedar detenida el 11 de diciembre en inmediaciones de un galpón en Turdera del cual, según la acusación, se habría llevado elementos de prueba. Por ello se la procesó por supuesto “encubrimiento agravado” de un delito precedente, el presunto lavado de activos.

Los hallazgos en el allanamiento de su casa quedaron enumerados en la resolución judicial donde el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella la procesó y embargó por cinco millones de pesos, al igual que a dos choferes de la empresa.

Los hallazgos

Todos los elementos de prueba fueron encontrados y secuestrados por la policía el 11 de diciembre cuando se allanó la vivienda de la mujer.

“No puede pasarse por alto la cantidad de aparatos celulares, notebook, llaves físicas y magnéticas y documentación varia, relativa a firmas y personas jurídicas investigados en autos, que fueron hallados y secuestrados el 11 de diciembre, en el domicilio particular de la nombrada Sánchez”, advirtió el juez en la resolución.

Esta “voluminosidad resulta por demás llamativa, no condiciéndose que todos aquells se deban únicamente a que la nombrada cumpliría tareas laborales desde allí, tal como fue argumentado por aquella en su descargo por escrito” sino que “por el contrario refleja ser otro claro indicio de su participación en los hechos de encubrimiento aquí imputados”.

La propia Sánchez “negó ocupar un cargo jerárquico en la firma investigada para la cual ella trabajaba, por lo que, teniendo en cuenta, la sugestiva cantidad de elementos y documentación secuestrados en su domicilio, justamente de la firma, me permite inferir que estaba ocultando dicha evidencias del conocimiento de la Justicia”, concluyó Armella.

Según la resolución judicial, la acusada tuvo en su casa, entre otros elementos: “doce teléfonos móviles, una notebook con un sticker de “Sur Finanzas”, dos notebook, un iPad, ochenta y ocho llaves de cajas fuertes y cajas de seguridad, veintinueve llaves magnéticas, dieciocho controles, doscientos ochenta y dos llaves y nueve llaves tokens bancarios, cheques dirigidos al Club Atlético Banfield y abundante documental vinculada a Sur Finanzas”.

Ese mismo día, durante el procedimiento en el galpón de Turdera, se descubrió que en el interior de la camioneta de Sur Finanzas en la que viajaban Sánchez y los dos choferes “habrían ocultado una CPU color negra en el baúl, una copia del acta de asamblea general extraordinaria unánime de accionistas de Sur Finanzas Group S.A. en siete fojas dentro de la guantera, dos teléfonos móviles debajo del cobertor del fondo del rodado, y un teléfono móvil oculto bajo la alfombra del asiento del conductor”. En la indagatoria la fiscalía preguntó a la tesorera quién era el dueño de esos teléfonos, pero se negó a responder. Tampoco quiso decir quién le había ordenado ir ese día al galpón a retirar computadoras para acondicionarlas, según la versión que dio de lo ocurrido.

En el galpón la policía encontró al menos 23 cajas fuertes, dos estantes de cajas de seguridad, cajeros automáticos, un pendrive, trece ordenadores, dos posnet con la inscripción “Sur Finanzas”, un teléfono móvil con una etiqueta que reza “ARS Cambio” y abundante documentación vinculada a Sur Finanzas Group, Sur Finanzas PSP, ABO Inversiones, Roma Inversiones, Banfileños S.A., Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y entidades deportivas varias; entre otros elementos de interés para la investigación", enumeró ahora la resolución judicial. Todo forma parte de la prueba que se ordenó comenzar a analizar esta semana.

