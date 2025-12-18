Casación confirmó las condenas contra los oficiales que ordenaron un ritual de iniciación que terminó en la muerte de un militar

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas contra militares del Ejército por la muerte del subteniente Matías Ezequiel Chirino, de 22 años

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas dictadas por la muerte del subteniente Matías Ezequiel Chirino y fijó penas de hasta siete años y seis meses de prisión para los oficiales del Ejército argentino responsables de un ritual de “bienvenida” que derivó en su fallecimiento. Por mayoría, el máximo tribunal penal del país ratificó la calificación de abandono de persona agravado en concurso con abuso de autoridad, descartó el encuadre de homicidio simple impulsado por la fiscalía y la querella y revisó el monto de las sanciones impuestas.

El fallo revisó la decisión adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, que había sido pronunciada en noviembre de 2024, y que condenó a seis oficiales por los hechos ocurridos en la madrugada del 19 de junio de 2022, en el Casino de Oficiales del Grupo de Artillería de Monte 3, en Paso de los Libres.

Según quedó acreditado en el juicio, durante una cena organizada como “bienvenida” para subtenientes recién salidos del Colegio Militar, oficiales superiores ordenaron el consumo excesivo de alcohol, impartieron órdenes humillantes y sometieron a los egresados a prácticas denigrantes, aprovechándose de la relación jerárquica propia de la estructura castrense.

En ese contexto, Chirino, un joven de 22 años oriundo de Córdoba, fue obligado junto a otros dos compañeros a ingerir bebidas alcohólicas en exceso y a sumergirse en una pileta con temperaturas bajo cero. El joven bebió hasta quedar "incapacitado para valerse por sí mismo“. Luego, cuando perdió el conocimiento, fue dejado acostado sobre un colchón en el piso, sin abrigo ni calefacción, pese a las bajas temperaturas de esa noche.

El fallo ratificó las condenas por abandono de persona agravado y abuso de autoridad por un ritual de iniciación ocurrido en un cuartel de Corrientes

Las autopsias concluyeron que la muerte se produjo por "asfixia mecánica por broncoaspiración de contenido gástrico“, en un cuadro de ”alcoholización severa“. Los magistrados del juicio dieron por probado que los imputados, tras generar esa situación de riesgo mediante órdenes ilegítimas, omitieron prestar asistencia, pese a estar en condiciones de hacerlo.

La apelación quedó en manos de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani. El fallo fue dictado por mayoría este jueves, con los votos coincidentes de Mahiques y Borinsky, mientras que Gemignani votó en disidencia parcial en relación con la calificación legal de los hechos.

El juez Mahiques, encargado de liderar el acuerdo, sostuvo que el tribunal oral valoró “adecuadamente” la prueba producida durante el debate y descartó los planteos defensivos por "arbitrariedad“. Remarcó que los testimonios de los subtenientes que sobrevivieron al episodio resultaron coherentes, persistentes y compatibles con el resto del material probatorio, y subrayó que el análisis debía contemplar el contexto jerárquico y verticalista propio del ámbito militar.

El juez describió lo ocurrido como un “cruel bautismo” encubierto bajo la forma de un rito de iniciación o “bienvenida”, en el que los oficiales abusaron de su autoridad para imponer órdenes desmedidas que colocaron a Chirino en una "situación de incapacidad“. A partir de ese accionar previo, explicó, los imputados asumieron una posición de garante respecto de la vida y la salud de la víctima, deber que incumplieron al desentenderse de su estado.

El camarista descartó que los hechos pudieran ser encuadrados como homicidio simple con dolo eventual, ya que si bien los imputados se representaron un peligro para la vida o la salud de Chirino, ese riesgo no alcanzó el grado necesario para tener por comprobada la aceptación del desenlace fatal. En ese sentido, sostuvo que la muerte se trató de “un resultado no comprendido en el dolo de los imputados”, lo que excluía la aplicación del artículo 79 del Código Penal.

El caso Chirino expuso un rito de “bienvenida” dentro del Ejército que derivó en la muerte de un subteniente de 22 años en 2022

Borinsky adhirió a ese razonamiento y consideró que el tribunal de juicio dio fundamentos suficientes para sostener la calificación de abandono de persona agravado. También acompañó la confirmación de las absoluciones dictadas en favor de la subteniente Claudia Daniela Cayata y del teniente Franco Damián Grupico, al entender que no se probó que hubieran participado de las conductas que llevaron al joven cordobés a ese estado de incapacidad.

El voto mayoritario sí hizo lugar parcialmente a los recursos de la fiscalía y la querella en relación con Gerardo Sebastián Bautista, subteniente y oficial de servicio la noche de los hechos. Los camaristas revocaron su absolución y lo condenaron tras evaluar que había participado de manera activa en el ritual de iniciación, en tanto ordenó la ingesta de alcohol y, pese a advertir el estado crítico de Chirino, lo abandonó sin brindarle asistencia adecuada.

En cuanto a las penas, la mayoría entendió que la sentencia condenatoria no había fundamentado de manera adecuada la individualización de las sanciones y anuló parcialmente ese aspecto del fallo. Así, tras la celebración de dos audiencias de conocimiento el 19 de noviembre y 3 de diciembre pasados, Casación fijó nuevas penas, diferenciando el grado de responsabilidad y la jerarquía de cada condenado.

En efecto, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal correntino había condenado a seis imputados a ocho años de prisión por la muerte del subteniente Matías Ezequiel Chirino: los capitanes Rubén Darío Ruiz, Claudio Andrés Luna y Hugo Reclus Martínez Tárraga, el teniente Exequiel Emanuel Aguilar, el teniente primero Darío Emanuel Martínez y el subteniente Facundo Luis Acosta, todos hallados coautores de los delitos de abandono de persona agravado en concurso con abuso de autoridad. En ese mismo fallo, fueron absueltos el subteniente Gerardo Sebastián Bautista, el teniente Franco Damián Grupico y la subteniente Claudia Daniela Cayata.

Casación descartó la figura de homicidio simple y sostuvo que los imputados abandonaron a la víctima tras dejarla incapacitada por el consumo de alcohol

Al revisar la sentencia, la Casación Federal confirmó la responsabilidad penal, revocó la absolución de Gerardo Sebastián Bautista y lo condenó a seis años y seis meses de cárcel, con lo que el número de militares condenados ascendió a siete, y confirmó las absoluciones de Franco Damián Grupico y Claudia Daniela Cayata. Además, redujo las penas fijadas en la anterior instancia y estableció sanciones diferenciadas: siete años y seis meses de prisión para Facundo Luis Acosta (subteniente) y Claudio Andrés Luna (capitán); siete años para los capitanes Rubén Darío Ruiz y Hugo Reclus Martínez Tárraga; y seis años y seis meses para Darío Emanuel Martínez, Exequiel Emanuel Aguilar y Gerardo Sebastián Bautista.

En disidencia, el juez Gemignani consideró que los hechos debían ser calificados como "homicidio simple en concurso real con abuso de autoridad“. A su entender, la conducta de los imputados constituyó una grave infracción dolosa a los deberes institucionales ligados a su condición de funcionarios públicos. También consideró que Cayata y Grupico debieron ser condenados.

Esa postura no prosperó. Con el voto mayoritario, Casación dejó firmes las condenas y cerró la revisión ordinaria de una causa que expuso, según explicó el representante del Ministerio Público Fiscal, una suerte rito iniciático tendiente a recibir en su primera unidad a los recién egresados del Colegio Militar.

Este tipo de actividades, dijo el fiscal general de Corrientes Carlos Schaefer en su alegato, remiten a “una lamentable actividad centenaria, especialmente desarrollada en el ámbito militar“.