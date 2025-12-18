La Justicia de San Isidro dispuso que José Luis Espert no podrá disponer libremente de sus bienes por 90 días

José Luis Espert explicando en un video meses atrás su vínculo con Fred Machado

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli ordenó la prohibición de innovar sobre la totalidad de los bienes muebles, inmuebles y activos financieros de José Luis Espert, en la investigación por presunto lavado de activos vinculado a la transferencia de 200.000 dólares que recibió de Fred Machado, el empresario ya extraditado a Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

La medida regirá por 90 días, había sido pedida por el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez y se tomó en una resolución que advierte que durante la investigación se habrían detectado activos en el exterior omitidos de declarar ante ARCA, entre ellos la cuenta bancaria en la que se acreditaron los 200.000 dólares cuyo origen se encuentra bajo investigación.

Los bienes no podrán ser vendidos, transferidos, gravados ni modificados, con el objetivo de preservar el estado patrimonial existente y evitar maniobras que frustren un eventual recupero de activos de origen ilícito, explicó la resolución. Lo ordenado incluye a la esposa de Espert, María Mercedes González, a un hermano del ex candidato a diputado y a un socio de Machado, entre otros investigados en la causa judicial. También abarca a sociedades vinculadas, en este caso en lo referido a bienes edilicios, sin afectar su funcionamiento comercial.

En la resolución el juez advirtió que “se han recabado indicios que permiten sostener que el nombrado Espert y las demás personas mencionadas evidencian una serie de exteriorizaciones patrimoniales que no hallarían suficiente justificación en sus ingresos declarados.”

“Se contempla la existencia de numerosas tenencias no declaradas, declaradas tardíamente y/o subvaluadas, situación que resultaría propicia a los fines de la inyección de dinero de origen ilícito”, agregó.

Ante este panorama “la demora en adoptar cautelas de esta naturaleza podría abrir las puertas a que se utilicen mecanismos capaces de frustrar los fines del proceso o impedir el recupero de activos provenientes de actividades ilícitas”.

Fred Machado el día de su extradición a Estados Unidos

La investigación

La investigación avanza sobre la relación entre Espert y Fred Machado, señalado como integrante de una organización criminal transnacional vinculada al narcotráfico y ya extraditado a Estados Unidos.

“Si bien de momento no se ha reconstruido la ruta completa de los fondos que habría recibido José Luis Espert de parte de la estructura criminal presuntamente vinculada con Federico Andrés Machado, no puede obviarse que la probada (y reconocida) relación entre ambos adquiere un mayor volumen con la incorporación de las constancias vinculadas con el contrato de servicios profesionales“, agregó la resolución judicial.

En ese contexto, un punto central de la pesquisa es el contrato de servicios profesionales que Espert firmó con la firma guatemalteca Minas del Pueblo SA, el cual preveía el pago total de 1.000.000 de dólares, de los cuales al menos 100.000 habrían sido entregados al momento de la firma y otros 200 mil transferidos después.

Para los investigadores, ese acuerdo podría haber funcionado como un instrumento para justificar anticipadamente fondos de presunto origen espurio, más allá de la transferencia bancaria de 200.000 dólares detectada en una cuenta del banco Morgan Stanley.

“No puede descartarse la posibilidad de que tales provisiones de fondos de presunto origen espurio se hayan ejecutado en una proporción mayor a aquella transferencia de U$S 200.000 descripta en la denuncia inicial”, evaluó el juez.

Además, se advirtió que modificaciones contractuales alegadas por la defensa no cuentan con respaldo documental ni aparecen acreditadas mediante adendas o comunicaciones fehacientes.

Allanamientos

En paralelo, la causa avanzó con allanamientos, entre ellos a un estudio contable y a domicilios vinculados a personas del entorno investigado, donde se buscó documentación sobre facturación, movimientos financieros y posibles interposiciones societarias. En ese marco, se encontró una anotación manuscrita que hacía referencia a una presunta facturación que debía hacerse a nombre de María Pía Novelli.

Novelli es hermana del imputado en el caso por la criptomoneda $LIBRA Mauricio Novelli. La imagen de la mujer quedó registrada cuando concurrió con su madre a una sucursal bancaria a vaciar una caja de seguridad de su hermano, poco después de que se desatara el escándalo por la criptomoneda. El juez del caso $LIBRA, el federal porteño Marcelo Martínez de Giorgi, las intimó esta semana a designar abogado defensor.

Martínez de Giorgi también investiga a Espert en otra causa penal por los vuelos en aviones de Fred Machado y su vínculo durante la campaña electoral de 2019 cuando se postuló para la Presidencia. En esta causa, el ex candidato a Diputado nacional por La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires pidió declarar pero el juez aún no resolvió e impuso el secreto de sumario mientras ordena nuevas medidas de prueba.